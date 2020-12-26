快訊

駭人！大陸上市網遊公司董座 遭前董事投毒身亡享年39歲

席開16桌！高雄活蝦餐廳遭海軍臨時棄單 老闆傻眼：賠慘

徐美愛／連續殺人犯是天生的還是被製造的？

聯合新聞網 / 暖暖書屋
書名：《晚安，媽媽 잘 자요 엄마》 作者： 徐美愛（서미애） 譯者： 簡郁璇 出版社：暖暖書屋 出版時間：2020年7月15日
書名：《晚安，媽媽 잘 자요 엄마》
作者： 徐美愛（서미애）
譯者： 簡郁璇
出版社：暖暖書屋
出版時間：2020年7月15日

韓國推理小說女王徐美愛研究連續殺人犯，深入挖掘惡之根源心理懸疑小說的傑作！

《晚安媽媽》本書已授權美國、德國、法國、英國、義大利、俄羅斯……等十三國版權！英國電視劇製作公司已取授權要拍攝成電視劇。（編按）

文／徐美愛；譯者／簡郁璇

李秉道是一名前所未見的連續殺人犯，他拒絕了所有訪問，從頭到尾保持緘默，被宣判死刑、收押於看守所的他，卻突然要求與素未謀面的犯罪心理學者善京面談。善京不禁納悶，他是怎麼認識自己，又為什麼要指定自己進行訪談……

另一方面，又有一個陌生人走入善京的生活。因為一場突如其來的火災，丈夫把自己與前妻的女兒十一歲的河英帶回家中，但打從第一天開始，河英的存在本身以及無形之中的拉鋸戰便讓善京備感壓力……

✽✽✽

匡匡，麥斯威爾的銀鎚，敲在她的腦袋上，

鏘鏘，他確信她已命喪黃泉。

偶爾媽媽也會衝著我笑，但都是在她將棍子藏在背後，打算抓住逃跑的我或在打什麼歪主意的時候。要是被那抹微笑欺騙而靠近，媽媽就會粗暴地拽住我柔弱的手，或者巴掌直接朝我的臉頰甩過來。

雖然我下定決心，絕對不會再被媽媽騙第二次，但每次都會像個傻瓜般被耍得團團轉。等到我能夠比媽媽跑得更快時，媽媽就直接朝著我破口咒罵。

你知道嗎？

人說出的話要比讓臉頰發燙的巴掌更痛，留下的傷口也更深。眼見怎麼樣都抓不到我，被惹毛的媽媽發瘋似的嘶吼，我雖然摀住了耳朵，媽媽說的一字一句卻鑽進了我的體內。我的身體充滿了骯髒的血液、膿水及受汙染的言語與念頭。

小時候，我根本不敢和誰對上眼神，只要聽到有人接近就會心臟狂跳不已，全身變得僵硬。要是不小心與人四目相交，就會連忙迴避視線、落荒而逃，因為我以為全世界都討厭我。

我以為大家都討厭我，討厭我這個人的存在，所以才會每天挨媽媽打。我心想，原來我這個人的存在本身就很可怕。後來才知道，討厭我的就只有媽媽一人。

你問我恨不恨媽媽？不，我不恨，怎麼可能恨她？她可是我媽耶！

我深愛著媽媽。

✽✽✽

好比說吧，有個非常古老的房間。

那個房間充滿了我不想記得的人事物，而門上鎖了一把大鎖。

韶光荏苒，那個房間的存在漸次被遺忘，直到後來，就連那個房間曾經存在的事實都不復記憶。

記憶這玩意真是弔詭，分明不可能會遺忘的事，卻因此更徹底從腦海中抹去。據說這是為了保護自己免於受到衝擊的一種安全機制，因為知道要是繼續想下去，自己就會萬劫不復，所以大腦便自行將它抹去了。終究，我們的腦袋只記得想記住的，只盛裝能夠承受的。

偶爾我會想，我的腦袋究竟出了什麼差錯？

是啊，我也有個那樣的房間。

那個房間太過駭人，所以我將它驅趕至角落，用數十道大鎖牢牢鎖住。曾經有段極為短暫的時間，我連有那個房間都想不起來，只是那並沒有維持太久，因為就在某一天，數十道大鎖瞬間全部開啟了。

鎖是開了，但怎麼說也不該進去，我卻禁不起好奇心的驅使，走進了那個房間，接著豁然醒悟──

我，打開了地獄之門。

●本文摘自暖暖書屋文化出版之《晚安媽媽》一書，請勿轉載。欲知更多內容請至暖暖書屋官網閱讀購書。


暖暖書屋 閱讀風向球

延伸閱讀

美國刑事調查統計：12星座的兇殘程度大公開！

基隆獨立書店小獸書屋勇敢創業 鄭麗君來加持推薦4本書

「與惡」殺人犯配對「婆婆」猛男 翻雲覆雨差點被折半

「瑪陵好物、暖暖入菜 」 山藥、樹梅入菜暖心暖胃

相關新聞

呼吸道疾病：「新冠肺炎+流感」，有多少人挺得住！？

呼吸道疾病種類可多了，大家熟悉的有肺癌、氣管炎、氣喘、慢性阻塞性肺病、肺結核、流感，還有正在肆虐全球的新冠肺炎等。這些疾病或多或少都和免疫有關，也都和腸道菌多少有所牽連，「腸肺軸」就是講腸道菌、肺部菌與免疫間的關係。

「甲」面真相！如何從手腳指甲看出你的健康指數？

文／李安騏 指甲的生長速度跟你想得不太一樣 我從小與外祖父母的感情就很親密，務農的外公種田一輩子，眼見他的雙腳簡直是長在泥土裡，而他的腳趾甲就像化石般又厚又硬，趾甲產生的粉塵變成外婆的惡夢，就怕

感人故事全是假，好心卻被當肥羊？社群募資暗藏詐騙陷阱

你以為你夠聰明，實際上，你早已掉入陷阱！ 史上最強詐欺犯✕神鬼交鋒本尊 驚天騙局還沒結束！不再假冒機師後，他聯手FBI揭穿騙術的故事更加精采 身為聯邦調查局頂級安全顧問的法蘭克，揭露了現今詐欺犯、駭客、行騙高手透過網路或電話竊取個資和金錢的最新手法，藉由各種真實案例解析，有效保護自己的金錢與安全。

【詩情話意】羅智成／在生命與死亡過度的地方

在生命與死亡過度的地方，假如有一家神秘的糖果店，人們將在此註銷原先的記憶，或者，甚至換上全新的記憶， 死亡或重生之旅是否不再令人畏懼？

徐美愛／連續殺人犯是天生的還是被製造的？

韓國推理小說女王徐美愛研究連續殺人犯，深入挖掘惡之根源心理懸疑小說的傑作！ 本書已授權美國、德國、法國、英國、義大利、俄羅斯……等十三國版權！英國電視劇製作公司已取授權要拍攝成電視劇

【品牌迷思】西口一希／別把顧客喜好和購買意願混為一談

花大錢宣傳，成效卻不如預期；已經低價促銷了，業績還是沒有起色；如何才能打動顧客，創造亮眼成績呢……日本行銷大師西口一希將教你如何分析一人，就讓所有人買單！ 超過三十多年行銷經驗的西口一希曾任日本P&G市場總監、樂敦製藥行銷部長，成功創造出許多銷售佳績。藉由自己獨創的「單一顧客分析法」，不僅將護膚商品「肌研」推升為日本銷售第一的化妝水，並推出男用護理品牌「DE/OU」，發售一年就成為男用市場第一。

《洗車人家》姜泰宇／我們都只是那個蹲著的人

在這個社會上我們就是蹲著的那一群人，仰頭看著客戶，每天把自己的身體弄得萬分疲憊，賺取一些微薄的收入。

解密唐鳳！從天才兒童到臺灣首位數位政委的人生紀實

文／丘美珍、鄭仲嵐 我的兒子充滿謎團 　　天才一旦出現在凡間，總是令人仰慕。當三十五歲的唐鳳在二○一六年以數位政委的身分出現時，媒體的聚光燈除了湧向她，也湧向她的父母。所有人都想知道，到底如何要教

不藏私懷舊餐桌！補充元氣的「蕃茄洋蔥芋頭雞湯」

你有多久沒吃到家鄉菜？是否曾經哪個瞬間，回憶起小時候從廚房裡撲鼻而來的香氣，那鍋在爐火上細熬慢燉的老菜脯排骨煲，還有那盤被媽媽滷得油油亮亮的豬五花肉，才想到似乎很久沒有好好下廚，享受親手煮食的樂趣？ 全球最大食譜網站Cookpad相信「烹飪可以讓世界更美好」，特別廣邀各方烹飪高手，一起下廚烹煮記憶中難忘的菜餚，將屬於「家」的飲食滋味和料理故事，不藏私一一分享出來，喚起人們下廚烹飪的興致和熱情。

雖然是「自閉症」但沒關係！從天才自閉症類群科學家視角看世界

自閉症、注意力不足過動症（ADHD）、廣泛性焦慮症（GAD）加總在一起，關上了她面對世界的門，但科學給了她解鎖的金鑰，寫出這本書。幫不懂人類是怎麼回事的人，提供解釋。幫自以為懂得人類的人，換個視角看世界。

邱常婷／成人或成仙的未竟之途──評東燁《東海伏妖誌》

島嶼盆地，群妖百集！ 東燁最瑰異的長篇，歷時逾三年完成，以妖怪書寫島嶼地誌 少年掌門人徐聿與劍靈姬羽踏上征途！ 收服頭城貓妖、雞籠蛇精、玉山神禽、澎湖鬼市、平湖海翁； 迎戰草山奶奶、芝蘭疫鬼、劍潭詩魂、圓山魍神、火颶麒麟…… 看似平和的人間世，卻是群妖亂舞，諸魔橫行！ 而命運的因果輪迴有其終結之時？

別打擾情侶談戀愛！美食之魂「關西燒物」竟是這樣來？！

日本庶民美食發展最蓬勃的大阪，絕對不能不提「粉物」，尤其「お好み焼き」可說是關西一帶的美食之魂！這一道爭奪過無數次B級美食之最的料理，究竟在食文化上的歷史發展是怎麼綻放、發揚的呢？《日本庶民美食：Nippon所藏日語嚴選講座》帶你一探B級美食，一起看看大阪府當地最不容錯過的行家美味吧！

熱門新聞

兔子、獅子、小天使 寫出臺灣文具史的三支筆

【剪髮記憶】王蘭芬／缺什麼補什麼

張大春／看見那一片寂靜——《我的老台北》自序

【夫妻之間】編劇媽媽／怕你忘記我

【手足之情】陳惠婷／最好的隊友

【生活進行式】畢珍麗／總司令

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。