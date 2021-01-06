【財務界線】李雅雯／一開口就暴雷的話題，深藏每個家庭

文／李雅雯（十方）

「妳滾！」他大吼，「自私的女人！」

「妳給我滾！」他臉上肌肉扭動著，像受了傷似的，對我大吼作勢對我揮拳，「那是我哥！我不幫誰幫！誰幫啊！」

只要一提起這個話題，我先生就會突然咆哮，打破寂靜。

他的手握成拳頭，搥向桌面，水杯「匡噹！」一聲彈起來，筷子紛紛摔在地上。我臉頰發燙，攥起了拳頭，咬住了下脣，把手指戳進掌心。

這是我們不能說的祕密，這是我們不能提的過去；這是我和先生，最難、最深、最掙扎的課題。

十六年前，我跟男朋友決定結婚。我們雙方父母都沒儲蓄。婚宴、喜餅、金飾、喜帖……都靠自己。

那些年，我們還算努力，工作五、六年，存了一百六十萬元的結婚基金。

結婚前，他突然告訴我，哥哥欠了兩百萬元的卡債，他要一肩扛起。乍聽那個消息，像在我的喉嚨裡，插了塊玻璃。

假如幫忙還債，就會掏空家底。這是一場災難，也是抉擇的危機。我反對再反對，堅持再堅持，但最終，還是賠上存款，掏空積蓄。

婚前，先生把哥哥的卡債，轉成自己的信貸；婚後，他一面還父母的房貸，一面還哥哥的卡債；我們婚後的財務壓力，陡然昇高，煎熬無比。

背家人的債務，讓我們的信任感，消磨殆盡。

那些年，我跑來跑去，四處兼職；他努力工作，加班加薪……我們花更長的時間賺錢，也花更長的時間埋怨。

我常問他：「為什麼你要幫家人還錢？」

他總回答：「只有我可以幫忙，我不幫就沒人可以幫了！」

（圖／Unsplash）

那些年的委屈，誤解，在我們之間，逐漸積聚、逐漸蔓延，這段過去，終於成為我們的地雷，只要一點火星，就炸得轟轟烈烈，流沫四濺。

我們從沒想過，除了長相、身高、特徵之外，還有什麼，來自父母？

長大之後，我們一方面，自認跟父母不一樣；但另一方面，又察覺跟父母的「想法」、「觀念」，有著深深地聯繫。

當我們越去探究，越覺得好奇。

父母鑄造了我們的「硬體」，同時，也灌注了我們的「軟體」；我們遺傳了父母的身體，也同時繼承了父母「回應」、「思考」、「解決」問題的「模式」。

正是我們內在的「軟體」，塑造了生活，打造了關係；也正是這些「回應」、「思考」、「解決」問題的「模式」，讓我們吵個不停：

我公公是農夫，淳樸、嚴謹，重視家庭，他認為幫助家人、互相支援，是理所當然的事情；我媽媽是商人，叔叔有賭博惡習。她認為幫助家人、填家人的財務坑洞，是非常危險的事情。

我繼承了媽媽的「恐懼感」，先生繼承了公公的「道德感」，我們爭吵、憤怒、指責、退縮，一來一往，消磨彼此志氣；卻從沒想過，自己需要「覺醒」。

覺醒是全身心地去看、去回應，去給予。

面對與家人的財務糾葛，就像進入隧道。在隧道裡，我們的視野會變得專注，而且清晰。

我們必須看清自己，理解自己，同時看清別人，理解別人，才能克服問題，攜手同進。

然而你會賺錢、會省錢，懂投資，就真能把錢存住，把財理好嗎？真有那麼容易？

假如你的先生，要幫弟弟還債，你存得住嗎？

假如你的媽媽，增加你的孝親費，你省得了嗎？

假如你的太太，花錢無度，你留得下嗎？

更不要談，你有一個賭博的爸爸、不負責任的小姑、遊手好閒的孩子？

書名：《與家人的財務界線：富媽媽教你釐清家人的金援課題，妥善管理親情的金錢漏洞》作者：李雅雯（十方）出版社：采實文化出版時間：2020年02月27日

面對「家人」，面對「回應」、「想法」、「模式」跟你不一樣的「理財關係人」，我們該如何融入他們、理解他們，恰當地回應？

當回應的時候，我們又該怎麼「思考」、怎麼「理解」，更新自己的「軟體」？

所有的祕訣，都藏在這本書裡。

透過這本書，你會看清「金錢的障礙」──金錢圈問題（弟弟欠卡債，我該幫他嗎）、金錢依賴（小姑離婚了，住在家裡，讓我付水電費）、金錢義務（公公一個月要拿五萬元奉養金）、金錢性格（老婆太會花怎麼辦）、金錢藍圖（先生想這樣過就滿意了，我不滿意）……於此同時，喚醒勇氣。

看完本書，你不會再懷疑，拒絕幫弟弟的自己，是不是非常自私？你同時會解開，一層一層、一代一代，綑縛在你父母身上、你自己身上的信念，從而重視自己，更愛自己。這是英雄的行為；因為面對家庭的傷痛、金錢的缺陷、失敗的關係，都需要勇氣。

從某個角度看，當我們治癒自己、解開金錢死結，我們提昇的，絕不僅僅是自己，還有歷代、後代、子子孫孫，都繼承的「過去」。

這是一種精神的進化，也是一種財務的進化，而我知道只有這本書能把你喚醒。

●本文摘自采實文化出版之《與家人的財務界線：富媽媽教你釐清家人的金援課題，妥善管理親情的金錢漏洞》序言。