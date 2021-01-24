王邦雄／命可預測嗎？人生福報是「命」中注定，還是「緣」會使然？

文／王邦雄

說解緣與命

有交感有變通才能成長

我們不講「救贖」或「業報」，而是通過《易經》來預估「命」的吉凶。《易經》告訴我們這個世界是怎麼樣的世界，它找到組成這個世界的八種基本現象：天、地、風、雷、水、火、山、澤，這叫「八卦」。它用八卦來表象構成世界的基本單位，這是靜態的。但是我們面對的世界不是單一不變的，而是雜多變動的，怎麼變動？是因為這八種基本單位的交互疊合所產生的感應，有交感才有感通；有感通才有變化，有變化才有成長，不然的話，這個世界僅是靜態的，沒有生命的。

《易經》講的道理就是把天、地、風、雷、水、火、山、澤的八卦，每一卦有三爻，重疊就成了每一卦有六爻的八八—六十四卦，宇宙自然就在這八種基本單位的重疊、交感中，來推動它的變化和成長，所以世界是變動的。

我們很早就有「動態的宇宙觀」，就是發現「時間」。以前西方人看到的世界是靜態的，天堂是永恆不變的，《易經》的世界觀認為世界本來是生生不已的，這個健動不息，就是來自天地基本單位之間的交感，來推動它在變化中成長的行程。

卦時和爻位的時空座標

《易經》在解釋人事吉凶的時候，它通過卦，卦代表時間，比如說〈乾卦〉，〈乾卦〉是健動不已的，卦辭是「元亨利貞」，「元」是說它有創發性，「亨」是它可以通向萬物的變化，「利」是給出整體的方向，「貞」是定住萬物的存在，也就是「乾道變化，各正性命」的意思，所以〈乾卦〉之兆在開創生成。〈艮卦〉的卦象，上下皆「山」，「山」亙立當前，你無路可走，兩「山」疊在一起，〈艮卦〉卦義就在靜止：意謂此路不通，行不得也！因為兩山並立，彼此不相往來，所以你卜到這個卦，代表在這一時段不是適合你採取行動的恰當時機。因為六十四卦是代表宇宙持續變遷的進程，六十四卦代表六十四個不同的進展階段，進展的階段都在時間之流中，所以時間很重要。

六十四卦代表時間，你卜到什麼卦，問的問題是凶是吉，它通過這個來說。另外，構成一個卦有六爻，爻代表空間，它有初爻、二爻、三爻、四爻、五爻，還有上（六）爻，然後每一爻分「陰」和「陽」。這六個爻代表不同的位置，卦時爻位就是我們的時空背景，我們就在某一個時間，在某一個空間出現，這會決定你可能的遭遇。

搭公車時，你就會了解時位很重要，你能否搭上車，跟你出門的時間與所站的位置，有決定性的關聯。當然還要看司機先生是否合作，他剛好把車門開在你的面前，你義不容辭第一個就上去了。天地風雲之際會，你也不曉得為什麼突然你成為混亂情勢中闖關成功的第一人，這就是「吉」。

以〈乾卦〉六爻為例

〈乾卦〉第一爻初九，爻辭是「潛龍勿用」。這是屬於人生潛藏的時期，不可在求學的階段就想開創事業，打出一個局面，這叫「潛龍勿用」。

第二爻九二，爻辭是「見龍在田，利見大人」。此時龍已冒出水面，升上大地，正是事業啟動要有作為的時候，有待老師、朋友，甚至整個社會的提拔、支持，這叫「利見大人」。

第三爻九三，爻辭是「君子終日乾乾，夕惕若厲」。第三爻在下卦之上是乾，又接乾之上卦故曰「乾乾」，此時已嶄露頭角，要用心，不可自以為得志！不管早晚都要警惕，「厲」是危難，就好像危難隨時都會到來一般，叫「夕惕若厲」。

第四爻九四，爻辭是「或躍在淵」。你可能跳上更高一層，也可能跳不上去，就掉落在上下卦之間的深淵中，這在人生成敗上，是一個重大關鍵，你是否穩得住，是否上得去，端看你在第四爻的位置能否穩立而前進。「或躍」，或許你可能跳上去；「在淵」，或許你可能掉下去，這是危疑不安的階段。

第五爻九五，爻辭是「飛龍在天」。像一條龍直飛天上，那是屬於人生的最高峰，故皇帝說成九五之尊。

最高一爻上九，爻辭是「亢龍有悔」。龍飛上頂端，就要掉下來，所謂「劇憐高處多風雨，莫上瓊樓最上層」，這是「物極必反」的律則。這一警句說的是袁世凱稱帝的鬧劇。

你做事業嗎？你談感情嗎？你論婚嫁嗎？請你依照六爻的位置逐步前進，不要跨越，「見龍在田」就想「飛龍在天」，是飛不上去的。開端起步要「潛龍勿用」，男女交朋友不要太有明顯的動機，好好做學問，好好表現自己，真誠踏實，人家自然就會看到你，也許剛開始看不到你，日久天長總會看到的，這就是「見龍在田」。

他看到你了，可以和你促膝談心；再來就要「終日乾乾，夕惕若厲」，不要以為已經得到對方的賞識肯定，而要自我惕勵、健動不息；學業完成由內卦升上外卦，這時面對「或躍在淵」的考驗，一方面要能「躍」，本著理想往上升；一方面要警惕自己不要掉落於淵；如是總有一天會「飛龍在天」，在事業成功之際，可別「提刀而立，為之四顧，為之躇躊滿志」（借用莊子語），否則難逃「亢龍有悔」的終局。

人生的成長過程，也有它相應的位置。在世界的動變中，你有你的時段，你有你的位置，卦是時，爻是位，有卦有爻。《易經》有卦辭有爻辭，你占卜的時候，卜到哪一卦、哪一爻，就由卦爻論斷吉凶，卦爻辭就是吉凶判斷的記載和意義的解釋。

由卦爻斷吉凶

卦爻辭對你這個人在這個時段、這個位置，機會有多少作一預測，作一判定。這是通過占卜說「命」的一個客觀的根據。六爻可分成三段，上二爻是「天」，下二爻是「地」，中二爻是「人」，天、地、人三才正象徵人在天地間的格局。

《左傳》有一句話：「民受天地之中以生，乃所謂命也。」是說人就在天地的交感變動間過活，這就是所謂的「命」。人活在天地間，一生的遭遇離不開客觀的時空背景。你一定要意識到，你在什麼樣的時空，可能面對什麼問題，你的機會有多少，不要以為有奇蹟出現或情勢突變，《易經》的命理是理性的思考。所以卦爻辭有意義，就在它告訴我們，人在時空中的某一個時段、某一個位置，成功的機會有多少的問題，這就是福報的問題。不是交付給宗教信仰，交付給神來做決斷，而是看我們對客觀世界的認識，對人生處境的反省，凡此皆屬理性的思考與主體的回應。

書名：《緣命之間》 作者：王邦雄 出版社：遠流出版 出版時間：2020年8月1日

當然，占卜是先問神後卜卦，因為我很難斷定我當前的處境和機運在哪一卦哪一爻，所以就跟宗教結合，求神之後再問卜，由神指點，透露兆端，來看你的吉凶如何。由於神道介入，把原屬理性預測的易理系統，加進神道信仰的成分，已不是《易經》的本來面貌了。

占卜的「占」，就是上面一個「卜」，底下一個「口」，我去卜卦了，然後用我們的口來解釋它的吉凶，就是「占」。問卜的時候，就會顯露一種徵兆，譬如說龜甲、蓍草，好像天地間透露出一點神祕的訊息給我們，我們通過這個神祕的訊息，預見我們的未來，這個時候就開始加進一些神祕的力量進來。

本來《易經》是理性的認識世界的變化，它推衍出宇宙變化成長的歷程，這六十四卦的成長歷程就是我們所處的時段，而每一卦的六爻，就是我們所居的爻位，由此來看，我們關心的是在這樣的時段和爻位裡，我們能有多少機會？這就是通過占卜說「命」的一個客觀的根據。

●本文摘自 遠流出版公司 出版之《緣命之間》。