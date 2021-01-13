你不是金魚腦，只是沒用對記法！記憶冠軍教你速記妙招

文／喬許．弗爾（Joshua Foer）

大腦視覺記憶力和空間定位能力，遠比你想像的強大

2000年，倫敦大學的神經學家馬奎爾（Eleanor Maguire）想知道在迷宮般的倫敦街頭開計程車的經歷，對這些司機的大腦有什麼樣的影響。她把十六名計程車司機找來實驗室，在磁共振造影掃描器上檢查他們的腦部活動，結果發現了一個重要且驚人的差異。這些人大腦右後方的海馬迴，即一般認為主宰空間定位的部分，比一般人大了7%。這個數字看起來似乎不大，卻是很重要的差異。

馬奎爾得出結論：這些司機在倫敦的大街小巷穿梭的經歷，已經改變了他們的大腦整體結構；而且司機工作的年資愈長，這種影響就愈大。

大腦是可以重塑的。當一個人接收到一種全新的感知，大腦就會重新適應這種感知。這種現象叫做神經可塑性。長久以來，我們都以為成年人大腦的神經元是不可再生的，而學習雖然可以使突觸自我重整、讓腦細胞之間產生連結，但大腦的基本結構大致上固定不變。但馬奎爾的研究證明，這種認知是錯誤的。

馬奎爾在完成倫敦計程車司機的開創性研究後，把目標轉向腦力運動員。她和《超強記憶力》作者法蘭亭（Elizabeth Valentine）和威爾丁（John Wilding）合作，研究十位參加世界記憶大賽的頂尖記憶高手。他們想知道，這些選手的大腦結構與普通人有什麼不同，是否像倫敦計程車司機一樣在結構上有別於常人？還是他們更懂得如何鍛鍊自己的記憶力，才讓他們擁有超強記憶？

他們要腦力運動員和一群對照組成員記憶一組三位數字、一組黑白圖片和一幅放大的雪花圖像，同時利用磁共振造影掃描器掃描他們的腦部活動。馬奎爾團隊以為會發現這些記憶高手的腦部結構異於常人，那樣就能說明在進行大量訊息記憶的同時，這些選手可以重組自己的大腦。但是，磁共振造影掃描數據顯示，他們的大腦結構並沒有任何重大的改變。這些腦力運動員的大腦看起來和其他受試者沒有兩樣。

另外，在對腦力運動員進行整體認知能力測驗後，馬奎爾發現，他們的得分都落在正常範圍。也就是說，這些記憶高手並沒有比一般人聰明，他們的大腦也沒有特出之處。

（圖／Unsplash）

究竟記憶高手比一般人強在哪裡呢？馬奎爾發現，這些腦力運動員和對照組成員的大腦有個顯著差異，那就是他們在記憶資訊時，腦中啟動的迴路和對照組完全不同。根據掃描結果顯示，在記憶訊息的時候，腦力運動員大腦中的某個區域相當活躍，反觀對照組的大腦同一區域並不活躍。

此外，驚人的是，腦力運動員在學習新知時會啟用大腦的許多不同部分，特別是掌管視覺記憶和空間定位的部分，其中包括大腦右後方的海馬迴，亦即倫敦計程車司機每天找路、認路而日漸擴大的部分。馬奎爾的研究團隊請這些腦力運動員形容他們在記憶訊息時，腦中究竟在想什麼。

根據腦力運動員的說法，他們是有自覺的把要記憶的訊息轉成圖像，再把圖像分別放置在熟悉的空間路線上。透過自我訓練，才使得記憶力變強大。

給現代人的大腦特訓課

所謂記憶不是不斷往大腦裡塞東西，塞好塞滿為止，而是個想像的過程。

記憶力和創造力是一體兩面，這聽起來似乎違反直覺，記憶和創造在一般人的理解下應該是相反而非互補的。拉丁文字根inventio是兩個現代英文字彙的基礎︰inventory（庫存）與invention（創造），對受過記憶術訓練的人來說，這兩者密不可分。創造就是庫存的結果。

如果沒有可供提煉的舊思想，哪來的新思想？要創造，大腦需先儲存可供運用的訊息庫存，而且只有一種庫存不夠，需要多元、有分類索引的大倉庫，才能夠隨需提取利用。所以，我們需要一種方法，幫助我們在對的時機找到對的資訊。

這就是記憶術最能發揮妙用的地方。記憶術不只是記錄資訊的工具，同時也是創造和創作的工具。

紐約大學教授卡露瑟（Mary Carruthers）曾經寫道︰「創作有賴於完備可靠、隨手可得的記憶，這種認知形成了古典時期的修辭學基礎。」事實上大腦就像現代人的檔案櫃一樣井然有序，把重要的知識、引文、概念都塞進整齊的記憶隔間，確保它們永不遺失且可以隨時重組和串連。記憶訓練的目的有兩個，一是培養在不同主題間跳躍思考；二是培養大腦在舊點子中創造出新連結。

資訊之所以「左耳近、右耳出」，往往是因為沒有可以依附的對象。我不久前才有切身經驗。因為一篇訪問稿，我到上海待了三天，聽了一大堆導覽介紹，卻仍然對中國歷史連最基本的認識都沒有。我永遠搞不清楚明朝和清朝的差別，甚至不知道忽必烈是真實存在的人。我在上海到處溜達，像個十足的觀光客到處逛美術館，試圖抓到中國歷史和文化的皮毛，但實際上的認識卻很貧乏。因為大腦裡沒有任何關於這個地方的基本知識，就沒有辦法聯想到其他知識，也就無法欣賞這裡的文化。

我不是不想學習，而是沒有能力學習。

先累積知識，才能吸收知識。這聽起來很弔詭，針對這種弔詭現象，有專家做了研究。他們詳細寫下半局球賽的賽況，分別讓一群棒球迷和一般觀眾閱讀，然後測驗他們能記得多少。

結果發現，棒球迷會以重點事件（如球員進壘、得分）組織自己的記憶。他們能清楚重建這半局的比賽，記住許多細節，有個測試員甚至感覺他們在大腦中閱讀著一份記分卡。但一般觀眾記得的重點事件較少，而且只記得一些表面上的訊息，例如當時的天氣情況。在他們腦中缺少詳細的球賽畫面，就無法處理大腦吸收的新資訊。他們分不清什麼是重要的，什麼是不重要的，當然也就記不住重點。

書名：《大腦這樣記憶，什麼都學得會：精通所有技能的最高學習法，比爾蓋茲、記憶冠軍、高績效人士一生受用的記憶習慣》作者：喬許．弗爾（Joshua Foer） 譯者：謝佩妏出版社：天下雜誌出版時間：2020年12月30日

如果大腦事先對某個訊息有個概念性的框架，就可以植入新接受的訊息。但如果沒有可供值入新知的認知框架，很多東西當然看過、聽過就忘了。

當然教育的目的並不只是把一堆事實資料塞進學生的腦袋，也要引導學生理解這些事實。學生要能獨立思考，而不只是重複老師教的。這些事實資料本身雖然無法引導學生理解，但是真正的理解離不開事實。最關鍵的是，掌握的知識愈多，就愈容易學到更多知識。記憶就像是捕捉新知的蜘蛛網，獲取的訊息愈多，這張網就可以編織得愈大；記憶之網愈大，就能獲取更多的訊息。

任何新資訊，如果能夠在大腦已有的訊息網絡中嵌入得愈牢固，就愈不容易忘記。大腦中儲存的新訊息連結點愈多，人就愈容易記住新訊息，這表示吸收得更多，能夠學到的知識也就更多。記憶的訊息量愈大，我們就愈能理解這世界，愈能理解這世界，我們記住的也就愈多。

●本文摘自天下雜誌出版的《大腦這樣記憶，什麼都學得會：精通所有技能的最高學習法，比爾蓋茲、記憶冠軍、高績效人士一生受用的記憶習慣》。