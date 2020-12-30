天冷懶得運動？想瘦身，就試試溫熱港式果乾水！

用水果來補充營養、補給水分與暖和身體這三件事可以一次達成。更棒的是，整顆水果都可以毫不浪費地吃掉，不會製造廚餘，花錢買到的所有東西都能對身體派上用場。

對喜歡一舉數得的香港人來說，水果藥方是絕不能錯過的重點。

水果是維他命、礦物質、食物纖維和醣類的攝取來源。

●水果中所含的維他命主要功效

維他命C：主要功效為養顏美容（預防斑點與皺紋）、預防癌症、對抗壓力。

維他命A：主要功效為護眼。

●水果中所含的礦物質主要功效

鉀：主要為預防高血壓，可以排出鈉（鹽分）。

●水果中所含的食物纖維主要功效

預防便祕與生活習慣病症、排出體內致癌物質。

●水果中所含的醣類主要功效

葡萄糖、果糖：恢復疲勞、活化大腦。

柳丁果乾水

柳丁的香氣新鮮而清爽，

還帶有一點咬到糖漬橙皮時的微苦。

這滋味讓人想要慢慢喝，然後再舒服地伸個懶腰。

柳丁

推薦給平時胃不好、精神容易疲勞、皮膚粗糙和想要瘦身的人。

【做法】

把十克的柳丁果乾放進鍋裡，注入七百毫升的水下去煮。水滾後轉小火，煮個十到十五分鐘。※使用保溫杯製作時，水量為五百毫升。

【功效】

●中醫學功效

增進食慾，整治胃氣（掌管胃部機能的氣）。可用於打嗝、噁心、嘔吐、食慾不振和胸悶。生津止渴，潤肺、止咳、化痰。還可促進母乳分泌。

●營養學功效

除了含有維他命C和礦物質之外，柳丁最大的特色是可強化微血管與改善血流的橙皮苷，以及對抗肥胖和脂肪肝的肌醇（俗稱維他命B8）。另外，其芳香成分含有檸檬油精，對神經疲勞有效。

草莓果乾水

閃耀著麥芽糖色又熱呼呼的草莓果乾水，

一含在嘴裡，草莓的香氣就緩緩散發出來，

新鮮的感覺擴散到身體的各個角落，非常舒服。

草莓

可提升免疫力，同時也是保健美容的王道水果。此外，也可用來對付生活習慣病。

【做法】

把十到十五克的草莓果乾（若是塊狀的話，要切成薄片或剁碎）放進鍋裡，注入七百毫升的水下去煮。水滾後轉小火，煮個十到十五分鐘。※使用保溫杯製作時，水量為五百毫升。

書名：《排毒養生果乾水：健康╳排毒╳長壽╳祛寒╳美白╳瘦身，一天500ml一次擁有》作者：楊 高木祐子出版社：三采文化出版時間：2021年1月8日

【功效】

●中醫學功效

草莓具有養血、生成體液和解熱的作用，在心情浮躁、血壓高、腹脹或便祕時可服用。

具有潤肺功效，有助於改善呼吸系統和皮膚粗糙，也可以整健脾胃並止瀉。

●營養學功效

除維他命B1、B2、C、β-胡蘿蔔素與礦物質外，也含多種具抗氧化作用的多酚，能夠改善眼睛疲勞、提升肝功能，預防動脈硬化與皮膚等器官的老化。葉酸含量豐富，可預防貧血，同時也是孕婦的必需營養素。

●本文摘自三采文化出版之《排毒養生果乾水》。