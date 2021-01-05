【生活的風景】郭葉珍／勇於和美好說再見

勇於和美好說再見

願意和我們喜愛的人、事、物說再見，

有可能會是一個放手即滿手的歷程。

文／郭葉珍

在正念認知療法的論述中，當你有情緒而沒有好好地經歷它，只是壓抑它、趕走它，你以為它已經消失了，但其實沒有，它只是存在腦子裡或身體的某個區域而已。直到有一天它被勾出來或是裝滿了，那個反撲就排山倒海而來了。

有次女兒去日本，因為她具有的共感體質，讓她在抵達隔天就不知道感染到誰的氣場，全身痛到不得不和我聯絡求救。若是平時在家，她只要來我床上躺，共振一下我的能量場就會緩和下來，但這次她人在日本，所以我們只能透過通訊軟體，我做我的事，陪著她，看看這麼做會不會共振到我的能量場，讓她比較不那麼痛。

後來幾天她都沒消息。但我知道沒消息就是沒事，也就過著自己的生活。只是突然間我發現，我很想念、很想念家裡已經離世的狗milo。想起有一天milo 不斷慘叫，醫生說牠的時候到了，問我們要不要讓牠走以免除無謂的痛苦，當下我很快地決定，說好，讓牠走。或許是為了平衡自己下的「殺令」，心理防衛機轉在當下跟著啟動，告訴自己沒有錯，高興小狗可以不再受苦，所以不知不覺壓抑了悲傷的情緒。

然而這兩天，我忽然間注意到沙發上，那曾經被牠窩到凹下去的地方，心中浮起悲傷。接著又注意到，家裡每道門被牠抓得花花的地方，悲傷更是大量湧現。想起神經科學的理論說，同一類的人事物，都會被儲存在同一區—兒子和我的關係像同儕，很多事他都能自己處理，所以被我的腦袋歸類在不須掛心區；但女兒從小得要我和前夫輪流陪伴，有時還得動用到前夫當時的女朋友幫忙，我猜想我的腦袋，把女兒歸類到需要掛心的「寵物區」了。

因此這次女兒在日本狀況不佳，便啟動了我的寵物區，打開了我悲傷的閘門，也才真正經歷了我對milo 的想念。

感謝我的防衛機轉把戒心放下來，不再過度保護我，讓我可以抓住這個悲傷湧現的機會，練習用一個慈愛、允許、陪伴、好奇的心情，來陪伴我的悲傷，讓它知道把情緒表現出來是OK的，進而也改變了我和悲傷之間的關係。

人的一生會經歷很多情緒，像是不被選擇、不被疼愛、不被重視。而人為了自我保護會啟動防衛機轉，把受傷的情緒藏在內心的冰山底下，讓你以為自己忘記了，甚至真的不記得有這件事。但是在某個契機，碰到有個長得類似的人，或有件類似的事發生，這個情緒就會重新浮現，這也就是為何你會莫名地憤怒或悲傷。這些情緒是正常的，不需要害怕，也不需要想著快點逃走，或企圖用食物、狂歡的方式把它壓下去。

因為，它只是浮上來了而已，不會傷害你。當它覺得夠了的時候，自然就會離開。如果它不離開，至少你和它的關係也有轉變，它不是敵人，而是一個告訴你「噢，我還好痛」的訊息而已。

迎向新的可能性

「失去」，是很多人內心不敢碰觸的議題，就像我對milo 的情感壓抑。這個中秋假期，一對朋友夫妻來訪，過程中聊到恐懼失去的議題。先生說：「我覺得我太太是足以看清這個世界可能和手遊一樣，是場由意識所創造出來的遊戲。但只要再深入討論，她就會停止，執著在怕失去這個、失去那個。」

他的太太是我的學生，母親離世時我曾在她身邊，因此能夠理解她的恐懼，我對她說：「妳喜歡怎麼詮釋這個世界都好。這世界是真的或是假的都沒關係，但是如果有恐懼擋在眼前，讓妳不願意看到真相，那麼這個恐懼就值得探索了。」

太太說：「我好怕萬一看清楚，甚至提升了，我所愛的人就會因為任務已完成，然後就死掉了、離開了。」

我說：「可以感覺妳很恐懼所愛的人離開。我也有類似的恐懼。妳說害怕看清楚一切皆虛幻，所愛的人就會因為完成任務，死掉、離開了。我認為這個假設是不合理的。就如同爸爸、媽媽曾因孩子而吵架，後來因為種種原因離婚了，孩子以自我為中心堅信父母離婚都是他的錯一樣，是不合理的。我並不認為會因為妳個人看破了什麼導致所愛的人死去。

「另外因為害怕失去，有可能會讓我們把所有的力氣，都用在害怕及維持那個快樂上，無法去探索其他的可能性。讓我們想像，當妳真的勘破這個世界可能和手遊一樣，只是一場由意識所創造出來的遊戲，那麼既然看破，你也就不會失落了。即使不去探討形而上的思辨，就從觀察生活中的大小事來看，我認為願意和我們喜愛的人事物說再見，是個放手即滿手的歷程。」我繼續說。

「好比一個人認為吸菸的儀式帶給他安全感，那要他戒菸等於是剝奪他的安全感來源。但只要他願意，經過一段時間的掙扎與痛苦，他終究可以免於肺癌的威脅、免於搭飛機擔心自己菸癮犯了的恐懼，只要他願意放下吸菸所帶給他的安全感，這就是一個放手即滿手的歷程。就像我放棄吃碳水化合物的經歷，曾經蛋糕、米飯、麵帶來的愉悅是如此巨大，讓我無法想像沒了這些食物活著還有什麼意義。但最終我下定決心，放棄吃蛋糕、米飯、麵所帶來的愉悅，經過數週發抖、流鼻水等像是戒毒的過程後，我終於不再受到因糖尿病而有瞎眼、截肢、心血管疾病的威脅了。」

從這兩個例子，我們看到如果能在快樂的時候，全心全意地與快樂同在，到了該說再見的時候也願意放手，那我們所迎來的極有可能是放手即滿手，一個更寬廣的世界。

這個道理說來容易，做起來很困難。女兒曾跟我分享過一句話：「明晰就是愛。」所以，雖然我很難想像兒女們搬出去後，失去了他們所帶給我的快樂，我的生活會變成什麼樣子。但理性上我還是知道他們離家後才會真正獨立，而我也才能擴展生命其他的可能性。

明晰了這個道理，為了愛他們，為了愛我自己，我仍願意在時機成熟時，對這個快樂來源放手，迎向新的可能性。如同去改變長久以來的信念與習慣，畢業、分手、離婚、離職、出國、離家、死亡，這些放手即滿手的歷程，其實就在我們的日常中。

●本文摘自 三采文化出版之新書《和自己，相愛不相礙》。