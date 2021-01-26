丟掉無關緊要！「懶惰天才守則」讓你有效梳理生活雜亂，不再瞎忙
文／寶鼎出版編輯部
身為職業媽媽，你是否常遇到以下狀況：
小孩不受控，放學後的客廳地板像是被轟炸過；
下班後還要洗衣煮飯忙得焦頭爛額，老公卻只會幫倒忙；
光想到「打掃」二字就頭皮發麻，很想崩潰大叫；
晚餐吃什麼、全家出遊行李怎麼打包⋯⋯⋯
有無數個決定等著你去做，但你身心俱疲，只想躺在沙發上狂嗑冰淇淋。
康卓拉．阿達奇（Kendra Adachi）的Podcast節目《懶惰天才》下載數超過300萬，她建議所有媽媽都該成為「懶惰天才」——也就是應對重要的事情時當個天才，不重要的事情則懶惰一點無妨；不是把心思放在別人覺得「應該」很重要的東西上，而是懂得找出你重視的事物，集中時間與心力待之。
阿達奇彙整出13項懶惰天才守則，鉅細靡遺教你打理生活中各種繁雜瑣事，例如：
・一次決定好
挑衣服、挑禮物、決定三餐菜單對你而言是種負擔嗎？
只要一次就做好決定，你的大腦就有更多空間可以找樂子。
天冷時穿黑色牛仔褲配格紋上衣，天熱時則穿黑色T恤和丹寧短褲；
根據不同場合提前決定好禮物形式，例如教師節就送百貨公司禮券；
固定使用同樣的食材和食譜煮晚餐與小孩便當等等。
簡化部分的決定，便能幫你省下不少氣力。
・從小處著手
想好好整理家裡卻無從下手？想強迫自己每天運動卻力不從心？
目標訂得太過宏大反而更難達成，
從看似不起眼的小事開始做起，更能有效維持與前進。
希望每天能吞一點維他命？每天早上把那罐維他命放在桌面上。
希望建立一套打掃的常規？每天晚上先把流理檯擦乾淨再去睡。
這些看似微不足道的改變，往往可以發揮巨大的影響力。
・問神奇的問題
問自己「我現在可以做什麼讓之後的生活輕鬆一點」，
這個問題就像骨牌一樣，一個簡單決定會觸發下個決定，
就能循序漸進解決這些問題，
我現在可以做什麼讓之後採買雜貨輕鬆一點？把環保購物袋放在門邊，並且在購物清單上插上一支筆，隨時把已經買好的東西劃掉。
我現在可以做什麼讓之後挑食譜輕鬆一點？用紙膠帶把很想試做的食譜貼起來，之後就能直接使用這些已被標示的食譜。
・集中處理
一次把同性質的事情做完，能給你更多餘裕去做重要的事情，
例如洗衣服時根據衣物最後的去處來分類，
先將廚房分區後再清理，或將購買的物品分區擺放後再一次收好，
只要找出你經常重複處理或必須重新做過的步驟，就能幫你提高效率。
當個懶惰天才跟做多做少無關，關鍵在於對你來說什麼才是重要的事，
用最適合自己的方式來打理工作、人際關係與各種生活雜事吧！
●本文摘選自寶鼎出版／日月文化 之《丟掉你的那些無關緊要：練習只擁抱重要的事，十三項日常祕方平衡家庭、工作與自我》。
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