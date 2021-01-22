當老神棍遇上幻想家！《長安十二時辰》原著作家馬伯庸說漢史

文／馬伯庸

漢朝時，儒生開始參與論政，將儒家學說綁在了統一王朝的戰車上，為天子統治全天下編造理論依據，對於這種實用理論，王朝跟皇帝自然喜歡。

於是，漢武帝下詔：「罷黜百家，獨尊儒術。」

從此儒家學說也開始結合陰陽家那套奇幻設定，儒生走火入魔，開出惡之花！

當大儒撞見大儒

要說西漢末年的大儒，其實劉歆原本排不上第一位，在他上面，還有一個名氣更響、德行更高，簡直堪為萬世儒生表率的人物，那就是太皇太后王政君的侄子，從大名鼎鼎的外戚王氏家族出來的王莽王巨君。

所謂「周公恐懼流言日，王莽謙恭下士時」，還沒當上皇帝的王莽那可真是道德楷模，他好學，勤奮，節儉，謙虛，幾乎集人類優良品德之大成。全天下的儒生，甚至包括大批中小地主，全都盼望著這位王大師能夠掌權，琢磨著只要王莽一掌權，立刻就能風調雨順，天下太平，皇帝也不昏庸了，朝廷也不混亂了，宦官也不弄權了，外戚也不胡鬧了，地方官也不魚肉百姓了，夏天熱不死狗，冬天凍不死人。總歸一句話，地上天堂就此建成。

王莽不僅和劉歆一樣都是大儒，當年一起當過黃門侍郎，是同僚兼老友，而且他還有一個特點誰都比不上，那就是極度地崇古，認為古代（主要指西周以前）一切都好，現在一切都糟，要想搞好現在的朝局，一是得尊儒，二是得崇德，三是得復古。

後來，他篡了漢朝的權，建立新朝，立刻開始實施自己的理想，官名要改古的，度量衡要改古的，法制要改古的，連錢幣都要改古的，恨不得穿越時空把整個新朝帶回古代去算了。劉氏父子的新五德理論一直上追到伏羲，足夠古董，王莽見了自然喜歡。

於是乎，一個積年老神棍和一個積年老幻想家一拍即合。

王莽算是趕上了好時代，本來他老王家做了多少年的外戚，好幾代大家長都擅權胡為，臭名已經傳幾條大街了，他王莽的名聲還得靠跟叔叔伯伯們劃清界限來獲得。可是接班王家上臺的幾夥外戚，包括丁家、傅家，還有一個靠自己和妹妹、老婆一起滾皇帝床單才得以上位的美男子董賢，那是一蟹不如一蟹，一個比一個糟地遭到全社會的唾棄。於是元壽二年（西元前一年）六月，漢哀帝駕崩，太皇太后王政君立刻搶走了玉璽，全面撥亂反正，早就被掛個空頭銜趕出中央的王莽也就此捲土重來。

朝野上下是一片歡騰啊，而王莽也秉持著當年孔夫子誅殺少正卯的精神，再「溫柔敦厚」都敦厚不到政敵頭上，把丁、傅、董等人往死裡打。他越是打，自己的聲望就越高，聲望越高，權力也就越穩固，於是次年就當上了安漢公，又四年當上了攝皇帝，也就是代理皇帝，又三年，正式篡位成功。

西漢終結，新朝就此建立。

我們前面說了，漢儒不是一個原教旨主義的儒家流派，他們說的很多話，信的很多事，老祖宗孔、孟是壓根兒不提、根本不理的，那就是「讖緯」。儒家學說跟民間迷信結合在一起，根子是在老宗師董仲舒身上，說什麼「天人合一」，漢元帝、漢成帝以後搞得越來越玄虛，終於到劉向、劉歆父子倆這裡，開出了那朵絢麗的惡之花。王莽跟劉歆是同時代的人物，同為大儒，又是好友，他雖然沒留下什麼鴻篇巨制，或者語錄，但我們可以相信，他的看法和思想，跟劉歆也差不太多。

也就是說，王莽這人不但崇古，拚了命地想復古，而且也跟劉歆似的，迷信到了極點──我們終究不能像孫猴子一樣鑽到別人肚子裡去，不如公允點來說，王莽跟劉歆一樣，都表現得迷信到了極點。總之，在王莽執政的時期，各種祥瑞、祥物是像雨後春筍一般層出不窮啊，西漢朝兩百年官方承認的祥瑞，或許還沒他稱帝前幾年來得多。所謂「上有所好，下必甚焉」，要是王莽根本不信這些花樣，出第一個祥瑞就一棍子打死，肯定也就不會有第二、第三個了，全因為他的慫恿甚至是熱愛，各路閒人鬧出的花樣才會那麼百花盛開。

比方說什麼禾苗長了三丈長啊，一根麥上生三穗啊，不播種就自然生穀子啊，沒有蠶卻自然生出繭來啊，天降甘露啊，地生清泉啊，鳳凰呼啦啦都飛了來，巴郡出現石牛啊，等等。千奇百怪，無所不有。

那麼按照新舊五德學說，這些天降祥瑞不是保佑舊王朝太平無事，就是說明新王朝將要誕生。王莽作為執政者，認可這種種祥瑞，而不是怒斥其為妖言，明擺著不是為了大漢朝千秋萬代，而是想要建成個新王朝。可是新王朝該怎麼建成呢？王莽是位講「仁義」的大儒，他才不搞什麼暴力革命，他要搞和平演變，這也正好跟劉歆上承董仲舒的「五德相生」說法相吻合。劉歆的新理論對他這麼有用，哪有不拚命利用的道理？

於是乎，元始五年（西元五年）冬季，前輝光謝囂上奏說：「我屬下的武功縣縣長孟通在疏一口井的時候，偶然間挖出塊白石頭來，上圓下方，就好像是祭天的玉圭一樣，石頭上還刻著一行紅字，寫著『宣告安漢公王莽做皇帝』。」王莽要是沒有野心，不想篡位，就應當立刻把這奏書給撕了，或者直接扔到謝囂臉上，可是他沒這麼幹，反而暗示大臣們把這件事稟報給太皇太后王政君。老太太當場就火了，說這是妖言惑眾，不可相信，更不能執行。

王莽這第一次試探，就這樣碰了一鼻子灰。他也考慮到時機還不成熟，於是就讓太保王舜糊弄那老太太說：「王莽哪會有別的心思啊，他只是想做個攝政，加重自己的權柄而已。」老太太一時迷糊，竟然信了，於是下詔說：「我仔細琢磨這『做皇帝』幾個字，應該是指代行皇帝職權的意思。好吧，那就讓安漢公仿效當年周公輔佐成王，名正言順做個攝政吧。」

這要擱別的朝代，王莽就該稱攝政王了，可是周公攝政年代久遠，他當初是個什麼名號誰都不清楚，再往後就沒有類似例子了。所以王莽就老實不客氣地自稱「攝皇帝」，還順便把年號都給改了，改成「居攝」──估計也就是因為有這個臭例子擺在前面，所以此後只出攝政王，再沒有誰敢繼承這種奇奇怪怪的「攝皇帝」的名頭。

攝皇帝當了整整三年，王莽再也忍不下去了，於是乎新一輪獻祥瑞、祥物、符讖的熱潮就此產生。首先是老劉家的大叛徒、廣饒侯劉京上疏，說當年七月，齊郡臨淄縣亭長辛當，做過好幾次相同的夢，都夢見有上天的使者來跟他說：「攝皇帝要當真皇帝，要是你不相信我啊，那就看吧，在這個亭中，將會出現一口新井。」辛當早上起來一找，嘿，果然地上莫名其妙地冒出了口新井，而且足有百尺之深。

這事真是詭異到突破天際了，你想啊，就算真有使者托夢，幹嗎不找朝廷重臣，卻偏偏找一個小小的亭長呢？這亭長又不是當年的劉季……接著，十一月，巴郡挖出個石牛來，扶風郡出了塊怪石頭，全都搬到長安，擺在未央宮門前。王莽就跟太保王舜等朝廷重臣一起去瞧瞧，正瞧著呢，突然間刮起了一陣大風，塵沙漫天，眯了大家的眼睛，而等到風停塵落以後，突然就憑空冒出什麼「銅符帛圖」來，上面寫：「這是上天宣告新皇帝誕生的符讖，獻上的人應該封侯。要承接上天的旨意，執行神靈的命令。」

王莽把這兩件奇奇怪怪的事情歸攏到一塊，上奏給太皇太后王政君，意思是：「天命定了，侄兒我要做真皇帝，姑姑您就別再堅持了吧。」這事一鬧，全天下都明白王莽的心思了，於是最離奇的一幕終於出現。西元八年的十二月份，某天黃昏，突然不知道從哪冒出來一個膽大包天的閒人，名叫哀章，他穿一身黃衣服，捧著一個銅盒來到漢高祖劉邦的祭廟前面，把銅盒交給了守廟的官員。官員把銅盒上交，王莽打開來一瞧，只見裡面裝著一份「天帝行璽金匱圖」，還有一份「赤帝行璽某傳予黃帝金策書」，全都寫明了「王莽為真天子」，並且列出十一個人名，都附上相應的官爵，說應當做新天子的重要輔佐──當然啦，哀章本人的名字也堂而皇之地寫在裡面。

學術界一般都認定，這套花樣不是王莽授意的，而是哀章別出心裁，為了當官兒自己偽造的符讖，他就此得償所願地把王莽扶上了皇帝寶座，自己也落著個國將、美新公的好頭銜。不過我們注意一下，「赤帝行璽某傳予黃帝金策書」這幾個字，說明要求劉邦把劉家天下傳給王莽的是「赤帝」，也即火德天帝，這是按照劉歆的理論，認定漢朝為火德。由此可以證明，王莽在執政以後，就基本上認可了劉歆的研究成果。

所以當王莽終於如願以償，玩出傳說中的「禪讓」把戲，建立新朝以後，就立刻拜劉歆為國師，封嘉新公，把他的新五德學說確定為官方理論。王莽迫不及待地宣布，根據「五行相生」的真真正正的完美學說，漢皇室是帝堯的後裔，屬火德，而他自己則是黃帝的後裔，屬土德，火生土──「赤帝行璽某傳予黃帝金策書」說得很明白呀，接受禪讓的是土德天帝「黃帝」一系──因而新朝接替漢朝是最合情、合理、合法、合適、合襯、合身的。他還特意派了個名叫張邯的儒生去跟百官解釋。

至今故宮收藏的一個新朝的大鼎上，還刻著一行大字：「黃帝初祖，德匝於虞，虞帝始祖，德匝於新……據土德，受正號即真。」

●本文摘自 三采文化出版之《馬伯庸笑翻中國簡史》。