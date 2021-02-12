張力中／那些被陌生拜訪客戶各種拒絕的日子

文／張力中

有時我常想：身在職場，尊嚴到底是一種什麼樣的存在？我們怕被看不起、希望掙口氣，於是尊嚴像是鬼魅一樣，在各種行事上影響你、綁架你，發揮了一些能左右你做出非理性行為的負面作用。

就我的體悟，人求尊嚴，可能是為了尋求某種「團體認同的最高依歸」，而作為一個孤獨力的修煉出家眾，我認為，在職場裡捨棄尊嚴，並不是種自我認同的摧毀；捨棄尊嚴，反而是一種新價值觀秩序的自我建立。有時，你可能為了想保有尊嚴，揣著無謂的堅持意氣用事，最終做出違心之論或偏執的誤判，這些都大可不必。不過，做到「捨棄尊嚴」這種程度，好像也未免太沒底線。那要不我們試著換一個較能接受的說法：降低你對職場中的尊嚴標準。我想建議大家，在職場行事，不妨稍微適時地降低一些尊嚴標準，你將更能從本質面理解事物，達成降噪效果。更有趣的是，當你面對另一個人時，放低尊嚴，你們之間將產生不可思議的餘裕，終究能使你看見更真實的人性。

總體而言，身而為人，內核的尊嚴，當然必須堅守捍衛，但說到職場裡的尊嚴，只要能自我覺察，那些職場裡嘻皮笑臉、拋失尊嚴的舉動，都只是在你當下的人格裡，被輕盈地暫時性解離；那只是任務中的自己，而非本我。如此想來，你也就不會這麼介懷。擁懷孤獨的內核，你便不會輕易地為外在情緒所役，你是無比自由的。

▍陌生開發就是一連串挫折與潰敗

我想在這個篇章談談，人在職場，究竟該如何拿捏「尊嚴」二字？ 依照我的經驗，如果你想對人生做些輾壓式的磨礪，擔任廣告公司業務一職，還真是一個好方法。

滿懷激情地展開陌生拜訪後，迎接我的，就是排山倒海而來的各種挫折與潰敗。坦白說，陌生開發的潛臺詞就是：「我哪有什麼辦法啊，不就是土法煉鋼、埋頭苦幹嗎？」傳統的廣告業務開發，除了老鳥帶新人之外，再者就是寄廣告開發信、打陌生拜訪電話、或是侵門踏戶地到同業的公司網站，挖他人牆角直接搶客戶，這幾件事情，我都做得挺不錯的。

那些年私底下，我會跟一位「名單先生」進行神祕交易，從頭到尾我都只聞其聲不見其人。每過一段時間，我會給他關鍵字，請他撈名單給我，他非常靈活，大多能滿足要求。確認目標、數量，付款幾天後，名單就會到手。關鍵字大致上是：奔馳、寶馬、保時捷等高級跑車車主、購買遊艇的船主、臺中七期豪宅住戶⋯⋯等。

再來談談廣告信，這其中其實包含很深厚的業務含量技巧，如果開信者是企業老闆，看完簡介一下子被設計風格吸引，他會親自打電話來詢問，或轉交給公司主責部門處理，而主責人一旦被老闆交辦，多數不敢不聯繫。我私下統計過，每寄一百封信，大約會獲得四至五通電話詢問，通常能成交一至兩件，都已算是很出色；如果服務得不錯，老闆的朋友通常也是老闆，有需求相互介紹，老帶新的效果就能出現，透過廣告信的業務推廣效果，便能擴散開來。

▍電話開發，就像機智競賽搶答

再者，就是電話開發。電話開發對我而言，就像是機智競賽搶答一樣，我會頗為正式地準備一杯水，將座機電話放至順手的角度，妥善調整呼吸節奏後才開始。當年打電話前，都要先做充足的心理建設，才能按下按鍵。

電話開發也是很有技巧的，需要很多前置作業。通常我做電話開發，都有定向與謀略。例如，若我覺得某個零售品牌有商機，我會先從網路上，做好該品牌的身家調查，包含老闆與部門主責人名字，這些大多可從網路新聞上查到，整理好整批要開發的品牌後，我才會主動出擊。

毫無人脈、毫無資源的我，那陣子每天抱著電話狂打，聽來很不可思議。然而，我也曾經鬧出不少笑話。有次自以為做好萬全準備，準備開發臺中一個連鎖皮件品牌客戶，因為他們分店很多，一時之間，我分不清楚哪間才是總店或總公司，就隨機撥了電話過去。

「您好，能幫我接○總嗎？」我的口吻親切有禮。接電話的中年婦女機警狐疑：「你是誰？」「您好，我是○總的朋友，○○廣告公司的張力中，之前曾與他聯繫過，但弄丟了他手機電話號碼（我扯了小謊），能請您幫我轉接嗎？」對方更狐疑：「你跟他聯繫過？你確定要找他？你聲音聽起來很年輕耶？」「對啊，謝謝稱讚。」當下我還得意忘形，渾然不知。電話那頭有些吵雜，可能正忙著服務顧客，她提高了音量，有點不耐煩地回我：「我們老總已經過世十幾年了啦，你到底要找他做什麼？我在忙！」

啊，已經過世了？我沒料到劇情會是這樣發展，當下感覺耳根發燙，有種詭計被拆穿的尷尬：「不好意思，我是廣告公司的，有些資料想給○總參考一下。」我一時慌亂，繼續胡言亂語。「啊就跟你說他過世了啊⋯⋯對，那邊全部八折⋯⋯對對對，那個行李箱的輪子可以爬樓梯。」對方一邊招呼客人，還一邊應付我。我情急之外，竟有點委屈地脫口而出：「那怎麼辦啊？」大姊聽到我竟然這樣回答，又氣又好笑：「那我給你我們小老闆的手機號碼，你直接打給他好不好？」

就這樣，我竟意外地接上關鍵人物，而後來這筆生意，也成交了。

▍買賣從傾聽需求做起，就再也沒有尊嚴問題

花了很多心力，卻做不成生意，這類案例不勝枚舉。那段被輕視過無數回的業務歲月裡，我常在騎著機車返回公司的途中，心情消極、沮喪無比。雖然一開始業績就達標，但總覺得自己做這份工作，不是很有尊嚴。

書名：《孤獨力：讓學習與思考更有威力》（新版）作者：張力中 出版社：方舟文化／讀書共和國 出版時間：2020年12月16日

麥當勞是業務員很好的捋清思緒棲息之地。那幾日，我同樣點了便宜套餐，隨著轉念與深思，狀態忽然有了改變，像是想通什麼。當時的我，似乎從未認真傾聽業主需要什麼，只是滿腦子想著賺他們的錢、賣他們設計，從沒認真理解對方。後來，我嘗試借位思考、調整心態，先同理他們的困境，再給予他們需要的。當狀態一改變，很多對事情的觀點，就與尊嚴無關，變成是雙方共識問題了，我的心境也一下子豁達起來。在這之後，我與業主的關係，就不再站在對立面，而是像個朋友的角色般切入與對話，想著如何協助該企業成長，彼此站在同一思考線上。

心態轉變之後，之後的客戶開發或拜訪，我都是一派輕鬆、充滿餘裕，業務狀況更見起色。過程中，雖然有時還是不免遭受拒絕或是奚落，但此階段我已能夠一笑置之，遇事都豁達起來。後來，隨著我跑業務的經驗增加，形形色色的人越見越多。一個老闆，就代表一個創業奮鬥史，聽著總覺得精彩，敬佩不已、津津有味。我的業務工作也更上軌道、越來越好；在益發成熟的心態下，那些負面情緒，再不糾結。

作者簡介< 張力中 一九七九年生，大葉大學國際企業管理研究所畢業。 擔任過廣告公司業務、行銷顧問公司專案經理、餐飲集團品牌經理。後出任臺灣知名文創設計旅店「承億文旅集團」品牌長。 現為中國上海CDF集團品牌官。 臉書粉專：張力中/Kris J

●本文摘自方舟文化出版之《孤獨力：讓學習與思考更有威力》（新版）。