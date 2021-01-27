單維彰／艾雪的心靈版畫：看到「數學」呈現於版畫的精采個案

文／單維彰

艾雪的心靈版畫

按照一般的標準，荷蘭版畫家艾雪（M. C. Escher, 1898-1972）當然不是數學家。但是數學界把艾雪擁抱為自己人，在國際大會裡為他舉辦個人畫展，在最權威的數學家傳記網站裡設立他的傳記。 在此介紹艾雪的畫作，特別強調他思緒裡的數學成分，以及他和數學界的互動。

如今艾雪已經辭世超過四十年，應該可以安全地說，他的創作已成經典，而他的「生涯代表作」很可能是做於六十三歲的《瀑布》（Waterfall, 1961）。閱讀歷來的文化創作大師，將會發現一個頗為普遍的有趣現象：數學和音樂的天分成熟得較早，而畫家經常是大器晚成的。

不可能的圖像

《瀑布》的畫面主角是一簾水幕，它推動了一輪水車，整棟建築座落在艾雪魂牽夢縈的南義大利。剛開始，吸睛的或許是左下角被過度放大的苔蘚，或者雙塔上的裝飾品（分別是融嵌在一起的三個正方體和三個八面體）。但是，再多看一眼，應該就覺得奇怪了：落下來的水沿著渠道流回到水車的上方，源源不絕地提供轉動水車的能量。

像《瀑布》這樣的作品稱為「錯視」或「錯覺」藝術，表現的重點放在我們的大腦因為對圖像的成見或概念，會自動整合作品，不合理的地方不易被發現，或者只會選擇某一個角度來觀看。而它的趣味就是，在細看之後，如果發現了巧妙的矛盾或誤導之處，就感到驚喜。

畫家都嫻熟透視邏輯，但很少人像艾雪這樣精妙地反向使用透視邏輯，利用它來引發錯覺，同時創造有藝術品味的作品。

《相對論》（Relativity, 1953）這幅畫裡展示的三度空間，有三個互相垂直的方向（或者三種互相垂直的平面），每一個方向有自己的地心引力，就好像三個世界的人生活在同一個空間裡。例如，在版畫的中央，一個人從地窖走出來，他左邊的牆，是坐著的人的地板，而他右腳踏上去的地板，是右邊正在下樓那人的牆壁。艾雪利用黑白對比產生凹凸兩可的效果，使得兩個不同世界的人能共用一道樓梯。這幅畫或許是畫家心目中的相對論詮釋，筆者倒覺得他詮釋的是我們的民俗信仰：同一個空間裡居住了三個不同「世界」的居民，平常相安無事，但偶爾也會意外「撞到」。 艾雪，《相對論》，1953 https://mcescher.com/gallery/impossible-constructions/圖片編號LW389

「國際數學家大會」（ICM: International Congress of Mathe-maticians）像奧運一樣，是個每四年舉辦一次的盛會。1954年的ICM在阿姆斯特丹舉行，大會邀請艾雪做一場盛大的個展。後來成為理論物理學大師的潘洛斯（R. Penrose）當年二十三歲，以數學研究生的身分，從英國到荷蘭參加這場盛會。他在那裡欣賞了艾雪的創作，並受到《相對論》的啟發，開始思考「以透視邏輯創造空間之視覺矛盾」的最基本原理。 潘洛斯三角形

作為一名數學（物理）學者，潘洛斯的訓練和思考習慣，都傾向於探索事物或現象的最基本原理。經過一再簡化與抽象化之後，潘洛斯獲致了一個最基本的「可繪製於平面上的不可能空間結構」，如今稱為「潘洛斯三角形」。潘洛斯與他的父親，老潘洛斯（L. S. Penrose）分享這個發現。老潘洛斯也是一名傑出的學者，應用兒子的發明設計出一系列的「不可能結構」或「模稜兩可造型」，並且用木頭製作了模型：實際上不可能，但在某個特殊視角（透視）之下，呈現了有如潘洛斯三角形的視覺效果。他們父子二人於1958年聯名在心理學期刊上發表了這些發現，並且寄了一份論文抽印本給艾雪。

作者介紹： 單維彰 民國51年出生於臺北市，自民國80年起任教於國立中央大學。主要工作在於數學教育，其對象包括學士、碩士、博士階段的數學專業教育，國中、高中階段的數學素養教育，中等學校數學領域的師資培育，以及面對社會大眾的通識教育。這本書產出於作者在中央大學開設的同名通識課程：「文化脈絡中的數學」，而這一門課使他獲頒教育部第七屆（104學年度）全國傑出通識教育教師獎。

●本文摘自 遠流出版 出版之《文化脈絡中的數學》。