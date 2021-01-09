蘇麗媚／遍地開花的臺灣書店精神

文／蘇麗媚（夢田文創執行長）

「我們別老是想著一定要怎麼樣、怎麼樣，而是要去感受那些『不一定』帶來的驚喜！」這是電視劇《巷弄裡的那家書店》中，李威飾演的向書磊所說的一段對白。這段話彷彿描繪著夢田文創與四十三家獨立書店初相遇的巧合與驚喜。

這個美麗的開端，源於創作《巷弄裡的那家書店》劇本時期，夢田同仁為了蒐集題材，帶領著編劇們拜訪了許多獨立書店。

「女客人急切地奔來，指名要找一本書。書店沒有現貨，店長很努力協助調貨，但必須要等兩天。

「女客人氣憤！對著所有店裡的人火大發飆，並且哭著離去，留下面面相覷的書店人。

「幾週後，面容憔悴的女客人前來書店，鄭重向大家道歉。

「原來她和最好的死黨，一直愛慕著彼此，卻因為世俗眼光，遲遲不敢向對方告白。直到死黨罹癌、說不出話了，才要她去找一本書，書裡全寫著想告訴她的話。

「調書要兩天，但死黨等不了兩天??已經離世。」

這不是戲劇，卻在書店裡真實上演！故事很簡單，卻相當動人。

在這些採訪來的書店記事中，我才發現，透過書本、透過讀書的人、透過書店，可以閱讀到書店主人的生活態度、書店客人的生命故事，書本上的一頁頁文字更立體地跳躍出來，變成與人交會的精彩篇章。

於是，夢田攤開了我們的書店地圖，決定把獨立書店的故事製作成紀錄片作品《書店裡的影像詩》，透過影像、文字的不同形式，記錄人與人、人與書、書與空間之間的純粹情感。這個作品原不在夢田的預定計畫當中，卻驚喜地讓我們感受到：在冰冷科技的電子化時代，原來還有一種「源自於人」的閱讀感動。

一開始，與書店合作的路並不好走，我們因為遭遇到連番拒絕或質疑，而感到挫敗。

或許是大眾媒體與獨立書店截然不同的性質使然，讓店主人容易對這個作品感到疑惑，不確定彼此的價值觀是否一致？

然而，在同仁們鍥而不捨的嘗試、溝通之下，最終全臺各地四十餘家特色書店都願意相信夢田，讓我們運用不同媒材、在無國界的平臺上，傳達遍地開花的臺灣書店精神。

侯季然導演曾告訴過我，他覺得「書店在現代就像釘子戶，獨自捍衛著心中堅信的價值」。而夢田也希望成為書店價值的守護者，盡自己棉薄之力，創作一本能綜觀臺灣書店的出版品，讓書店文化蘊涵的生命力，打動全球愛書人的心。

這本書的完成，要感謝夢田的總顧問楊照先生、執導紀錄片的導演侯季然先生、以及遠流出版公司出版四部總編輯曾文娟女士。因為他們的投入，大大提高了作品的文學與影像價值。當然，還有辛苦跑遍全臺採訪撰文的作者郭怡青，每每採訪後，她總會與我們分享書店裡的小趣聞或感人故事，這些元素不但成為同仁之間的鼓舞能量，更成為我們創作下一部作品的靈感與精髓。最重要的是，我親愛的夢田夥伴，藉此序我想跟你們說：謝謝你們對這部作品一直以來的付出，一路上我們雖然面對了許多質疑，但感謝你們始終和我一起相信，並堅持實現這個美好的初衷。

許許多多的工作夥伴恕我無法一一列舉，包括：影視、紀錄片、出版、設計、數位內容、獨立書店、音樂、插畫家等各領域菁英的共創，因為有你們的陪伴，讓夢田走在這條艱辛的路上並不孤單。希望正在讀這本書的你，也可以與我們一起欣賞這片在地圖上閃耀的閱讀星空。

●本文摘自遠流出版之《書店本事：在地圖上閃耀的閱讀星空》推薦序。