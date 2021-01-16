美犯罪史上最恐怖連環殺人魔 購物中心凶殺懸案迄今仍有未解之謎

連環謀殺是罕見的兇案類型，即便我們在《重返犯罪現場》、《破案神探》或是主導流行文化的電影和單元劇裡看了許多這樣的劇情，然而事實上，毫無原因的隨機殺人是極其少見的。 《掠殺》作者莫琳 ‧ 卡拉漢（Maureen Callahan）花了7年時間，取材真實案件，採訪過無數調查員，並與負責本案的探員們長達數百個小時的訪談，閱覽過無數檔案，方將故事完整拼湊起來。（編按）

文／莫琳 ‧ 卡拉漢（Maureen Callahan）

十二月十二日星期三，將近午夜時分，距離匿名女子和兒子被綁架的四個月後，博卡拉頓購物中心的一名警衛走向一台閒置在西爾斯百貨（Sears）停車場的黑色休旅車。在裡面發現四十七歲的南西．柏姬奇歐（Nancy Bochicchio）和她七歲女兒喬伊（Joey）的屍體。

南西的手腕和腳踝都被綁住，脖子被勒在座椅頭枕上，眼睛被塗黑的蛙鏡遮住。喬伊同樣被用束帶綁住。兩個人頭部都有一處槍傷。

負責處理的警察想起前一個案件的匿名女子。

當匿名女子在新聞上看到這則報導時，她嚇壞了。她知道凶手是同一個人。

警方也是這麼覺得。在重建南西和喬伊當天的足跡時，他們發現這和之前兩起綁架案的路線有驚人的相似之處。監視錄影帶顯示這對母女最後被人看到的時候，跟蘭迪．葛倫貝走同一樣的出入口。南西被監視器拍到領錢的提款機，正式之前匿名女子被迫提款的同一個地方。南西的屍體被找到時，手上的手銬也和匿名女子被綁匪威脅要銬上的很像。

匿名女子和警方說過：這個人帶著一組工具，裡頭有束線帶、手銬、封箱膠帶、太陽眼鏡和蛙鏡、刀子、手槍。感覺他完全曉得提款機的監視器安裝在何處、角度如何，並且能夠成功閃躲鏡頭。她感覺他對一切非常熟練。

警方追查柏姬奇歐母女雙屍謀殺案裡用到的束帶和膠帶，成功找到邁阿密一間大型零售超市，購買時間點就在南西和她女兒遭人殺害前不久。但警方沒有找到任何物證或DNA。匿名女子和柏姬奇歐的兩起案子，僅有一模一樣的間接證據，除此之外警方一無所獲。

博卡拉頓專案小組在事發一年後解散了，然而在那之前，匿名女子為警方的素描繪師提供了一份詳細的描述。畫像的外表特徵，特別是嘴部，和凱斯的相似程度高得驚人。

關於本案的已知細節也同樣令人感到不安。凱斯在光天化日下「狩獵」，不消幾秒鐘就能把人綁走，他總是用受害者自己的車子做為犯案工具。在提款機領錢時顯得笨手笨腳，好像綁匪永遠不曉得每日提款額度有上限，還有技巧純熟的避開監視錄影器。匿名女子提到的工具包，以及後來在一位遊民身上找到葛倫貝的手機，這都符合凱斯慣用的手法――他和調查員們說，他有時候會把受害者的手機扔在遊民聚集的地方。作案對象特別鍾意情侶或母子――這是他對自己母親的憤怒嗎？他自白說每次旅行時，他都會「找地方下手」，偏愛挑「體重輕的人為目標。刀子是他最愛用的武器。他會綁住女人的脖子，指示她們告訴警察綁匪是黑人。

但是沒有任何一個探員相信他宣稱絕對不碰小孩的原則。

根據調查局的形容，柏姬奇歐綁架案中使用的束帶，有其獨特之處，綁匪會在做案同一天於當地的大型零售店購買，凱斯也曾講過自己在綁架科里爾夫婦之前做過一樣的事。

匿名女子說綁架她的人留著棕色捲髮，棕色捲髮綁成馬尾垂在後頸上。為什麼在這麼熱的夏天要這樣？為什麼不綁高一點，壓在帽子裡？是為了要遮住紋身嗎？凱斯的後頸有個五芒星紋身。

在這幾起綁架謀殺發生的期間，凱斯的行蹤不明，但調查局知道他在這幾起案件發生的期間，他都在旅行。

匿名女子和警方說，她遵守綁匪給的每個指示，並持續和他對話。她認為那是她和她兒子存活下來的原因。

州政府和地方政府後來聽聞另一起險些得逞的綁架案，發生在匿名女子遭綁後幾天。那次擄人未遂事件發地點在另一座高級購物中心的停車場，受害者是一名女性，有一名持武器的男子在她往車子走去的途中狹持她，命令她開車載他去一處提款機。她用力把手提包扔得遠遠的，放聲大叫，「滾開！滾開！」

那機智的反應救了她一命。她後來看了警方在匿名女子協助下繪製的素描，她說，犯人看起來跟畫像一模一樣。

此後就沒再出現新的攻擊事件。柏姬奇歐綁架案至今仍是懸案。

●本文摘選自遠流出版於2021年1月1日出版新書《掠殺》。