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莫高窟密碼與西域的前世今生　歷史小說《于闐太子》領略大漠中的生死愛恨

聯合新聞網 / 聯合文學出版社
書名：《于闐太子》 作者：周遠馨 出版社：聯合文學 出版時間：2020年12月22日
書名：《于闐太子》
作者：周遠馨
出版社：聯合文學
出版時間：2020年12月22日

文／聯合文學編輯部

唐末北宋期間，中原分崩離析。位處西域的于闐國與敦煌的地方政權歸義軍聯姻結盟，國王李聖天娶敦煌節度使曹議金之女為皇后，維持與中原王朝關係以及絲路貿易的暢通。他派遣曹皇后和五歲的皇太子尉遲輸羅赴敦煌求學，太子宅成為于闐的外交中心。

于闐太子結識來自草原的少年慕容懷恩，對他出神入化的騎術和酷帥的形象心生仰慕，時隔多年後兩人重逢，成為生死之交。古靈精怪的敦煌郡主曹文殊，是太子的表姐，自幼以小兒郎的身分住在太子宅陪伴唸書習武，兩小無猜親密如兄弟。

恢復女兒裝的文殊，面臨出嫁的命運，太子對她依依不捨，既不敢表白，又不能娶她為妃，始終將這份純情放在心中。阿瓏是敦煌沒落的權貴後人，為了活命隱姓埋名經營美妝作坊飛天閣，和文殊結為閨蜜。一場震撼敦煌的馬球比賽，將四個人的命運緊緊連結在一起……

《于闐太子》作者周遠馨親赴新疆、中亞絲綢之路考察，縝密的歷史背景夾以悱惻動人的愛情，耗時四年時間，以大歷史的宏觀來寫小歷史的精彩，讓《于闐太子》帶你見證大漠中的生死愛恨！


莫高窟密碼與西域的前世今生──《于闐太子》新書分享會

講者：周遠馨（《于闐太子》作者）

日期：2021年1月16日（六）15:00-17:00

地點：聯經書房-上海書店B1（台北市大安區新生南路三段94號）

詳細資訊：立即報名


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