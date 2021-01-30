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普立茲獎得主約翰‧麥克菲談非虛構寫作：結構的魔力

聯合新聞網 / 麥田出版社
（圖／Unsplash）
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《第四版草稿》的作者約翰．麥克菲(John McPhee)又被稱為「非虛構文體的寫作大師」，教學超過四十年，影響無數學生，教出來寫作人才包括作家、記者、撰稿人，遍及美國雜誌、報紙媒體。同時他也是普立茲獎、美國藝術暨文學學會獎、美國國家書評人協會伊凡．桑德羅夫終生成就獎榮耀得主。

本書收錄作者過往的八篇散文作品，透過分析這些作品，作者分享了實用的知識、基本功、工具書的使用與寫作心法，並展現了深厚的駕馭文字功力，以合宜的節奏切中所欲要旨。

文／約翰·麥克菲（John McPhee）

我家後門外那棵白蠟樹下有一張野餐桌。一九六六年夏末，我在那張桌上躺了將近兩個星期，盯著枝椏與樹葉，跟驚懼與恐慌奮戰，因為要替《紐約客》寫一篇文章，卻不知如何或是從哪裡下筆。那時候，大約是我寫〈寫作進展〉的三年半前。當然，我會進屋吃飯，晚上也會回去睡覺，除此之外，大部份的時間，都像這樣，躺在那張桌上。那篇文章的主題是新澤西州南部的松林泥炭地，我花了大約八個月，日復一日從普林斯頓開車過去，或是帶著睡袋和小帳篷在那裡過夜。

我已經結束了所有該做的研究工作：採訪住在林子裡的人、森林消防員、森林管理員、植物學家、栽植蔓越莓的農民、採藍莓的人，還有雜貨店老闆；我也看完了所有該看的書籍、科學論文和一本博士論文；我蒐集了足以塞滿一整座穀倉的資料，卻不知道該如何處理。這篇文章到最後應該會有五千個句子，但是那兩個星期，我連一個句子也寫不出來。與其說是恐懼讓我裹足不前，毋寧說是因為缺乏經驗阻礙了進展，因為我從來不曾在一篇文章中放進這麼多不同元素，包括人物、描述、對白、敘事、噱頭、幽默、歷史、科學等等。

（圖／Unsplash）
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野餐桌危機發生時，大約是我在《紐約客》擔任特約記者的第二年快要結束之際﹝所謂特約記者只是比較好聽的說法，就是跟雜誌密切配合，但是又不必支付固定薪水的自由作家﹞。那二十個月間，我交過六篇文章，有長有短，但是雜誌總編輯威廉．蕭恩全都無條件接受，因此你或許會以為我對寫一篇新的文章已經有某種程度的自信，其實不然，而且也永遠都不會。對我來說，從一開始就缺乏自信還滿合理的，因為就算以前做過同樣的事情，而且結果也還不錯，那跟你現在要做的事情一點關係也沒有。你的上一篇文章絕對不會自動替你寫好下一篇文章，還是得回到起點，不可能直接跳到第二步，最多只是回到第二個或是第三個起點罷了。

最後，我終於想到了佛烈德．布朗，這位在松林泥炭地土生土長的七十九歲老人。他住在森林正中央的一間簡陋小木屋裡，松林泥炭地裡各種五花八門的主題，至少有四分之三或多或少都跟他有關係，而正是這些令人眼花撩亂的主題讓我陷入寫作的瓶頸。我可以先介紹這個人，描寫我第一次見到他，穿過他家沒有鋪地板的門廳的情況。他招呼我：「請進，請進，快他媽的請進。」然後再描述我們多次一起在森林裡漫步，並且在行文間觸及每一個主題。如此這般，寫了大約三萬字之後，其他的部份就好辦了。儘管在此之前並不那麼明顯。這樣的組織原則帶來近乎完整的結構感，於是我就從野餐桌上爬下來了。

此後，我在寫每一篇文章時，第一個想到的就是結構，並且把這個觀念灌輸給數十年來在普林斯頓大學寫作課的學生：「你可以搭建出一個牢固、健全又巧妙的結構，讓讀者不由自主地想要看下去。在非虛構文學的寫作中，一個引人入勝的結構也會有吸引讀者的作用，其功效與小說中的故事情節不相上下。」如此這般，等等、等等。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

在非虛構文學寫作中，架設結構的方法就像是去市場買你想要烹煮晚餐的食材，回到家裡，把所有東西都攤在廚房流理枱上，這些就是你必須處理的材料，也只需要處理這些材料。看到有個什麼東西是圓圓的、紅色的，如果是一顆甜椒，你就不會稱之為蕃茄。

從某個角度來說，一篇文章的結構彷彿渾然天成，不太有人為操縱的空間；但是從另外一個角度來看，又並非如此。在可以自由決定的情況下，會有一些有趣的選擇，舉例來說，我在寫《巧遇德魯伊高僧》時，花了十二個月跟書中四個主要人物到處旅行，寫下了一整疊錯綜複雜的筆記，在面對這些筆記時，就有選擇的餘地。

我原先慣用的「ABC/D」抽象概念結構，現在可以填補血肉。

書中會有三大段，分別描述三次旅程：

A是跟礦物地質學家查爾斯．派克去北喀斯喀特國家公園；

B是跟度假中心開發商查爾斯．佛萊瑟去喬治亞州的一個小島；

C則是跟專門興建大水壩的佛洛伊德．多米尼一起去大峽谷的科羅拉多河；

至於D，山岳協會的最高祭司，大衛．布勞爾則在這三大段裡都會出現。

其他人的生平描述，當然局限於其所屬的段落章節，但是布勞爾的生平細節，卻可以分散在這三段旅途故事中的任何地方。我研讀完所有資料，將筆記分門別類地整理好，加以編碼，總共有三十六張三吋寬、五吋長的卡片，每張卡片都有兩、三個編碼文字，分別代表文章裡不同的組成要素。接下來，只要按順序排列好就行了。

書名：《第四版草稿》 作者：約翰·麥克菲（John McPhee）出版社：麥田出版 出版時間：2021年1月7日
書名：《第四版草稿》
作者：約翰·麥克菲（John McPhee）
出版社：麥田出版
出版時間：2021年1月7日

問題是：要按什麼樣的順序呢？

那幾年，我的辦公室裡就只有一件主要家具：一張標準尺寸的夾板：八英尺長、四英尺寬，跨放在兩張鋸木架上。我會在夾板上將所有的卡片都攤開來，正面朝上。一些已經確定的片段比較容易安排，但是那些可以自由移動的部份才是重點。我倒也沒有兩個星期都盯著這些卡片看，不過卻也花了一整個下午看著他們。到最後，我發現自己就只是在兩張卡片之間看來看去，一張寫著「登山家」，另外一張則是「憂慮灘」。「登山家」可以放在任何地方，但是「憂慮灘」就非得屬於河上那段旅程不可。我將兩張卡片並排在一起，「憂慮灘」放在左邊，然後其他三十四張卡片就慢慢地靠攏過來。原本散落在夾板上的卡片，這會兒就整整齊齊地排成一列。此後，在幾個月的寫作過程中，這樣的順序安排就再也沒有改變過。

● 本文摘自 麥田出版/城邦文化 所出版之《第四版草稿》


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