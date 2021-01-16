葉言都／三百年長安明細帳，八千里大唐行樂圖

文／葉言都（歷史學博士、作家）

《走進唐人的日常》這是一本資訊含量極大的普及歷史書，在當前的普及歷史著作中並不多見。

自從網路盛行以來，敘事趨向輕薄短小，普及歷史也不例外。現在一般的普及歷史書，往往只針對一個特定的主題，作「常山之蛇，擊首則尾至，擊尾則首至，擊腰則首尾皆至」式的敘述，固然看來整齊，讀來容易；然而，普及歷史的敘述，是否可能還有其他饒有趣味的方式？

答案是有。我們不妨回想一下在學校裡歷史、文學、哲學類課堂上的經驗。這類的課，高段的老師就一個主題開始發揮後，講得高興起來，可能會由此談起這個主題的來龍去脈與相關事宜，越談越多，有時還會漸談漸遠，欲罷不能。這種狀況常常在博學多聞的老師身上發生，家姑母大人葉嘉瑩先生稱之為「跑野馬」。聽一位博學多聞的老師「跑野馬」，就像在知識之海中由他（她）帶領著任意遨遊，是一種知性的饗宴，樂趣無窮。

其實中國古代知識份子在讀書為學時，也是抱著這種心情。飽學之士每天讀書，融會貫通之餘，心得油然而生，遂隨時記錄，稱為筆記。筆記隨時間逐條累積，累積到一定份量後，文人學者將這些心血的結晶編輯成書出版，一般稱為某某集或某某錄，就是《四庫全書》集部裡的主要內容。這些思考心得、讀書筆記可能涵蓋範圍極廣，以明末清初大儒顧炎武的名著《日知錄》來說，那裡面敘述的條目，就有從「朱子周易本義」、「孝悌為仁之本」到「生日」、「文辭欺人」、「草驢女貓」等等各式各樣的內容。

我可以說，師永濤先生的這本書《走進唐人的日常──從衣冠、食物、婚姻、藝術了解唐代生活史》，就是他多年研讀唐史的心得筆記。接觸到書稿不久，我就發現這是一本可以輕鬆讀的正規歷史書。從此我每天讀幾段，既不求多，也不規定每天讀多少，而是在作者展現的唐人世界裡信步之所之，有如進入一座繁花處處、叉路紛紛的大花園。漸漸的，我可以感受到作者讀史寫書時的思維，順著這些思維的途徑，也可以體會出作者努力要將唐代的一切都在這本書裡交代清楚的孤詣苦心。如此這般繼續下去，在時時佇留欣賞，處處巡禮到訪後，不知不覺就讀完了。

相信讀書、思考、寫作是作者的日常生活，而這位擔任過記者的唐史研究者，以報導新聞的經驗，隨著他研讀唐史、思索唐史的時光，不斷將那段三百年大時代的各種面相娓娓道來，才能成就這本充滿古代知識份子讀書筆記風格的普及歷史，以這種親切的面貌呈現在我們面前。

不見長安行樂處，空令歲月易蹉跎。

這兩句是作者師永濤先生在臉書上的感言。

「行樂」這個詞，既有「作樂」、「享受歡樂」之意，也是「行樂圖」的簡稱。「行樂圖」則指以行樂為題材的圖畫，也是人的肖像畫。所以，《走進唐人的日常──從衣冠、食物、婚姻、藝術了解唐代生活史》這本書，既是無數唐朝古人的行樂圖，也是師永濤先生自己研究唐史、寫作唐史的行樂圖。

讓我們翻開書，進入這個唐代行樂圖的世界。

●本文摘選自 時報出版 之《走進唐人的日常──從衣冠、食物、婚姻、藝術了解唐代生活史》。