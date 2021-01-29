「微物」傳記！細數130件你習以為常的偉大發明史

文／丹尼斯‧古斯萊本（Denis Guthleben）

衣服

人類賴以蔽體的衣服，其實出現的年代很早，只是很難斷定究竟是何時。

說到史前時代的衣服，腦海中應該會浮現這樣的影像：原始人在嚴寒中裹著獸皮，看能不能撐過最後一個冰河期……這樣想其實不算錯！根據一些專家的看法，原始人可能是在八十萬年前離開非洲後，因為進入氣候較惡劣的地區（如歐洲）才開始製作衣物。但問題是要怎麼找到材料做衣服？衣物的材質分解速度較快，即使是年代較近的中世紀，能流傳至今的衣物也很少。所以要怎麼知道這個「發明」何時出現？

其實可以從其他考古證據（像是骨骸和成衣工具）來找間接證據。從某些遠古時期遺留下來的動物骨骸（馬和野牛等）上，已可看出有被去皮或除毛的痕跡，但從這可看不出來當時的成衣到底長得如何。不過智人遺留下的工具看起來相當精細，這表示他們有一定的成衣技術，至少已經懂得縫紉：二○一六年在西伯利亞的丹尼索瓦洞穴中發現了一根長七．六公分、帶有針眼的鳥骨，距今已有四萬五千年之久……這是目前為止最古老的成衣工具，希望以後能有更多發現！

有些學者為了得到更多與衣服出現年代有關的資訊，還去研究人類寄生蟲的基因。有篇二○一○年發表在《分子生物學與進化》（Molecular Biology and Evolution）期刊的文章表示，從頭蝨（寄生在毛髮上的蝨）與體蝨（大多只能寄生在衣服上）的基因變異時間點來推算，衣服至少在八萬三千年前出現，最早甚至有可能是在十七萬年前！另一方面，仔細觀察較晚期（舊石器時代晚期到新石器時代）的考古證據會發現，史前時代已有明顯的「男裝」與「女裝」之分，在當時的時空環境下真的挺難想像的。服飾史學者一致認為，最早的衣服形式上其實跟十四世紀早期的差不多：大多是寬鬆的長袍。

最後還有一個問題，衣服本身有什麼功能？一開始應該是為了禦寒沒錯，而不同衣著又有不同的象徵性（社會地位、代表性，甚至是魔力），然後開始有了所謂的廉恥、取悅自己等慾望，人類始終都擺脫不了這些……。

曆法

日、月、季、年……看日曆對現代人來說是再平常不過的小事，誰都能做。但前人可是為此努力了很久很久！

曆法應該是約五千年前誕生的，只是很難斷定是美索不達米亞先有，還是由埃及先發明。雖說兩方的曆法都是藉由觀察日月星辰而來，但由於選定的參考目標不一樣，出來的曆法系統當然也不一樣：底格里斯河和幼發拉底河流域多採用陰曆，而尼羅河沿岸用的是陽曆。

古人夜觀天象得知，朔月大約每隔二十九天出現，陰曆便是以此為基礎的曆法。但那時的人早就估計出月亮運行的平均週期在二十九天六時，與二十九天二十時之間（今日公認週期為二十九天十二時四十四分二．九秒），所以他們將一年定為十二個月，其中六個月有二十九天，其他月有三十天，加起來共三百五十四天。但這個看似合理的曆法有個缺陷：跟可根據季節變化規畫農事的太陽年相比，差了整整十一天。

那時古埃及人已經把陽曆曆法規劃畫得差不多了：一年十二個月，每月三十天（以上共三百六十天），然後加上五天閏日，獻給歐西里斯（Osiris）、荷魯斯（Horus）、賽特（Seth）、伊西斯（Isis）、奈芙蒂斯（Nephtys）這五位神祇，算上來一年共三百六十五天。當象徵索蒂斯（Sothis）的天狼星，在黎明時重新出現在東方地平線時，是一年中最重要的時刻，因為尼羅河每年差不多也在此時開始氾濫。不過一年嚴格來說應該有三六五．二四天，這點差距會逐年累積：每六十年會差上十五日，每一千四百六十年則會差上一年！

直到公元前二三八年，托勒密三世（Ptolémée III）頒布克諾珀斯法典：每隔四年，該年額外增加一日，是為閏年，這個問題才得以解決。

不過故事還沒結束。古羅馬人本來用的曆法系統相當複雜，又陰又陽，到了共和國末期已經混亂到讓人無所適從，因此凱撒決定在公元前四十六年一口氣撥亂反正：在該年多添上九十日把校正做好做滿（也就是那年有四百五十五日），然後隔年開始採用較簡化的「儒略曆」。這個獨裁官被刺身亡後，為了彰顯他的功勳，馬克．安東尼（Marc-Antoine）將他出生的月份（七月）改成他的名字（Julius），並把它定為三十一天。不讓其專美於前，繼任的奧古斯都（Auguste）在過世後得到一樣的待遇：八月從此冠上他的名字（Auguste），一樣改成三十一天！不管時間流逝了多久，曆法一直都是一種高明的政治工具……。

鏡子

從最早的黑曜岩到最新的尖端產品，鏡子反映出這幾千年來驚人的技術進化。鏡子啊，美麗的鏡子啊，你是從哪來的？若問題改成「人類是從何時開始能看到自己的樣子」，那還真沒法說的準（這還用問嗎？當然是在某條河邊看自己的倒影啊！）但若改成「人類從何時開始有能觀察自己的專用工具」，還能稍微解答一下：公元前六千年前，安納托利亞的居民就開始用黑曜岩（一種火山熔岩形成的玻璃質岩石）的碎片當鏡子；三千年後的美索不達米亞，當地已有拋光的銅鏡；又過了一千年，中國齊家文化開始用青銅鏡（銅錫合金）；歷經阿蒙霍特普（Amenhotep）、哈特謝普蘇特（Hatchepsout）、圖坦卡門（Toutankhamon）、圖特摩斯（Thoutmosis）等著名君主的埃及第十八王朝，則是用銅銀合金製成鏡子。

從那時起，鏡子的重要性就不單只局限在審美上。人們開始用它進行初步的光學觀察：鏡中的影像左右相反，右手變成左手；若當初沒人觀察到這個現象，學者們就會很難解釋。同時鏡子也在神話中參了一腳：水仙少年納西瑟斯或珀爾修斯與美杜莎之戰就是很好的例子，傳說中的英雄要幹掉蛇髮女妖，居然只需要讓她照照鏡子就行了。它也能當軍事武器（阿基米德用鏡子引火）或政治工具：蘇埃托尼烏斯（Suétone）在《羅馬十二帝王傳》中記載，當年羅馬皇帝圖密善（Domitien）為了迷惑可能上門的刺客，在他常經過的柱廊牆上鑲滿多矽白雲母（白雲母的一種）……不過似乎沒什麼用，因為他最後還是在書房裡被殺掉了。

至於哲學家們對鏡子有意見的其實沒「很多」。蘇格拉底（Socrate）就不用說了，阿普列尤斯（Apulée）在著作《辯護狀》（Apologie）裡說：「聰明人懂得善用鏡子，修持良好品德」；塞內卡（Sénèque）也表示，觀察鏡中的自己不僅能美化自己，還能更深入了解自己，進而改善自身品性。然而，當時的鏡子品質跟我們每天早上在浴室看到的差很多，要達到今日水準還有很長一段距離；而這段距離被威尼斯玻璃製造商穆拉諾，在中世紀末一舉拉近，只是他們的製鏡技術在十七世紀被法國工匠取得；至於現代的鏡子則是根據尤斯圖斯．馮．李比希（Justus von Liebig）於一八三五年研發出的技術，將玻璃鍍上薄薄一層銀製成的。

●本文摘選自臺灣商務印書館出版之《原來XX是這樣被發明的：地球上130項從遠古到現代的驚人發明》。