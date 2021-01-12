張瀞仁／內向上班族的糾結人生

「誰說安靜的內向者沒有當「行銷專家」的本錢？誰說害羞的內向者無法勝任「國際慈善募款工作」？誰說話不多的內向者成為「職場導師」沒有說服力？本書作者以「內向者」的身分現身說法，描述了她長期以來與外向文化之間的搏鬥史，破解一般人對內向者的既定印象與框架。 （編按）

文／張瀞仁 Jill Chang

書名：《安靜是種超能力》作者：張瀞仁 出版社：方舟文化/讀書共和國 出版時間：2018年8月1日

舊金山市區，加州夏日傍晚的斜陽正照進現代藝術館旁漂亮茶屋的大片玻璃窗內。

這一天，茶屋被包場，工作人員與侍者忙進忙出地準備接待貴賓，而窗外是造景細緻的公園，園中的花朵綻放飽滿的色彩，幾隻鴿子悠閒地在瀑布邊休息，剛結束一天工作的上班族走過金融區，談笑著討論要去哪家酒吧輕鬆一下，然而，坐在茶屋裡的吉兒卻眉頭緊皺。

吉兒是個跨國組織的主管，但因為生性害羞、容易焦慮，她不喜歡喧嘩的場合，而且害怕成為眾人的目光焦點。雖然吉兒在旁人眼中表現傑出，曾經是哈佛大學每年遴選全球三十位公益領袖訓練的學員之一，但她在進修期間也只與幾位同組學員較為交好而已，每次團體討論超過晚上十點時，她就像燃盡的蠟燭，只想趕快回寢室關起門來休息；訓練營最後一天的公開演說甚至讓她徹夜難眠。

今天也是類似的場合，只是更為盛大隆重，吉兒代表自己的國家參與論壇並演說，以向同場的貴賓、大額投資者、董事爭取更多資源。雖然吉兒緊張到四天以來只睡三小時，但因為緊張產生的腎上腺素還是讓她神經緊繃，彷彿隨時準備要逃跑的羚羊。

賓客逐一進場，看到其他國家代表神色自若地與賓客寒暄、攀談，吉兒實在很想躲到後台或洗手間，等到活動開始再現身。雖然她已經成功說服自己留在會場，但是心緒如麻的狀況並沒有改善。

所有的賓客自成一個個的談話小圈圈，彼此聊開。這些人衣著得體、舉止泰然，談話內容精采又有深度，還帶著適度幽默。吉兒已經熟記他們的姓名和背景，但心裡的小劇場不免又繼續上演─為什麼我會在這裡？我跟他們在一起做什麼？我這麼內向，講話又容易緊張，他們都是有頭有臉的人，一定會馬上看破我這個冒牌貨。吉兒看著其他國家的代表，也不禁暗忖：「如果我是來賓，也想跟她聊天；她這麼優雅健談，服裝、妝容、髮型都好完美，我好想像她一樣。天啊！ 我到底在這裡做什麼？」想著想著，吉兒決定只要撐過今天，之後所有這類活動一律推掉。她在心裡對自己苦笑一聲：「這種話每年至少講過六十次吧。」

回過頭來說，吉兒自己也算是個稍有經驗的講者，雖然內向，但還是有些很不錯的優點。她會提前準備演講的內容並演練無數次；她天生喜歡聆聽別人說話，而在社交場合中，大家都喜歡用心傾聽、充滿誠意的人；此外，她的聲音柔和，即使演講內容稍強勢，聽眾也不會感覺壓迫，過去也有不少人表示喜歡聽她演講。

想到這裡，吉兒便從逃跑模式切換為戰鬥模式。

「只是另外一場戰鬥而已。」吉兒冷靜下來，看著這觥籌交錯的場合，提醒自己「保留火力，不要攻擊，現在還不是時候」。她挪到執行長旁邊的空位，利用執行長擋掉猛烈的社交砲火攻勢，直到活動正式開始。

演講、論壇依序進行，吉兒灌注所有能量，將自己細心準備的數據展示在來賓眼前，有條有理地講述現況和具體需求。台下的貴賓眼神漸漸熾熱、身體向前傾、時不時地點頭微笑。眼看演講就要順利結束時，一位坐在角落、從頭到尾插著手的男士緩緩舉手，指定吉兒回答問題：「我想直接投資專案，為什麼要透過妳？」面對突來的挑戰，吉兒腦筋一片空白，思索著如何跟其他人一樣大張旗鼓地講效益、價值，或把武器統統展現出來，但後來她只笑了一下，決定用自己的方式，輕柔地將故事說下去─「請想像一下，如果您是一家餐廳老闆，有個客人走進來點一道糖醋雞，但他只想付雞肉的錢，油、鹽、胡椒、醋、彩椒、廚師、餐廳水電等等，他都明說不付。請問老闆，如果是您的話，怎麼出菜？」

現場頓時響起一片笑聲和掌聲。下台後，吉兒身邊圍滿了人，她耐心地一一回答問題。執行長結語時也順著吉兒的故事，再度強調組織的價值。

接下來三個月，吉兒陸陸續續接到通知，演講當天許多貴賓對吉兒負責的區域相當有興趣，甚至介紹其他重要客戶給吉兒。後來才知道，吉兒的故事是讓這場活動成功的轉折，是許多原本態度保守的賓客也都買單的關鍵。

現在的吉兒已經學會如何用溫和安靜的風格來展現自己，大家也不會覺得她太低調，而是說：「這種低調剛剛好，我們不需要鋒芒太露的人。」不需要自吹自擂，也完全沒用到「業務嘴」（事實上，那也不是吉兒的配備之一），吉兒的沉靜不僅獲得投資人的認同，公司也因此多了不少生意，連帶她個人的能見度也提升了。

噢，對了，吉兒就是我。即便我現在還是不敢跟早餐店老闆要回少找的零錢，但職場上卻完全沒問題，同事甚至道出：「只要知道是吉兒在處理的客戶或專案，內心就會有一股無比的平靜與放心。」回顧職涯，從剛開始的挫折到現在，認清自己，好好地、內向地活著算是改變我最大的一件事了。相信我，好好的內向會改變你的職涯，就像它改變我一樣。

【2020你過得好嗎？歲末年終《安靜是種超能力》推出限量筆記本套書！】

方舟文化所出版由張瀞仁Jill所著的《安靜是種超能力》。推出後受到許多內向者的迴響，在這兩年相繼售出了日本、韓國、越南、全球英文版，以及最新的俄文版權。在2020年末，迎來2021之前，方舟文化為此書製作了筆記本套書。

（圖／方舟文化提供）

張瀞仁Jill為現任美國非營利組織Give2Asia亞太經理，本書集結作者自己的內向經歷，以及在職場上如何運用內向特質，發揮所長。

限量套書包含：

◎作者張瀞仁 Jill Chang 親簽書《安靜是種超能力》

◎內向者創意醞釀筆記本25K：絹布硬殼精裝，14.8*21cm，無時效性，內含空白頁、方格頁可自由書寫。

◎作者金句勵志書籤組

（相關書籍資訊可至方舟文化Facebook查詢）

作者簡介 張瀞仁（Jill Chang） 現任美國非營利組織Give2Asia亞太經理，管理從東到日本、西到阿富汗、北到蒙古、南到澳洲的二十五個國家，到職兩年內幫助募款翻倍，主管形容她是「不用打草稿的人」，美國同事稱她為「台灣來的怪物」。 二十六歲進入百分之九十九是男性的運動經紀領域，成功協助台灣五位球員與大聯盟簽約。任職美國州政府期間，負責亞洲和美國雙邊商務、採購、貿易相關專案。擁有十餘年跨領域行銷經驗，包含醫療長照、運動產業、國際商務、美國州政府、國際公益策略顧問等，擅長整合不同利害關係人。 任職台灣長照非營利組織期間，入選哈佛大學、北京清華大學社會創新領袖班，為該年度全球三十位華人公益領袖之一，也是該班第一位台灣人。講過上百場演講、專訪，但最受歡迎的還是安靜聆聽後的中肯職涯建議。是十足的內向者（即使多數人不相信），認為Success is an inside job。 入選2018年台灣科技女性菁英（Girls in Tech Taiwan 40 Under 40）喜歡閱讀與搖滾樂、喜歡球場上的人生智慧、還有甜食。 職場女性平台CAREhER專欄作者，經營臉書社團：內向者小聚場

●本文摘自方舟文化出版之《安靜是種超能力》。