【慟人啟發】謝國樑／在迷宮裡探路，終於等到了我的領路人

文／謝國樑

說些有點臉上貼金的話。我，謝國樑，出身基隆，父執輩在地方耕耘近七十年時間，在地方小有聲望。

而我自己在大學畢業後，就創辦了一個知名的網路券商公司，之後又在麻省理工學院學成後返國；回國後以二十九歲的年齡投入公職選舉，參選立法委員拿下第一高票，以當屆最年輕立委的身分進入立法院服務。

直至今日，雖然卸下公職身分，但我也跨足影視娛樂界，做出小小的成績。這些過往經驗，讓我覺得人生堪稱幸運，無大波大浪，又總是有貴人長輩相助，或許機緣巧合、或許因為個性使然，又或者是政治商業領域的經驗，使得我的人生裡鮮有「意外」。

多數時候，我會盡量與我的工作或家庭夥伴，試圖把所有變數列出，防堵意外發生，讓事情走在軌道上、我們能控制的範圍當中。

簡單來說，我沒有遇過任何會讓我慌張到失去分寸的事情，也因為過去的人生經驗尚稱順遂，我一直以為自己能夠克服多數挫折或磨難，面對困難總是充滿自信，何況有太多人都是仰仗我做決定的，而我的決定也大部分都對，沒什麼事我不能解決、也不會有意外之外的事情發生。

小愛的耳朵對我而言是天大的意外，而且是我過去人生所有意外總合起來，都比不上的。

屋漏偏逢連夜雨，我的母親當時也因病開刀，種種因素加起來，那陣子我極其不安，常常晚上一個人在房裡掉淚。

有時會打電話給工作夥伴、醫生朋友，邊哭邊傾訴心裡的痛苦與擔憂，或尋求醫療上的專業判斷，但即便說再多的話、聽再多的建議，也無法撫平我內心的慌張，因為我清楚知道其實事情沒有其他解法，只能等待下一階段的結果出爐。

發展到小愛可以開刀、開刀後的復原狀況良好、學習效果也步上軌道之後，種種狀況穩定下來了，我總算才能勉強的站穩腳步。

即便理智上清楚知道，我只能用盡一切資源與能力，在這段時間內給小愛最好的診治，餘下的只能等，我還是靜不下心。

事情發生以來，即便醫生告訴我「小愛沒問題，只要開刀後就可以開始復健，慢慢變好」，我卻始終無法完全信任。我拚命的上網搜尋資料，搜尋的範圍從國內到國外，從一般人的治療心得到醫學期刊內容，除了想要搞清楚事情該怎麼處理之外，我還想要更進一步找到「成功」案例。

或者更正確的說，所謂「成功」，就是一個可以讓我明確知道該怎麼做，才能讓小愛未來的日子會愈來愈好、愈過愈健康的案例。

畢竟在治療過程裡有很多岔路，包括能不能開刀、找誰開刀、在哪裡開刀，開刀之後的復健過程誰能幫忙，諸如此類種種，都是身為父母必須為孩子做的抉擇。

每個抉擇都可能會影響孩子的一生，而我不知道哪條路是最好的，畢竟每一個父母都是希望為孩子做出最好的決定，何況是小愛這樣的孩子。

當年八月確診、直到十一月之前，我都像是在迷宮裡探路，那一百多天裡我找得很辛苦，卻遲遲苦尋無果。直到我在雅文基金會大門電梯口被詹斯敦（Shelton Chan)叫住，領我找到出口的人終於出現，這件事情總算有了結果。

我找到了，他就是我要找的人。

●本文摘自聯經出版 於12月17日出版的新書 《千分之三的意義：兩位聽損兒爸爸一起攜手走過的成長路程》。