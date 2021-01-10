張力中／當你無計可施，實際上你還有最後一招大絕能試

文／張力中

▍向上管理的奧義：陪主管走過猶豫，用耐心換取信賴與依賴

對於一個部屬而言，我們唯一能做的，就是耐著心，陪他們走過這段猶豫期，好好服務他們。等到他們自己也毫無頭緒，就是你的機會了，這就是所謂的「向上管理」。當上頭把提案改到一個令人覺得生無可戀的狀態時，通常我會暗中施力，引導他們選擇一個相對好的方案，做出專業見解與判斷，讓他們認可與理解接受。坦白說，那些堅持或挑剔到最後，他們自己也會陷入迷失，無謂且可笑。你所需要做的，是帶著他們，繼續把事情完成。記住，事情能完成最重要，這些過程就耐心地去度過、傾聽對方，讓他完整表達或發洩完，再慢慢帶著他，走至收斂階段。經過一次又一次，你的耐心，都會轉變成主管對你的信賴與依賴。

▍所有的折磨都是鋪墊，耐心能讓你看起來更有底氣

科學家每次無理取鬧，虐待我之後的隔日，雙方仍必須接續討論。那時，他總以為，我會帶著昨日的遺緒前來，讓他有機可乘，藉此拉長戰線，繼續昨日的凌遲。可惜的是，我從沒讓他得逞。當下次再次接觸時，或新局面再起時，我總是會狀似平靜輕鬆，若無其事地與科學家打招呼：「老闆好，根據上次結論，我們有了新的想法，想再與老闆討論。」就像什麼事情都沒發生過，只聚焦於工作本身。這裡的重點是，如果我本身沒有留下昨日的情緒，科學家就無法再繼續施虐。而在來回討論的過程中，我沒忘記適時展現專業實力說服他，一次又一次地，我給了科學家最多的餘裕，更多的是，我想透過這些磨礪，換取一次寶貴的話事權。

就算提案往返超過十幾次，過程中，我從沒對他當面生氣過，或表達負面情緒。就是耐著心傾聽，平心靜氣，適時給出想法與建議。耐心的過程，不只是被動地被折磨與消磨而已，而仍是要適時切入專業素養與判斷，爭取未來的提案談資。過程中，科學家偶爾覺得我言之有理，竟開始採納我的意見。建立起互信基礎後，他慢慢地不再事必躬親，我也拿回發揮專業的空間。所有的折磨都是鋪墊、都有價值，但必須有耐心；耐心能讓你看起來更有底氣，深不可測。

■先是旅店，又是書店

——什麼都能做，什麼都不奇怪

投入職場多年，無論身邊人事物的場景如何轉換，我的某種精神性感官，始終維持某種抽離的狀態；雖然肉身投入於職場，但思想上，卻是以一種極為自我的體系與方式在運作，從未被外在職場環境所影響，役於所有之上。然而，一旦在這個職場，找到值得努力的價值與可能時（例如確立了彼此關係之後），就會從中發展出非常濃厚的歸屬感，以及滲入血脈般的責任感。之後，我會開始毫無保留，不計代價，給它所想要、支持它所需要，傾心傾力。說來也有點有趣。在意識上，我會把公司當作是自己開的；既然是自己開的，無論做什麼，都是為了自己，還有什麼好計較？

面對自己這樣有些奇異的職場性格思想，過去還很年輕時，我始終無法找出一種正確說法去詮釋它。而隨著年紀漸長，我逐漸明白，原來，我只是嘗試在每一段職場關係中，找出某種層次的主導意識，企圖化主動為被動。先與自己達成共識、確立目標，無論後來發生多少變化或產生何種困境，對我而言，都是不成問題的問題，因為這是我自願選擇的，就坦然地接受所有後果。

▍多學一點、多經歷一些，你會更有談資與本錢

對照當代另一派對立面的職場說法：「你沒領這麼多薪水，何須替老闆擔心這麼多？」或是：「你不計較工作多寡，就會被人欺負，所有的難事都會往你這裡丟，軟土深掘，要做一個聰明的職場人。」還有的人，會積極鼓吹勞工們仇視資方，始終懷著一種激進心情撻伐職場、斤斤計較，直到再無力含恨，最後不明不白地過完人生。而作為一個孤獨的職場修煉者，其實，我們只需要想得直率單純：多學習一些、多經驗一些，難保以後用得上，多累積一些將來的談資與本錢，有好無壞，就這麼簡單。都來走這一遭了，總要做些付出、拿些東西（經歷或閱歷）走吧。如果老是把時間花在計較或抱怨，那人生多無趣，對誰都沒好處。

書名：《孤獨力：讓學習與思考更有威力》（新版）作者：張力中 出版社：方舟文化／讀書共和國 出版時間：2020年12月16日

而我，至今仍在職場歷程上持續歷練，也隨著年資逐漸墊高年薪，就像是做股票或債券投資般，得到了合理且還算滿意的報酬，也將每一段職場經歷，都確實深刻地體驗過了。所以，我一再想透過本書，啟發讀者們顛覆性的思考與理解，就算對價值觀動了改弦易轍的念頭也無妨，就學著用你自己的方式去理解職場。職場從沒有什麼定向、固化、刻板的詮釋方式；它是什麼樣子，源自於你把它想成什麼樣子。沒有誰比誰聰明，也沒有誰的方法絕對正確或絕對錯誤，一切關鍵都在於你觸發了什麼、讓什麼開始運作並發揮作用。

作為一個職場裡孤獨的修煉者，你要問我：孤獨帶給我最大的收穫是什麼？敞開、淡定、餘裕，更重要的，是耐心。在承億文旅的六年時光，我總是耐心地大量迎接各種經驗、源源不斷而來的挑戰，從沒真正抗拒過。建設開發也做過了、旅店品牌搞起來了、內部創業開公司（後段有更多記述）也經歷了。面對這一切，我從沒多想，就是用耐心去對付它，就將一件一件事，做到它該有的最理想狀態，沒有別的了。

作者簡介< 張力中 一九七九年生，大葉大學國際企業管理研究所畢業。 擔任過廣告公司業務、行銷顧問公司專案經理、餐飲集團品牌經理。後出任臺灣知名文創設計旅店「承億文旅集團」品牌長。 現為中國上海CDF集團品牌官。 臉書粉專：張力中/Kris J

●本文摘自方舟文化出版之《孤獨力：讓學習與思考更有威力》（新版）。