懶惰天才守則之一：對你重視的事當個天才，不重要的懶惰點也無妨！

文／康卓拉．阿達奇（Kendra Adachi）

如何像懶惰天才一樣思考

當你很在乎某件事的時候，會努力把它做好。但是當你在乎每一件事的時候，什麼都會做不好，這反而迫使你更努力，疲憊不堪就是這麼來的。

如果你屬於後者這種事事都在乎的那一派，那麼你為了要成為一個最完美的人所付出的努力恐怕永遠都嫌不夠，就和我一樣。理智上來說，我們明明知道自己沒辦法面面俱到，但依然努力去做。我過去十年來的人生，除了不斷自我反省之外，也做了很多治療，就是為了找出我為何會覺得把每件事情都做到完美才是人生正解。

每個人都有自己的故事，而我的故事則跟虐待有關（說得這麼直接確實有些唐突，相信各位現在也知道我會馬上切入重點、談得很深）。我父親和我的家庭生活說變就變、難以捉摸，所以我從小就知道我做的選擇會牽涉到自己的安全問題。如果我乖一點，拿到好成績，把房間維持得整齊乾淨，就不會惹父親生氣。我一直以來都以自身行為會直接影響父親作為的信念在過日子，雖然實際上未必如此。安全在我看來等同於自身價值與被愛，導致我將自己的選擇視為衡量個人價值的唯一標準。也就是說，我認為我必須當一個完美的女兒、學生和朋友，才能凸顯我的重要性。

我很努力要做到好，但父親還是一再告誡我怎麼做才能更好。我記得小時候經常覺得自己一無是處，不明白他為什麼覺得我的頭髮應該要是金色比較好而不是棕色，不明白為什麼我的成績一路拿A也是應該的，不必特別嘉許我，又或者不明白為什麼父母親過得這麼不幸福。我自然會覺得問題出在我身上，以為是我不夠努力或不夠完美，所以家庭才會不美滿。這種老覺得自己不足的感覺壓得我喘不過氣來，也滲透到我的人際關係之中。

我是每一位老師最得寵的學生。我可以很快就把作業寫完，而且寫得又好又正確。我是最可靠的小組長和班長，各科考試幾乎都拿滿分。世上沒有完美的學生，但我離完美真的很接近，也以為當個好學生可以讓我被愛。

我也努力做一個最完美的朋友。我不搗蛋，有什麼心事就自己承擔，跟任何朋友來往都可以配合他們，就像變色龍一樣。沒人知道父母離婚讓我覺得很丟臉，沒人知道我超想變美，也沒人知道我是一個來自破碎家庭的錯誤。我以為讓別人看到我殘缺不堪的那一面，會危害到我跟別人的友情，其實我不必這樣想。

這就是完美最諷刺的地方，它設下的牆讓別人看不見你的脆弱，但也阻擋別人認識真正的你。我認為真正的自我不夠好，所以一直努力隱身在完美的表象之後。或許你也跟我一樣。

我並不是要介入你的私事，但是你應該有一些讓你覺得羞愧、恐懼或沒安全感的事情，還花了不少心思試圖加以隱藏。大家都會這麼做，因為這是人性，這些事也未必會像兒時受虐一樣充滿陰影。不管是什麼樣的故事，都有它的意義，但別忘了，故事裡往往也會夾雜著謊言，那是我們為自己製造的假象。無論是你或我，還是在百貨公司遇到的那位漂亮的陌生人，都各有各的故事，這些故事致使我們一直在不對的事情上努力，而我們愈是努力，故事裡的謊言就變得愈強大。

・你很吵，占用太多空間了。 ・你比不上你姊姊。 ・你太像你爸了。 ・你腦袋不夠聰明、臉蛋不夠漂亮、身材不夠健美。 ・她會離開都是你害的。

那些丟臉的想法和感覺並沒有隨著你年齡增長而消散，它們只是換了一個形體。

・你廚藝不太行。 ・你怎麼可以不想生小孩。 ・你工作太多了。 ・你到現在都還沒結婚一定是哪裡有問題。 你讓孩子看電視，真是個差勁的媽媽。 ・沒人想跟你做朋友。

努力讓自己受人矚目，努力隱藏自我，又或者努力對抗那股一直騷擾你內心的羞恥感，這些努力所耗掉的精力不是你可以承受的。如果再加上洗衣服和接送小孩共乘呢？天啊，真的別鬧了！

要是「努力」辜負了你，你恐怕只剩下一個選擇，那就是放棄。

不夠努力

教堂的早餐災難事件發生後沒多久，我就棄械投降了。不想再努力受人矚目，也什麼都不想在乎，但是這樣想又太過頭了。我騙自己人生只有兩種選項，如果不努力到底，就乾脆不要努力。我忘了努力本身並非癥結點，能為真正重要的事情努力明明是美好的事，然而我卻死守著這矯枉過正的觀念不放。

雖然為喜歡的人下廚、以此寵愛他們，往往是我最大的喜悅，但因為我覺得親自做菜是一件努力過頭的事情，所以當朋友來訪時，我就乾脆點披薩給大家吃。雖然一個平靜又整潔的家比較適合我這個腦容量有限的人，但因為我覺得打掃家裡是一件努力過頭的事情，所以乾脆放任家裡亂七八糟好了。

我什麼也不想在乎，也什麼都不想努力，但莫名的是，我「依舊」覺得疲憊不堪。

那時我還不明白，原來什麼都不去努力和努力太多一樣，都是很消耗的事情。操控一個對諸事漠不關心的生存模式所耗費的能量，就跟顧及一切規則、追求完美是一樣的。無論如何，我還是投入了「蓬頭垢面也不在乎」的哲學，把我其實還是很在乎的那種心境隱藏起來。我一下子執著於不對的事，一下子又表現得全然不在乎，我需要某種東西來停止這瘋狂的擺盪。

所幸「懶惰天才法」的神奇能力便在於此。你有權利去在乎，你有權利認識自己、做自己，而且是真實的自己。你不必完美，也不必放棄，你只要做「自己」就好。

別再為不重要的事費心努力，但也別害怕為重要的事情努力付出。

因為這真的很重要。

不是只有煎熬掙扎這件事是真的。

我們的文化熱愛展現真實面貌，但往往用錯誤的標準來衡量。

我在打出這段文字的時候，正巧我家老二得了胃腸型感冒在家休息，我因為已經厭煩跟他們講話了，所以他和妹妹就跑去看電視。我好幾天沒洗澡，又跟丈夫吵架，如果我把這些事情上傳到Instagram跟大家分享的話，你可能會想：我真喜歡她這種真實的樣子。

但如果我分享的是這一天來我和孩子們在戶外踢足球，晚餐在下午四點準備妥當，我還化了妝的時光呢？這樣的我依然真實嗎？

當然，這也是真實的我，而你也是。

我完全贊成揚棄完美主義，但大家又莫名把井然有序跟矯揉造作劃上等號，我自己也有這種習性。我看到美美的媽媽推著購物車載著她乖巧的孩子，和一堆Joanna Gaines定價商品進出目標百貨時，心裡會想：當然囉，她的肚子平坦沒小腹，她的孩子一定不吃培珀莉（Pepperidge）小金魚香脆餅，而是吃小黃瓜，她也會買我想買的那些東西，不過她大概有飲食失調症吧，說不定還背卡債，所以我沒關係。

我不想再去評斷那些看起來處變不驚的女人，不想老在假設她們一定藏有什麼不為人知的秘密。我不想再把混亂當作是脆弱唯一的象徵。

你的掙扎和沒安全感不必跟我的相提並論。我們應該要做的是別再試圖去「揭露彼此的真實面貌」，這樣的生活才是你我精疲力竭的原因，放手沒關係。

所以說，下次當你發現自己對著那些看似完美無暇的人們挑毛病，以為這樣可以讓自己好過一點時，請立刻停下來。一直催眠自己你比任何人棒，就跟告訴自己你是最差勁的人一樣有害。我們不必用一個人掙扎的真實性來判定她的真偽，這種衡量標準有失公允。

倒不如這樣做：無論你家現在亂七八糟還是窗明几淨，都可以請別人過來坐坐。當個很棒的媽媽，但偶爾吼吼小孩也沒關係。盡情享用你的綠冰沙，不必發誓要永遠戒掉甜食。

人生有條不紊時的你，人生分崩離析時的你，都是真實的你。這兩種面向的人生都很美麗。

●本文摘選自寶鼎出版／日月文化 之《丟掉你的那些無關緊要：練習只擁抱重要的事，十三項日常祕方平衡家庭、工作與自我》。