聽說王朝更迭，上天自有安排？古人還真找出了這個邏輯！

文／馬伯庸

古人們認為，人類和大自然是緊密相連、須臾不可分的，並且這種聯繫和影響不是單向的，而是雙向的。也就是說，不是無緣無故天降大旱、洪水導致人間歉收，或者天上打雷人間不孝子遭雷劈，而是人類不修德、不敬神才引來災害，人間出了不孝子才引來天上打雷。

既然上天和君主之間是有心靈感應的，那麼這種心靈感應就應當是有規律可循的。於是，古代大賢人或者大閒人們就這麼琢磨出來了，他們的原則是洞察這個規律，並將之理論化；如果沒有這麼一個規律，那就杜撰一個出來。

──用過元素論、太極（最早出自《周易》），終於演變為更好懂好用的五行學說，瞬間歷史的演變、朝代的更迭都得到了最好的解釋！

花裡胡哨的五行學說

《周易》演變成後來的儒家經典《易經》，歷代摻雜了很多古古怪怪的東西進去，而其本體出現，最早不會早過西周初年，最晚不會晚於春秋時代。五行學說比《周易》略微晚出現幾十到幾百年，春秋戰國時代，奇妙的五行學說開始登上哲學舞臺。

春秋戰國「百家爭鳴」，其中有一家叫作「陰陽家」，就是基於陰陽兩儀理論，研究宇宙和萬物根源、構成要素的一派閒人。已經無可考證，究竟是其中哪位陰陽家在經過長期的調查研究、冥想之後，最終拿出了跟西方四元素論非常接近的五行學說。

「行」字的本意是道路，所謂五行，大概是指可以通向最終態太極的五種事物形態吧。五行即金、木、水、火、土，我們可以對比一下古印度的四元素論，水、火雙方都有，土當然就是地，古印度有風五行沒有，五行有金、木，比他們多一樣。

地、水、火、風，可以理解為固體、液體、最常見的一種能量劇烈釋放方式以及氣體。有趣的是，中國古代五行學說裡沒有氣體的容身之地，因為當時的人們根本不知道空氣為何物，至於風，他們認識到那是一種事物變化的現象，但不認為代表或者反映了事物本身。金，可以理解為無生命，而木則是有生命，古代中國人認為它們同樣也是構成宇宙萬物的基本要素。

古希臘、古印度的四元素論自然跟後來的元素週期表沒法比，又粗糙又空泛，還充滿了莫名其妙的神祕主義氣息。中國古代的五行學說也是如此，但中國人另有一功，把五行和陰陽搭配了起來，這麼一組合，就連普羅大眾也都能大致理解五行學說了。

當然，即便把陰陽五行都搭配起來，想要搞清楚老天爺究竟是怎麼一回事，天老子和天兒子之間的關係究竟是怎麼樣的，仍然需要做大量分析研究。可倘若不能解決這兩個重要問題，你再研究多少宇宙構成都是虛的，官方不會贊助，因為他們不在乎，你的名字也因而不可能出現在官方史書上──《周易》的作者和五行學說的發明人連名字帶骨頭全都爛光了，就是明證。為了得到官方的認可、支持、贊助，證明自己的學說對鞏固統治有用，於是乎，一位承先啟後的大陰陽家就此應運而生，他的名字，叫作鄒衍。

歷史從諸侯爭霸的春秋時代，不知不覺就邁入了廝殺更為殘酷、謀的不是霸而是王甚至是帝的戰國時代。戰國七雄裡面，要說最富庶也最太平的，非齊國莫屬──除了找死的齊湣王統治時期。齊國近海，得漁鹽之利，所以富裕，它距離秦國最遠，所以太平，加上齊湣王的悲慘遭遇教育了齊人，往外打就是找死，守著原本的疆土最安全。所以齊國是最後一個被秦軍滅掉的，而且幾乎沒打什麼仗，秦軍一到，奸細直接就把城門給打開了。

那麼，不忙著打仗，不忙著拓土，大部分時間齊君都在忙什麼呢？原來他們在贊助學術研究。百家爭鳴從春秋時代的一盤散沙，演進到戰國時代的各家理論逐漸完善並且相互融合，齊國的貢獻不可小覷，甚至我可以拍胸脯保證，戰國時代的諸子百家，十個裡面有九個得到過齊君的贊助。贊助方式是什麼呢？那就是開學堂，請講師，提供場地和經費讓大家坐下來一起研究和辯論。

齊國所開的學堂，名叫稷下學宮。這個「稷」字，是指齊國都城臨淄的一處城門，「稷下」就是稷門附近的意思。這座高等學府肇建於田氏代齊以後的第三代君主田午時期，田午不是正當繼位的，而是殺了自己的哥哥齊侯田剡，還有侄子田喜，篡位為君的。田午死了以後，諡號為田齊桓公，史稱齊桓公（不是三百多年前的春秋霸主齊桓公）、齊桓公午，或者蔡桓公──成語「諱疾忌醫」就是由他的事蹟產生的，他因為不聽名醫扁鵲的良言相勸，最終病到無藥可救，一命嗚呼。

大概是為了掩蓋自己篡位的惡名吧，這位桓公午創建了稷下學宮，全世界搜羅各派思想家，想通過大搞學術贊助來給自己換得個好名聲。這座官方學院就此建成，一直延續到齊國滅亡，其間產生了大批名聞天下並且影響後世的大教授，比如儒家的孟軻、荀況，法家的申不害，縱橫家魯仲連，還有就是陰陽家鄒衍。

鄒衍，約前三〇五∼前二四〇年，齊國人，跟魯仲連和名家的公孫龍是同時代人。據說鄒衍已經徹底想通了上天的奧妙，所謂「盡言天事」，所以當時人送他一個外號，叫「談天衍」──當然啦，是說他專門講解天的道理，不是說他喜歡閒聊，只會說一些今天天氣很不錯之類的話。

這位「談天衍」綜合了前輩關於陰陽五行的研究成果，推出了自己的全新理論，一種叫「大九州說」，一種叫「五德終始說」。「大九州」什麼的與本書主題無關，暫且不論，這個「五德終始說」聽上去很厲害啊，究竟說的是什麼呢？

中國古代的五行學說是很花哨的，作為宇宙基本元素的五行並非靜止不動，它們隨時隨地都在互相影響、互相轉化，就好像陰和陽是相輔相成、互相滲透的一樣。陰陽家們說五行有生剋，所謂生，就是指某一行凝聚得多了，就會從中產生出另一行來；所謂剋，就是指某一行會影響甚至克制另一行。五種元素相生相剋，剋來生去地形成了種種複雜關係，於是宇宙萬物就都因為這些生剋而產生出來，並存在下去，或者演化，直至消亡。五行的生剋規律是：

金生水，水生木，木生火，火生土，土生金；金剋木，木剋土，土剋水，水剋火，火剋金。

這其中某些關係很好理解。比如水生木，就是必須得澆水，草木才能生長；火生土，火把木頭燒光了，變成了灰燼，那不就是土嗎？再比如土剋水，洪水氾濫得靠土堤、圍牆來堵啊；水剋火更簡單，誰都知道用水能澆滅火。但某些關係就理得不那麼順了，土怎麼就生金了？礦物大多是埋在土裡沒錯，可怎麼能算是土生出來的呢？還有，木怎麼就剋土了？理論上植被保持得好，水土才不會流失嘛。但總而言之，理論就這麼出來了，五種元素相生相剋，形成了兩個完整的循環，不但在學術上貌似能夠自圓其說，而且還蘊含著一種圓融的藝術之美。

五行學說出來以後，陰陽家就開始把它們往宇宙萬物上去套，直接能夠套得上的自不必多說，要是瞧著不怎麼能套得上的，那就乾脆篡改事實，以證明理論的正確。比如，用五行套五方：金代表西方，木代表東方，水代表北方，火代表南方，土代表中央，可以完美套用。再比方說，金代表白色，木代表青色，水代表黑色，火代表紅色，土代表黃色。

除此之外，拿五行套人的身體，據說金就代表皮、鼻子、肺和大腸，木就代表筋、眼睛、肝和膽，水就代表骨、耳朵、腎和膀胱，火就代表脈、舌、心臟和小腸，土就代表肉、嘴巴、脾和胃。

而且不僅僅是宇宙萬物中那些看得見、摸得著的東西照套五行，就連一些虛擬的概念，他們也堂而皇之往五行上套。比如玄而又玄的八卦，陰陽家們說了，乾、兌是金，震、巽是木，坤、艮是土，離就是火，坎就是水。再比如計算曆法的天干、地支，也都分了五行。十天干可以被整除，兩個配一個；十二地支整除不了，就四組一對二，一組一對四──什麼甲乙木、丙丁火、壬癸水等等算命用語，就是這麼來的。

五行學說就這樣被一代代陰陽家們前仆後繼、絞盡腦汁地大致完善了，等到稷下公立大學堂資深老教授鄒衍出馬，立刻就直截了當地把宇宙之道和人間之事，也就是天老子和天兒子的關係敲定了下來。影響深遠的「五德終始說」熱辣出爐。

●本文摘自三采文化即將於1月22日出版之新書《馬伯庸笑翻中國簡史》。