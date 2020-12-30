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【慟人啟發】詹斯敦／出自於上帝之手的巧合

聯合新聞網 / 聯經出版
（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

你知道臺灣每年新生兒中，有千分之三～四有先天性聽力受損問題嗎？雖然聽損可以藉由手術、輔具，復原部分聽力功能，但是這個可以醫治的遺傳疾病，為什麼還是讓許多父母心痛呢？

本書《千分之三的意義：兩位聽損兒爸爸一起攜手走過的成長路程》中兩位素昧平生、個性截然不同的聽損兒爸爸 （謝國樑、詹斯敦）在雅文基金會相遇，開啟了他們人生下半場的新里程，並在書中記錄了這段際遇背後的非凡意義。（編按）

前情提要【慟人啟發】謝國樑／在迷宮裡探路，終於等到了我的領路人

文／詹斯敦

衛斯理爸爸的視角

那場相遇是出自於上帝之手的巧合

我是詹斯敦，自二○一八年開始，每週帶著長子衛斯理到雅文兒童聽語文教基金會（以下簡稱雅文)上復健課程，遇見謝國樑的那天，衛斯理已經持續八個月在雅文上課。

雅文是一個幫助聽損兒童學習傾聽和說話的公益團體，自一九九六年成立至今，已服務全臺灣及離島四千多位聽損兒童走出無聲世界。

這個民間公益單位，由喬安娜女士於一九九一年建立，她的小女兒鄭雅文在十一個月大時被診斷幾近全聾，在自身經驗影響下，喬安娜為幫助許多與雅文、衛斯理、小愛一樣的孩子，於是成立這個機構，提供許多早療課程與扶助資源，幫助孩子能夠有機會學會聽與說。

衛斯理出生時的聽力篩檢就沒有過關，跟謝國樑一樣，當時我們以為是羊水堵住了，不是那麼在意。不在意的原因有很多，包括當時根本搞不清楚嚴重性、不知道將來會有什麼問題，或者，根本不覺得這是個問題。最後結果當然不是這麼簡單。後來衛斯理被判定為極重度聽力障礙，屬於最高級。

什麼是「最高級數」的聽力障礙？你可以從基準表上的「聽閾」能力，了解這個級別的含意。

臺灣聽損協會的文章是這樣形容的：「一般人正常呼吸的聲音約十分貝，講悄悄話或耳語約三十分貝，談話的聲音大約是五十分貝至六十分貝。」而極重度聽損的人，只有當聲音達一百一十分貝以上，如同飛機起飛時引擎聲量的狀況，他們才聽得見。

換言之，他的世界從出生之後就是安靜無聲的。我用手把耳朵摀住，都還聽得到嗡嗡作響的聲音。沒有聲音的、衛斯理的世界會是什麼樣子呢？我無法想像。

聽力障礙雖然無損智力，但是會連帶影響智能發展。因為在學習的過程裡，聽覺是接受訊息與發展認知能力的管道，如果孩子聽不見，在學習的路上就會受到侷限，也會導致抽象思考以及語文能力的發展遲緩，最終影響正常社交能力，造成學習成就與人際關係上的阻礙。所以聽損的孩子，必須及早確診、及早治療，才不會錯過六歲以前的學習黃金期太多。

簡單來說，這是場與時間賽跑的治療競賽，也因此每對父母在摸索治療的路程上一定都是焦心如焚的，因此在雅文很常看見神色鬱悶的家長。

那天我在雅文的電梯口前等衛斯理從教室裡出來，因為他上了超過半年的課程。整體進步狀況不錯，他已經可以聽得到我們說話、也逐漸開始學習說話，相較於一年前的我，我看起來顯得輕鬆不少。廊道上只有我一個家長，我坐在沙發上，平時很少人會在那邊逗留，謝國樑事後甚至說：「我從沒看過有人坐在那裡過。」總之是個不會有人停留的地方，但就那麼剛好，那天我遲了些離開、剛好坐在那裡，剛好看見在等電梯，那個戴著帽子、口罩，頭低低的謝國樑。

我長年在國外，對臺灣的政治、娛樂圈不熟，我與他在這之前也不算是朋友，充其量只是中間有許多共同友人，彼此知曉而已。但是那個當下，就是不知道為什麼，即便他包得密實、異常低調，我還是一眼認出他來，「George，你怎麼在這裡？」我叫住了他，他的眼神透露出提防，但看到他帶著小愛在基金會門口，什麼話都不用說，我就懂了。

「我是詹斯敦，我兒子衛斯理八個月前開完刀，他現在一切都很好，你要放心。」也許這句話對溺水的人而言就像浮木，我可以看見謝國樑眼裡的不安瞬間退去了一半。

小愛爸爸的視角

那場相遇是我人生中最關鍵的浮木

那陣子的我都非常的消沉，沒有人可以具體的告訴我下一步會不會變得更好，我只能跟著醫生的進度，持續上課、持續復健，以及等待小愛大一些些，再做相關檢查，最後決定是否開刀。

跟斯敦遇到的時間點，大概是在那年的十一月，小愛剛在雅文上課大概兩三個月左右，我總是神色匆匆的進出教室，下意識地不想遇到認識的人。

那天跟小愛準備離開，在等電梯的時候，聽到後頭有人喊了一聲「George」，那是我的英文名字。回頭看見一名年紀跟我相仿的男子坐在等待區，「我不認識他」是第一個念頭，「想要立刻轉身離開」則是第二個念頭，但過去的工作習慣讓我本能地停下腳步，與他簡單的打個招呼。

打招呼前，我也大概猜得到他會問「你怎麼在這裡？」、「你孩子怎麼了？」之類的問題，我不敢說我準備好了沒有，畢竟這種事，沒有人會說自己已經有勇氣可以面對。

那個人就是詹斯敦。他果然問了我為什麼在這裡，答案顯而易見，我不想回答，臉上或許帶著一絲尷尬。斯敦反應也很快，如同他說的，他很主動、熱情的告訴我，有關衛斯理的情況，看著他那麼願意分享的樣子，我的心防，瞬間便被卸去七、八成。

書名：《千分之三的意義：兩位聽損兒爸爸一起攜手走過的成長路程》作者：謝國樑、詹斯敦出版社：聯經出版出版時間：2020年12月17日
書名：《千分之三的意義：兩位聽損兒爸爸一起攜手走過的成長路程》
作者：謝國樑、詹斯敦
出版社：聯經出版
出版時間：2020年12月17日

愈聽，得到的訊息愈正面、愈發現，這不就是我期望小愛在未來一年之間能順利發展的路嗎？我怎麼運氣這麼好巧遇這樣的人，主動來告訴我這些呢？

在過去這段期間，我一直都在想，身旁的親友能不能為我牽線，介紹在臺灣成功開刀而聽力復原的案例，給我做參考呢？但我不敢告訴朋友、更不可能向親友求助，小愛的問題一直在我心底重重的壓著，直到那天，這個人突然就出現在我眼前，我終於找到他了。

「詹斯敦，你就是我一直在找的人，我可以留下你的聯絡方式嗎？希望有機會可以跟你見面聊一下。」

「我聽得出來謝國樑的聲音哽咽，他急迫地拿出手機，我們互換了資訊。」詹斯敦後來說：「我在他身上看見一年前的自己，我知道他說『一直在找的人』是什麼意思，他需要聽到、看到我與衛斯理走過什麼樣的路，才能得到現在這樣逐漸轉好的結果。」

「沒問題，我們再約。」

雅文電梯口前的巧遇，成為這段友誼、夥伴關係的起點，如果你相信上帝，我會告訴你，這不是巧合，而是上帝的安排。上帝從那一刻起，要我們互相扶持走過人生這段艱難卻又恩典的路。

●本文摘自聯經出版 於12月17日出版的新書 《千分之三的意義：兩位聽損兒爸爸一起攜手走過的成長路程》


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