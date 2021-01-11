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投資人過度自信與樂觀，易導致判斷偏誤？

聯合新聞網 / 今周刊出版社
書名：《投資心理戰》 作者：詹姆斯．蒙蒂爾（James Montier） 出版社：今周刊出版 出版時間：2020年12月24日
書名：《投資心理戰》
作者：詹姆斯．蒙蒂爾（James Montier）
出版社：今周刊出版
出版時間：2020年12月24日

文／詹姆斯．蒙蒂爾

人們不僅會習慣性地過度樂觀， 還會「過度自信」。關於「過度自信」的經典研究，非心理學家莎拉．利西騰斯坦（Sarah Lichtenstein）、巴魯克．菲施霍夫（Baruch Fischoff）和勞倫斯．菲利普斯（Lawrence Philips）1977年的研究莫屬。他們請人們回答數個真實問題（如「基多是否為厄瓜多的首都？」），然後再評斷自己答案為真的機率有多高。在面對各式各樣的問題時，受試者經常過度高估自己答案為真的機率。在人們確信自己答案為真的案例中，往往僅有80％的人回答正確。

在另一項實驗中，利西騰斯坦和菲施霍夫給受試者12檔股票的市場報告，並請對方預測在某一特定時間內哪幾檔股票會漲或跌。結果僅有47％的人預測正確，但受試者的平均自信程度卻達65％。

據說表現出過度自信者，是因為不擅長校對。但有趣的是，某幾組受試者事實上相當擅長校對，因為這些人的身分甚至包括專業編輯和氣象播報員！這些人經常會收到關於自己下判斷後的反饋。而這或許代表在海量資訊面前，人們也不得不低下頭─儘管如此，同樣情況在股市預測和分析上，卻難以激發同樣的謙遜之情。

「過度自信」與「過度樂觀」是一組強而有力的組合，會導致投資者高估自己所擁有的知識，低估風險，並過分放大自己對情勢的掌握能力。有句古老格言再次浮現在我腦海：「別把智商和牛市混為一談」（Don't confuse brains and a bull market）。

人類的「過度自信」與「過度樂觀」傾向，或許就根植在生物演化進程中。生物研究清楚指出，在交配時，「過度自信」與「過度樂觀」往往能帶來成功（這可不是基於我的個人經驗之談）。值得一提的是，此兩種特質很有可能是人類天性─在幾乎每一種語言裡，描述樂觀的形容詞數量，往往是描述悲觀形容詞數量的五至六倍。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

投資人的過度自信與樂觀傾向

光是理解此兩種心理特質的存在，就能更進一步理解投資過程。多數檢驗個別投資人「過度自信」與「過度樂觀」的研究，都是出自柏克萊大學哈斯商學院教授特倫斯．歐登（Terrance Odean）之手。以下簡單敘述其部分研究成果。

歐登檢驗一家折扣券商底下一萬個交易帳戶的資訊。他發現個人帳戶賣出某檔股票、再迅速買進另一檔股票的行為，完全符合我們對「過度自信」與「過度樂觀」的預期。第一年，其賣出的股票績效表現，比後來買進的股票績效表現高出3.4％。在歐登排除非投機性交易（流動性需求、節稅拋售、再平衡等）後，績效表現不佳的比例上升到5.07％。

歐登指出投資者過度自信的其中一種跡象， 就是「換手」（turnover）的舉動較多，亦即在人們呈現「過度自信」傾向時，往往會交易得更頻繁。在金融學教授布雷德．巴伯（Brad M. Barber）與歐登那篇標題相當貼切的論文〈交易對您的財富有害〉（Trading is hazardous to your wealth）中，他們點出當換手率上升時，投資淨利就會下降（見下圖）

（圖／今周刊出版社提供）
（圖／今周刊出版社提供）

心理學研究也指出，男性往往比女性更容易展現出「過度自信」與「過度樂觀」傾向。該理論指出過度自信的投資者也會過度交易。倘若男性比女性更過度自信，那麼他們的交易數量應該會比女性來得多。而巴伯和歐登手中的樣本（1991年2月至1997年1月），顯示男性交易數量比女性多出45％（見下圖）。過度交易導致男性每年的淨收益減少超過2.5％，女性則為1.7％（見下圖）。

（圖／今周刊出版社提供）
（圖／今周刊出版社提供）

（圖／今周刊出版社提供）
（圖／今周刊出版社提供）

歐登也進一步點出，在伴侶共同持有的帳戶中，可以看到較適度的思維脈絡與對交易的需求。這也表示男性的「過度自信」與「過度樂觀」情況，會在伴侶的交互影響下消除。當歐登將此一假設導入數據中時，發現單身男性的交易數量比單身女性多出67％，並導致單身男性每年淨收益比單身女性低3.5％。或許，單身男性應該找到其他更好的方法來打發時間！

●本文摘自　今周刊出版社　於2020年12月24日出版新書《投資心理戰》內容。


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