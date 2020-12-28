陳培豐／從臺語流行歌曲探索臺灣社會文化史

文／陳培豐

臺語演歌和日本演歌一樣，在唱腔上強調轉音／顫音，在歌詞中經常強調挫折、離別、貧困、被棄、淪落、漂泊、無奈、絕望、哀愁、怨念、自暴自棄等題材或情緒；同時卻也鼓勵人們積極向上、忍耐、打拚、出頭天。其不但受到這座島嶼上民眾的喜愛，甚至也經常被認為具有本土色彩，乃代表「臺灣人」的歌謠。在戰後各時代中，我們所熟知的一些知名臺語流行歌曲，如〈安平追想曲〉、〈酒家女〉、〈黃昏的故鄉〉、〈港口情歌〉、〈快樂的出航〉、〈苦海女神龍〉、〈冷霜子〉、〈為錢賭生命〉、〈心事誰人知〉、〈行船人的純情曲〉、〈惜別的海岸〉、〈一支小雨傘〉、〈舞女〉、〈愛拚才會贏〉、〈酒後的心聲〉等，經常帶有濃淡不一的演歌唱腔，也就是以「臺日混成」的方式去進行演唱詮釋。

和日本一樣，臺語演歌的唱腔也經常被認為或定位成臺灣「傳統式」的歌唱文化。而流行歌壇中也普遍認為臺語演歌，是臺灣人歌唱文化受到日本化影響的結果，同時也相信這種唱腔其來有自，是一種行之已久的「傳統」。

將臺語演歌定位成臺灣歌唱文化「傳統」，這種說法其實並非毫無論據的狂言妄語。因為在臺灣，轉音／顫音濃厚的唱腔並不是臺語演歌獨有的專利，其也普遍存在於包括臺灣「民謠」在內的相關歌謠。由歌林唱片公司發行的一系列臺灣民謠中，著名歌手鳳飛飛在詮釋這些「民謠」時，便經常使用轉音／顫音。在民謠這種擁有傳統性、古老性、在地性、庶民性之樂種的相伴和背書之下，「臺語歌曲中的東洋元素是存在已久的本土文化」的說法，對許多人而言是一種言之有理、具說服力的推論結果。

然而，如果我們仔細聆聽戰前包括臺灣戲劇、俗謠、流行歌曲在內的一些唱片，將會發現雖然是在日本統治下，但當時臺灣大部分的歌手都是以接近歌仔調的唱腔，作為主要的歌唱詮釋技巧。具體地說，這些歌手大都是以本嗓的方式演唱，因此字句清晰、頓挫分明；且由於不刻意以轉音作為裝飾之故，每個不同的音通常都直接到位，而呈現顆粒狀。在1930、40年代，臺灣在地性濃厚的歌仔調唱腔是臺語流行歌曲的主流，甚至是唱片銷售之保證，這個唱腔被使用的機率遠高於轉音／顫音。

如此情形顯示，戰前日本式的歌唱文化其實並未滲透到臺灣社會，而轉音／顫音也不是臺灣歌手所擅長或慣用的歌唱技巧。因此，臺語演歌作為一種臺灣歌唱文化的「傳統」，其源自日治時期之說法並不成立。而既然臺語流行歌曲的日本化或演歌化，並非日治時期臺灣人被殖民者同化的結果，那麼真實情況，極可能是戰後臺灣人主動向日本傾靠的一種文化受容現象，乃在大量翻唱日本歌曲的過程中，受到原曲或原唱者之約制，或自己刻意抄襲或模仿的結果所致。

臺語流行歌曲中的這些演歌元素，既然並非來自日本殖民統治時期，而是到了戰後才開始滲透臺灣社會，那麼究竟是何原因，使得本省人在國民黨政府支配下，卻將自己的歌唱文化往日本靠攏？套用「歌謠反映世態，世態隨著歌謠轉變」（歌は世につれ、世は歌につれ）這句日本名言來思考，其中恐怕不能忽略的是，生活在臺灣這塊土地上不同族群間之歷史經驗、社會境遇和集體記憶的差異。透過上述名言去思考臺語流行歌曲，不難理解到在臺語演歌背後，其實隱藏著許多故事。而解析這些歌曲、唱腔之間的關係，將有助於我們了解本省人的歌唱文化，同時也得以藉此透視臺灣歷史、經濟、社會、政治的演變過程。換言之，對於臺語演歌的探索，是臺灣社會文化史或庶民史的有效切入點，其重要性遠比我們想像的要來得大。

●本文摘錄、節選自衛城出版《歌唱臺灣：連續殖民下臺語歌曲的變遷》。

新書發表會

本書將於1月8號邀請馬世芳對談，帶大家一起認識臺語歌從戰前至戰後，長達四十年的變遷。

主題：用臺語流行歌曲寫一部有聲有色的社會文化史

主講人：陳培豐

主持人：馬世芬

活動時間：2021年1月8日（五）20:00~21:30

活動地點：誠品音樂廳（誠品信義店３樓）