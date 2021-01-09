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全球最受歡迎的地獄廚神戈登，首本中文版食譜書問世！

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《戈登‧拉姆齊的享瘦食譜》 作者：戈登．拉姆齊（Gordon Ramsay） 譯者：松露玫瑰 出版社：尖端出版社 出版時間：2020年12月11日
書名：《戈登‧拉姆齊的享瘦食譜》
作者：戈登．拉姆齊（Gordon Ramsay）
譯者：松露玫瑰
出版社：尖端出版社
出版時間：2020年12月11日

松露玫瑰（美食作家、專業譯者 ）：

「我收藏戈登大部分的書，這一本很對臺灣讀者的口味。」

戈登‧拉姆齊身為透過飲食和健身減重20kg以上的實踐者，他有感過去的自己「置身於高壓緊張的工作節奏中，經常依賴垃圾食品和含糖食物來打發三餐，論及抽空運動卻又是遙不可及。」他當班時總是待在廚房中，寧可讓其他工作夥伴抽空休息，也不會讓自己稍離片刻，因此整天都吃些亂七八糟的食物。日復一日，體型走樣了，身上的白色廚師服越來越緊，「而我大多時候都顯得無精打采，昏昏欲睡。」

但，自從戈登強迫自己強迫自己去健身房跑步開始，一切都改變了。「我起先從跑5公里開始，接著10公里，然後不知不覺中，我正在跑人生第一個馬拉松！體能維持在顛峰狀態的經驗令人飄飄欲仙，這也是我得以從繁忙生活中解脫出來的原因。我的飲食改善了，體重減輕了，我的外型和精神看起來都好多了。我的健康狀況也獲得極大的改善。」

在身體力行飲食控制和減重的過程中，戈登深刻體會到──想要瘦身或增強體魄，在不運動的情況下僅依賴飲食改變其實成效不彰。同樣的道理，只運動而不考慮飲食的配合效果也是有限的。「唯有兩者配合良好，才能為你帶來真正的健康。」也因此，這不只是一本減重食譜，戈登認為本書的主旨只有一個簡單原則，也就是你吃進肚子裡的各種食物會對你身體產生不同的影響。如果你想減重，你就只能吃進比維持標準體重所需還要少的食物，而當你進行嚴格的體能訓練時，你需要正確地補充能量，以確保身體有足夠的驅動資源。

「健康飲食並不是要吃得寡淡無味！」身為一位廚師，戈登希望吃入口的食物既美味又滿足，並且對健康有益。當他接受體能訓練時，不希望味蕾因為重複相同的食物而變得遲鈍。「我一點也不要有飲食匱乏的感受。當我想在家裡好好吃一頓的時候，書中的菜色都是我的首選，我真心希望無論你的個人目標是什麼，它們都能激勵你下廚進而改善你的健康狀況。一起敬更健康的人生！」

《戈登‧拉姆齊的享瘦食譜》書中每道菜都經過營養師分析，並列出熱量及營養成分，版面編排精美易讀。不僅如此，本書將食譜分為三大類型：健康食譜、減重食譜和運動食譜。各種類型的料理可依體能狀態以及個人喜好進行搭配，呈現食物多樣性，做法簡單，適合全家人一起享用，深受美國Amazon讀者五星好評讚譽及迴響。

健康食譜HEALTHY

每道菜的個人攝入營養結構：

飽和脂肪不超過5公克、糖不超過15公克、鹽不超過1.5公克。

這些食譜非常適合維持健康的體重、保持穩定的血糖，並讓你吃進各種不同的營養素。

減重食譜LEAN

每道菜的個人攝入熱量：

早餐低於300卡路里、午餐和晚餐各低於600卡路里、零食低於150卡路里。

本類食譜中對於脂肪的攝入量有加以限制。選擇這個章節的食譜將幫助你攝取較少的熱量，相對來說，假以時日就會達到瘦身的效果，特別是配合適當的運動效果將更為顯著。

運動食譜FIT

這大類所收錄的食譜幾乎都是大餐和零食，其中包含了適當的分量、類型和組合的巨量營養素（碳水化合物、蛋白質和脂肪），適合精力旺盛的生活方式。

這些食譜提供：用於訓練和耐力運動的能量、用於恢復和修復疲乏肌肉的蛋白質。

部分菜餚含有較高的熱量，用以配合鍛鍊身體時之所需。

編輯手扎──致謝松露玫瑰

2018年，當確定拿到《Gordon Ramsay`s ultimate fit food》的版權時，我心中譯者的不二人選正是松露玫瑰，聯繫她不久後即收到回覆，她告訴我她收藏大部分戈登的書，而且她很喜歡《Gordon Ramsay`s ultimate fit food》，雖然剛開過刀還在恢復期，但她很樂意接下這個工作。隨著作業進度的逐漸累積，書籍的雛形逐漸完成，但在2020年10月底，悲傷的消息傳來，松露玫瑰先一步離開了。即使在病中，松露玫瑰對譯稿品質的自我要求不減，為了讓文字讀起來更優美流暢，她在完成翻譯工作後仍希望可以繼續參與校稿，我們往返討論稿件的時候，她或許正在接受治療、或許正在前往休養的旅程上，一直到最後的階段，她仍盡心參與其中，也給予這本書許多實用的建議。

身為編輯，《戈登‧拉姆齊的享瘦食譜》本書的完成要感謝許多工作夥伴的協力，這本書可能是松露玫瑰的最後一本翻譯作品，感到遺憾與不捨的同時，我要向松露玫瑰致上深深的感謝。相信讀者能從本書字裡行間讀到戈登對料理的才華與創意，也從能生動有趣的文字裡讀到松露玫瑰的熱情與付出。

作者介紹

戈登．拉姆齊（Gordon Ramsay）

英國知名主廚，以毒舌評論聞名，被喻為「地獄廚神」，是目前知名度與活躍度最廣泛的料理名人之一。

FB粉專有高達兩千萬以上追蹤，戈登的餐廳目前擁有七顆米其林指南之星，同時他也出版了多本食譜，備受讀者喜愛。


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