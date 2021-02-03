如何寫出「有效益的文章」？別一昧充字數，而是要掌握七大寫作關鍵

文／山田紫霓

打破追求「豐富表現」的迷思

我開始學習文章寫作方法的最早契機，源自小學國語課中的「作文課」。若用一句話說明當時學校老師要求的寫作目標，我想那就是追求「豐富的表現力」。我在日後回顧以前學校中所接受到的文章寫作教育時，發現內容大多是關於詩詞、故事與小說的鑑賞，強調的是意味深長的文章、豐富的情感表現、悠長的韻味與情調等等。透過這樣的教育，豐富了我的內在與情感，讓我非常感激。

然而，我那時以為自己已充分掌握「豐富的表現力」，事實上仍一知半解，導致寫作時，不管什麼文章全都用上相同的寫法。也因此，我有好長一段時間，都抱持著「文章的好壞是無從判別的」這種奇怪的信念。

即便在開始從事高中生寫作教育工作之後，仍有段短暫的時間，我依然堅持這樣的想法。我想當時不只是我，其他合作的同事或文章作者在提到「寫作指導」時，每個人似乎都懷抱著各自奇妙的心思、誤解及幻想。

因此，即使同樣是「寫作教育工作者」，在這領域中也存在各式各樣的老師，有的「為了提升豐富的想像力，讓學生欣賞不同畫作」；也有的會針對不同主題，先提出自己的各種價值觀，再要求學生去拓展自己的價值觀；還有些秉持著「再怎麼痛苦也要努力寫下去」這種精神論方式。然而，我們卻很難從這些老師身上，看到方向明確的指導方針。

把話題拉回文章的「最終目的」，也就是：這篇文章究竟要給誰讀？追求的目標是什麼？如果能夠把焦點放在這部分的話，相信寫出來的成果會令人大吃一驚，並看見許多不一樣的東西。

舉例來說，以「感動」為目的的詩詞或小說，與以「說服」為目的的論說文，兩者的性質有一百八十度的差異。此外，大學課程與商業用途的論說文，也與入學考試的論說文完全不同。雖然同樣以「說服」為目的，但入學考的論說文，真正目的卻是「通過考試」。即使學生文筆不錯，但在弄錯方向下寫出的文章，仍無法通過考試。一般來說，獨立招生的大學或學院，通常會期待學生擁有某方面的能力。故此，學生寫作時，要能掌握校方期待看到的重點，並以恰當的寫作方式，力求達到符合校方期待的程度。

在了解到這點之後，「寫作指導」也就不再是件無中生有、模糊不清的事了。

以準備入學考的論說文寫作為例，從前大人們會一股腦兒地製作各種考題解析，寫出非常高水準的模範解答，也會盡可能地提供給學生更多關於各種不同主題所需要的知識。

然而，像這樣要求高二生在兩年內、高三生在一年內養成頂級的寫作實力，縱使已畫出理想藍圖，最終往往還是無法順利合格。我們首先該確實且深入掌握的重點，其實是寫作目標；換句話說，身為最終閱卷者的大學校方，究竟「期待學生具備什麼樣的能力？為什麼？」從閱讀多數「獲得成果」的文章，亦即實際上順利通過考試的作答方式，就可推測出學生程度與學校需求，也正是入學考試中所謂「好文章」的條件。接下來，寫作指導老師只要考量寫作目標與學生現狀之間的差異，給予適當支持即可；該做哪些事以及該做到什麼程度，也就都很清楚了。

不論是求職的自傳或申請入學的自薦函，其最終目的就是「獲得錄取」。若是要給生病的人寫一封慰問信，其目的則是「激發」對方本身具有的「身體恢復能力」。

文章好壞的標準，取決於是否符合寫作目的。暫且不談論藝術作品，回想一下我們在工作中或日常生活中所寫的文章，很多時候，我們都明確知道看文章的對象以及所追求的結果。所以第一步，就是要先確立目標；接下來，再從目標反推回來，以我們應有的水準去完成我們必須要做的事情。

如果說，你覺得自己始終寫不好，甚至想逃離寫作的話，不妨想想：自己是否被某些模糊、美麗的理想或堅持給困住了呢？請試著想像一下寫作最終想達成的成果，並在現實中把想要獲得成果的念頭放在心上。如此一來，眼前自己該做什麼事情，就會變明確了。

書名：《【日本暢銷20年】從沒想法到有想法的精準表達寫作術》作者：山田紫霓出版社：讀書共和國／方舟文化出版時間：2021年1月13日

掌握文章寫作七要點

為了寫出能在關鍵時刻中確實發揮作用的文章，必須思考哪些面向呢？以下舉出七個我認為的必要條件。在後續章節中，我會再舉實際事例說明，這邊先大略記住即可。

一、意見

你最想說的事情是什麼？

在文章中，須明確提出你自己動腦思考後所得到的自身見解與想法。

二、期望結果

誰，在期待什麼樣的結果？

盡可能具體描繪出你希望透過文章可以帶來什麼樣的結果。

三、議題

你的「問題意識」要朝哪裡發展？

所謂議題，就是你通篇文章中的「問題意識」（指對問題的理解與把握程度，會進而決定你要探討的核心問題與後續的處理方法）。要確保你與讀者雙方關心的問題，能保持在同一軌道上，而不致有所偏離。如果對問題的把握度偏低，最終所得結論的水準也就偏低；反之，如果你在文章中能提出好的「問題」，那麼也將能引導出好的價值。

四、讀者

讀你文章的是什麼樣的人？

為獲得期望的結果，應當仔細思考你要寫給哪一個對象，進而寫出最適合該對象的內容。還有，你要知道並理解閱讀你文章的人會是什麼樣的人，他有著什麼樣的興趣、關心哪些議題、背景為何，以及目前所處的狀況。還要考量你的文章能否引起對方的興趣，對對方而言又具有什麼樣的意義等等。另外，也需要思考文章內容是要為對方量身訂作，還是要寫能跨越每位讀者個人差異的普遍性內容。

五、自身地位

從讀者的角度來看，寫作者處於什麼地位？

從讀者的角度來看，你會是個什麼樣的人物呢？如果是值得信賴的人，那文章將能有效發揮功用；但如果是無法完全信賴的人，文章也不會產生太大的效果。為了獲得期望的結果，勢必要提升自己作為發聲者的影響力，以及他人對你的信任程度。假如對方與你是第一次見面，還沒建立起良好信賴關係的話，那麼就必須仔細思量，該如何加強與對方的關係，以及該如何在自我介紹中加入能展現自己值得信賴的感覺，這一番功夫萬萬不可或缺。請試著了解從對方角度所看見的自己後，再寫出相應的文章。

六、論據

能提出對方認同的依據嗎？

在表達自己的意見之外，附上具有正當性的依據，並以堅定立場提供合乎情理的說明，就能讓對方感到贊同。文章的說服力，便是從「論據」而生。

七、中心思想

你內心最根本的想法是什麼？

所謂中心思想，是指構成文章基底的作者價值觀、生活方式與想法。像是尊敬、侮辱、感謝、憎恨、憤怒、依賴、自我主義等，即使不是以文字形式呈現，這些作為基底的內在情緒也會如實傳達出來。從這點來看，寫作似乎沒有這麼簡單，因為要根據自己的想法與生活方式，寫出毫不虛假的文章。當寫作者抱持負面的中心思想，並且絲毫不願改變的話，那麼，即使重新改寫文章，給予讀者的印象也是完全不會變的。為了讓自己所寫的文章有大幅度的轉變，就必須要從中心思想去切入探討。

●本文摘選自讀書共和國／方舟文化所出版之《從沒想法到有想法的精準表達寫作術：透過自我提問，找到切入觀點。沒靈感時，這樣寫就對了！【日本暢銷20年】》。