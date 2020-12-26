徐美愛／連續殺人犯是天生的還是被製造的？

韓國推理小說女王徐美愛研究連續殺人犯，深入挖掘惡之根源心理懸疑小說的傑作！ 《晚安媽媽》本書已授權美國、德國、法國、英國、義大利、俄羅斯……等十三國版權！英國電視劇製作公司已取授權要拍攝成電視劇。（編按）

文／徐美愛；譯者／簡郁璇

李秉道是一名前所未見的連續殺人犯，他拒絕了所有訪問，從頭到尾保持緘默，被宣判死刑、收押於看守所的他，卻突然要求與素未謀面的犯罪心理學者善京面談。善京不禁納悶，他是怎麼認識自己，又為什麼要指定自己進行訪談……

另一方面，又有一個陌生人走入善京的生活。因為一場突如其來的火災，丈夫把自己與前妻的女兒十一歲的河英帶回家中，但打從第一天開始，河英的存在本身以及無形之中的拉鋸戰便讓善京備感壓力……

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匡匡，麥斯威爾的銀鎚，敲在她的腦袋上，

鏘鏘，他確信她已命喪黃泉。

偶爾媽媽也會衝著我笑，但都是在她將棍子藏在背後，打算抓住逃跑的我或在打什麼歪主意的時候。要是被那抹微笑欺騙而靠近，媽媽就會粗暴地拽住我柔弱的手，或者巴掌直接朝我的臉頰甩過來。

雖然我下定決心，絕對不會再被媽媽騙第二次，但每次都會像個傻瓜般被耍得團團轉。等到我能夠比媽媽跑得更快時，媽媽就直接朝著我破口咒罵。

你知道嗎？

人說出的話要比讓臉頰發燙的巴掌更痛，留下的傷口也更深。眼見怎麼樣都抓不到我，被惹毛的媽媽發瘋似的嘶吼，我雖然摀住了耳朵，媽媽說的一字一句卻鑽進了我的體內。我的身體充滿了骯髒的血液、膿水及受汙染的言語與念頭。

小時候，我根本不敢和誰對上眼神，只要聽到有人接近就會心臟狂跳不已，全身變得僵硬。要是不小心與人四目相交，就會連忙迴避視線、落荒而逃，因為我以為全世界都討厭我。

我以為大家都討厭我，討厭我這個人的存在，所以才會每天挨媽媽打。我心想，原來我這個人的存在本身就很可怕。後來才知道，討厭我的就只有媽媽一人。

你問我恨不恨媽媽？不，我不恨，怎麼可能恨她？她可是我媽耶！

我深愛著媽媽。

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好比說吧，有個非常古老的房間。

那個房間充滿了我不想記得的人事物，而門上鎖了一把大鎖。

韶光荏苒，那個房間的存在漸次被遺忘，直到後來，就連那個房間曾經存在的事實都不復記憶。

記憶這玩意真是弔詭，分明不可能會遺忘的事，卻因此更徹底從腦海中抹去。據說這是為了保護自己免於受到衝擊的一種安全機制，因為知道要是繼續想下去，自己就會萬劫不復，所以大腦便自行將它抹去了。終究，我們的腦袋只記得想記住的，只盛裝能夠承受的。

偶爾我會想，我的腦袋究竟出了什麼差錯？

是啊，我也有個那樣的房間。

那個房間太過駭人，所以我將它驅趕至角落，用數十道大鎖牢牢鎖住。曾經有段極為短暫的時間，我連有那個房間都想不起來，只是那並沒有維持太久，因為就在某一天，數十道大鎖瞬間全部開啟了。

鎖是開了，但怎麼說也不該進去，我卻禁不起好奇心的驅使，走進了那個房間，接著豁然醒悟──

我，打開了地獄之門。

●本文摘自暖暖書屋文化出版之《晚安媽媽》一書，請勿轉載。欲知更多內容請至暖暖書屋官網閱讀購書。