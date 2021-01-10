《彼岸之嫁》原著作者最新歷史小說！《夜虎》深掘馬來亞殖民期的迷信傳說

文／朱洋熹

馬來亞

老人快死了。阿仁從淺弱的呼吸、凹陷的臉龐，以及延伸覆蓋顴骨的薄透皮膚看得出來。但老人想打開百葉窗。他性子急，召喚阿仁過去，男孩喉嚨一緊，彷彿吞下一顆石頭，連忙打開二樓窗戶。

屋外是一片燦爛的綠海：叢林樹冠的搖曳枝葉和湛藍的天空，宛如一場熾熱的夢境。熱帶的炫目強光令阿仁畏縮身子。他移動位置，想以自己的影子幫主人遮擋光線，但老人作勢阻止他。陽光一照，老人那隻手的顫抖動作，以及一根斷指的醜陋殘根，頓時顯得特別突出。阿仁想起不過幾個月前，那隻手還能撫慰嬰兒和縫合傷口。

老人睜開溼漉的藍色眼睛，輕聲說了些話；剛開始，那雙黯淡無光的異國眼睛讓阿仁害怕極了。男孩頂著一頭短髮彎身靠近。

「記得吧！」

男孩點頭。

「說出來。」沙啞刺耳的聲音漸漸微弱。

「您死後，我會找到您的斷指，」阿仁小聲清楚地回答。

「然後？」

男孩遲疑半晌。「然後將它埋進您的墳墓裡。」

「很好。」老人吸口氣，呼嚕出聲。「我的魂魄七七四十九天離開之前，你一定要把它找回來。」

以前男孩曾經完成許多這類任務，快速又稱職。他會處理好，雖然他瘦窄的肩膀劇烈顫抖。

「阿仁，不要哭。」

像這樣的時候，男孩看起來遠比實際年齡小很多。老人覺得抱歉……他希望能自己完成這件事，然而精力已經耗盡。他轉頭面對牆壁。

（圖／Unsplash）

火車轟隆開進巴都牙也，阿仁站起來，把臉貼著窗戶。這個小鎮相當繁榮，霹靂州的英國行政部門就設立在這裡，巴都牙也這名字很獨特，「巴都」的意思是石頭，「牙也」則是大象。有些人說，小鎮的名字源自一對大象，牠們橫渡近打河，「森林鬼」對這種行為非常生氣，就把牠們變成兩塊大石頭，聳立於水流之中。阿仁很想知道那兩隻可憐的大象在河裡做了什麼事，竟然得要變成石頭。

阿仁以前沒搭過火車，不過曾多次在太平火車站等待老醫師。儘管有煤灰顆粒，三等車廂依然開著窗戶，有些顆粒像指甲那麼大，隨著蒸汽引擎轉過彎道而向後飛揚。阿仁感受到空氣中有厚重的季風溼氣。他伸出一隻手壓緊自己的毛氈手提袋，裡面有那封珍貴的信件，如果雨勢很大，墨水可能暈開。他想到老醫師仔細書寫的顫抖字跡有可能暈散消失，一陣鄉愁的刺痛感受傳遍全身。

火車轟隆作響，每前行一哩，就帶著他離麥克法蘭醫師那棟散漫又凌亂的平房愈來愈遠，那是他過去三年的家。如今他離開了。阿仁住在僕人廂房的小房間，位於關阿姨的旁邊，現在已經清空了。今天早上，阿仁最後一次掃地，並把舊報紙整齊綁好，讓收舊貨的人拿走。他關上門，看著門上逐漸剝落的綠色油漆，也看到原本與他共用房間的那隻大蜘蛛，正在天花板角落默默重新織起蛛網。

他的眼裡湧出背叛的淚水。但阿仁有任務要完成；現在沒時間哭泣。麥克法蘭醫師過世了，魂魄的七七四十九天已經開始涓滴流逝。而這個有著奇怪名字的小鎮，並不是他和弟弟阿義第一次沒有生活在一起的地方。阿仁再次思索那兩頭「石象」。牠們也像他自己和阿義一樣是雙胞胎嗎？有時候，阿仁感覺到一陣刺痛，很像貓的鬍鬚抽動一下，宛如阿義依然與他同在。那種奇怪的雙胞胎感受忽隱忽現，將他們兩人捆綁在一起，警告他有些事件即將發生。不過一旦回頭看去，背後連一個人影也沒有。

巴都牙也火車站是一棟長條形的低矮建築，鐵道位於斜屋頂旁，很像一尾沉睡的巨蛇。英國人在整個馬來亞建造很多類似的火車站，座落在景象熟悉且整齊的鐵道沿線。這些城鎮彼此複製，都有白色的政府建築和綠色的草地，修剪得像是英國城鎮的草坪。

在售票口，馬來人站長很好心，幫阿仁畫了一張地圖。他留著帥氣的鬍髭，長褲漿洗出銳利的摺線。「相當遠喔！你確定沒人來接你嗎？」

阿仁搖搖頭。「我可以走路。」

走遠一點，有一排華人的店屋一間挨著一間，二樓懸垂其上，樓下則開著各式各樣的小雜貨店。這個方向通往城鎮。不過阿仁反倒向右轉，經過公立英語中學。他以渴望的眼神看著學校的木造建築，搭配白塗料構成的優雅線條；他想像一群與他同年齡的男生，在天花板很高的教室裡上課，或者在綠色草地上玩遊戲。他執著地繼續往前走。

山丘往上爬升到「高地」，歐洲人住在那裡。此地有許多殖民時期的平房，建造成英屬印度的樣式，但是沒有時間讚嘆。他的目的地在高地遠端那側，剛好位於咖啡園和橡膠園旁邊。

雨水猛力濺起地上的紅土。阿仁喘著氣，拔腿起跑，手上緊緊抓著他的毛氈袋。他快要跑到一棵很大的紫檀樹時，聽見一輛運貨卡車隆隆作響爬上山丘，引擎發出粗嘎刺耳的聲音。司機的喊叫聲從車窗傳來：「上車！」

阿仁氣喘吁吁爬進車裡。他的救星是個胖嘟嘟的男人，側臉長了一顆疣。

「伯父，謝謝您，」阿仁說著，用禮貌的措辭稱呼長者。男人露出微笑。水沿著阿仁的長褲往下流，滴到地板上。

「站長跟我說你往這個方向來。要去年輕醫師的房子？」

「他年輕嗎？」

「不像你這麼年輕。你幾歲？」

阿仁考慮著要不要對他說實話。他們說著廣東話，這個男人看起來很親切。但他太謹慎了，不敢讓警戒之心鬆懈下來。

「快要十三歲。」

「好小，對吧？」

阿仁點點頭。他其實是十一歲。連麥克法蘭醫師也不知道。要進入老醫師家工作時，阿仁跟許多華人一樣，幫自己多加一歲。

「在那裡找到工作？」

阿仁抱緊毛氈袋。「送東西。」

或者拿取東西。

「那位醫師住的地方比其他外國人遠很多，我不會在晚上走到這裡。很危險。」司機說。

「為什麼？」

「最近有很多狗被吃了。有些甚至原本用鍊子拴在房屋上，只剩下頸圈和頭顱。」

阿仁的心揪了一下，耳朵裡嗡嗡作響。有可能又開始了嗎？這麼快？「那是老虎嗎？」

「比較像是豹子。外國人都說會獵捕牠。無論如何，天色變暗時，你都不該到處亂晃。」

他們在一條長而彎曲的車道盡頭停下來，車道穿越了修剪整齊的英式草坪，通往一棟占地廣大的白色平房。司機按了兩次喇叭，經過一段漫長的靜默後，一名瘦削的華人現身了，站在有屋頂的迴廊上，兩手在白色圍裙上擦了擦。阿仁爬下車，在嘩嘩雨勢中，向貨車司機鄭重道謝。

那個男人說：「好好照顧自己。」

阿仁打起精神，拔腿衝過車道，進入遮雨處。大雨讓他全身溼透，他在門前遲疑一會，擔心寬闊的柚木地板會積水。在屋子的客廳裡，有個英國人正在寫信。他坐在一張桌旁，但阿仁現身時，他站起來，面露探詢的神色。他比麥克法蘭醫師瘦削且年輕，眼鏡的反光遮住他的臉，很難看出究竟是什麼神情。

●本文摘自大塊文化出版之《夜虎》。