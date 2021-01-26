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丟掉無關緊要！「懶惰天才守則」讓你有效梳理生活雜亂，不再瞎忙

聯合新聞網 / 日月文化
書名：《丟掉你的那些無關緊要：練習只擁抱重要的事，十三項日常祕方平衡家庭、工作與自我》 作者：康卓拉．阿達奇（Kendra Adachi） 譯者：溫力秦 出版社：寶鼎出版／日月文化 出版時間：2021年01月05日
書名：《丟掉你的那些無關緊要：練習只擁抱重要的事，十三項日常祕方平衡家庭、工作與自我》
作者：康卓拉．阿達奇（Kendra Adachi）
譯者：溫力秦
出版社：寶鼎出版／日月文化
出版時間：2021年01月05日

文／寶鼎出版編輯部

身為職業媽媽，你是否常遇到以下狀況：

小孩不受控，放學後的客廳地板像是被轟炸過；

下班後還要洗衣煮飯忙得焦頭爛額，老公卻只會幫倒忙；

光想到「打掃」二字就頭皮發麻，很想崩潰大叫；

晚餐吃什麼、全家出遊行李怎麼打包⋯⋯⋯

有無數個決定等著你去做，但你身心俱疲，只想躺在沙發上狂嗑冰淇淋。

康卓拉．阿達奇（Kendra Adachi）的Podcast節目《懶惰天才》下載數超過300萬，她建議所有媽媽都該成為「懶惰天才」——也就是應對重要的事情時當個天才，不重要的事情則懶惰一點無妨；不是把心思放在別人覺得「應該」很重要的東西上，而是懂得找出你重視的事物，集中時間與心力待之。

阿達奇彙整出13項懶惰天才守則，鉅細靡遺教你打理生活中各種繁雜瑣事，例如：

・一次決定好

挑衣服、挑禮物、決定三餐菜單對你而言是種負擔嗎？

只要一次就做好決定，你的大腦就有更多空間可以找樂子。

天冷時穿黑色牛仔褲配格紋上衣，天熱時則穿黑色T恤和丹寧短褲；

根據不同場合提前決定好禮物形式，例如教師節就送百貨公司禮券；

固定使用同樣的食材和食譜煮晚餐與小孩便當等等。

簡化部分的決定，便能幫你省下不少氣力。

・從小處著手

想好好整理家裡卻無從下手？想強迫自己每天運動卻力不從心？

目標訂得太過宏大反而更難達成，

從看似不起眼的小事開始做起，更能有效維持與前進。

希望每天能吞一點維他命？每天早上把那罐維他命放在桌面上。

希望建立一套打掃的常規？每天晚上先把流理檯擦乾淨再去睡。

這些看似微不足道的改變，往往可以發揮巨大的影響力。

・問神奇的問題

問自己「我現在可以做什麼讓之後的生活輕鬆一點」，

這個問題就像骨牌一樣，一個簡單決定會觸發下個決定，

就能循序漸進解決這些問題，

我現在可以做什麼讓之後採買雜貨輕鬆一點？把環保購物袋放在門邊，並且在購物清單上插上一支筆，隨時把已經買好的東西劃掉。

我現在可以做什麼讓之後挑食譜輕鬆一點？用紙膠帶把很想試做的食譜貼起來，之後就能直接使用這些已被標示的食譜。

・集中處理

一次把同性質的事情做完，能給你更多餘裕去做重要的事情，

例如洗衣服時根據衣物最後的去處來分類，

先將廚房分區後再清理，或將購買的物品分區擺放後再一次收好，

只要找出你經常重複處理或必須重新做過的步驟，就能幫你提高效率。

當個懶惰天才跟做多做少無關，關鍵在於對你來說什麼才是重要的事，

用最適合自己的方式來打理工作、人際關係與各種生活雜事吧！

●本文摘選自寶鼎出版／日月文化　之《丟掉你的那些無關緊要：練習只擁抱重要的事，十三項日常祕方平衡家庭、工作與自我》


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