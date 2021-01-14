【電影外之音】黃嘉俊／我的人生也在漂流

文／ 黃嘉俊（紀錄片導演）

剪接真的好苦呀！

相較於拍片時的開心充實，孤獨的剪接階段，一直都是我最深的恐懼和焦慮。這次同樣在《男人與他的海》的剪接工作當中泅游了一年。如何去詮釋和表現海洋，本來就不是一件容易的事，我不希望它流於慣常的海洋生態片，或是太個人呢喃的意識流。揉和現實與理想，記錄與藝術，能承載人的生活氣味又能醞釀生命啟發的期待，是讓我卡關的原因。

當然自稱有「剪接恐懼症」的我，從事紀錄片創作這麼多年來，從來沒有在剪接這個工作上有過任何愉悅的感受。沒有一次不是處在痛苦的奮力掙扎煎熬之中。因為拍攝期長，所以我的拍片比都很高，也意味著累積的素材量很大，光整理檔案，把拍攝內容轉檔，再用人工的方式聽打變成方便閱讀的逐字稿，這個前期作業就需要占去一半時間。

如今攝影器材的日新月異，檔案格式從HD高畫質，變成了更細緻的2K、4K甚至連8K都已虎視眈眈，為了考量畫面的品質，容量巨大的檔案這時候就是一場惡夢。因為後製設備要跟著提升，其實就是要更換昂貴的新電腦和更多新硬碟才能跑得動。而紀錄片在沒有預算的情況下，就只能犧牲更多時間，在檔案播放延遲不順，常常當機得重開的情況下作業了。不過一味追逐更高畫質的拍攝也很荒謬，因為目前台灣的放映平台還是以HD或戲院的2K居多，這些需要「降轉」才能處理的4K檔案，目前實在還不太適合紀錄片拍攝上的全面使用。不過，我相信一兩年內，4K應該很快就會變成主流，所有的工作平台都能順暢支援才對。

其實，我不該抱怨這些的，所謂「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨」。總之，分享給對紀錄片製作有興趣的朋友，這些都是目前工作上實際會遭遇的狀況。

紀錄片《男人與他的海》集資計畫。（圖／翻攝自貝殼放大募資網站）

在《男人與他的海》的拍攝過程，我的太太懷孕了，片子殺青時，我的女兒也出生了。

原本習慣生活自由，無拘無束的我，這下子因為有了一個嗷嗷待哺的嬰兒，人生來到一個全新的階段。首先最大的改變就是，你不自由了，你有了束縛！從結婚為人夫，生子為人父，這兩個角色的轉變，對我確實產生前所未有的劇烈衝擊。

婚姻要面對的是你可以溝通協調磨合的伴侶對象，但父親這個角色，則是面對一個無法用言語溝通的嬰兒，大部分時間她只有幾個簡單的表情：睡、吃、哭。光一個哭，可能就代表各種可能性，是餓了？想睡了？嚇到了？生病了？生氣了？要換尿布了？對一個擅長溝通的紀錄片導演，這次真的是遇上強大的敵手了，平時工作再厲害的提問技巧，縱使你問上千百遍，也完全無用武之地。只好慢慢用觀察累積的經驗，去判斷孩子無時無刻的需求，錯了，就換一個，有時候把所有可能性都跑過一遍後，還是無解時，只能靠最大的耐心，抱著，陪伴著情緒高漲的她，直到她平靜。

天呀！我以為平時潛水和滑雪已經夠挑戰極限了，沒想到哺育一個嬰兒才真的是極限運動。新生兒的父母真的不容易，整個生活作息都跟著孩子紊亂起來，吃不正常睡得少，情緒也跟著容易暴躁，每每夜半起身安撫哭泣的孩子久久無法休息時，我就會悲傷地聯想到，熬夜剪接算什麼？可是現在的我，連能安靜地一個人剪接都沒有辦法呀！

原本《男人與他的海》的影片概念從拍攝到後置前期，都還是往一個「空」的形而上方向發展，去探索人追求自我心靈的狀態，尤其到了空無一物的海上，心自然就會跟著逐漸洗滌一空。但在孩子出現後，我的心非但無法放空，還被塞得滿滿，隨時都會爆炸。於是「空」的概念被自己推翻，空的版本也被作廢刪除。

書名：《讓我到你的生命裡走走》作者：黃嘉俊出版社：有鹿文化／紅螞蟻圖書出版時間：2020年12月18日

一切重來之後，我卻看到了過去沒看到的模樣。兩位主角廖鴻基和金磊，自始至終都不是瀟灑自由的人，他們都是被束縛著卻努力奔向自由的男人。他們突破主流價值的僵化禁錮，奔赴到了海上，但還是有一條繩子，無形卻緊緊牽繫著他們，那是他們的家人，他們的孩子。這兩個世代，不同年齡的父親，不約而同都被孩子牽絆住。

在他們身上，我看到自己，正因生活狹隘窒息，為失去自由所苦，甚至感到哀傷憂鬱的模樣。到底這兩個男人怎麼辦到的？怎麼在泅游中生存並漸漸地游出了大海？男人、丈夫、父親這三個角色如何取捨或平衡呢？

不斷自我推翻再重來的剪接過程，就像搭上了一片方舟，在茫茫大海上漂流，這艘沒有槳的舟也是我的漂島。會往哪裡還不知道，但總是不知不覺地就被帶往一個方向。

黑潮漂流時，曾經對父親不解的女兒，搭船來到海上探望父親，廖鴻基驚喜地流下來了眼淚；出國拍攝鯨魚數個月終於抵台的金磊，兒子像隻無尾熊在機場開心地抱著爸爸的大腿，久久不願起身放開；八個月大的女兒哭泣一夜後睡去，一早站在嬰兒床邊對著睡眼惺忪的我甜甜地笑著。

啊，原來這都是讓這些流浪成性，但不論離開再遠再久都期待回去的父親們，甘願被束縛的原因呀！

痛苦，並快樂著！

●本文摘選自 有鹿文化／紅螞蟻圖書 所出版之《讓我到你的生命裡走走》。