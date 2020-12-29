你有什麼絕對優勢，可以讓你用更少的時間，掙更多的錢？

文／黃啟團

為什麼別人可以掙得比你多？

一般來說，學者大都沒什麼錢，過著較為清貧的生活。但我認識的一位科班出身的知名心理作家卻賺取了非常多的財富。

也許有人會說，從事心理工作的人那麼多，其中肯定會有一些佼佼者。其實，這位老師也面臨過「金錢恐懼」。他在自己的作品中曾提到過，他有一張金融卡，戶頭裡面存著出書、辦講座和開辦心理課程賺到的錢。但如此重要的一張卡，他竟然常常忘在自動櫃員機裡。

幾次意外之後，他總結說，自己每次忘記取卡的時間點，往往是在收入上有了意外驚喜的時候，如報社發了超出預期的獎金、收到了幾本書的版稅等。每當有意外驚喜時，他都會有些慌張和不適應，內心深處竟然產生了不想要這些錢的念頭，所以想讓它們「損失掉」。

這種狀態，在心理學上叫做「不配得感」，我們在後面會詳細論述。如果這種觀念不改變，他也不可能擁有今天的財富。

當然，無論是在工作還是生活中，他都是一個有著超常感知能力的人，他不僅可以療癒別人，也可以療癒自己。連他這樣的心理學家都會有金錢方面的困惑，更何況普通人呢！

看完這個故事，我想問大家一個問題：

．為什麼有些人掙的錢是我們的好幾倍，甚至好幾萬倍呢？

所謂「時勢造英雄」，每隔幾年，我們就會發現，某某領域冒出不少「財富新貴」。且不說像阿里巴巴這樣的大企業，微信公眾號紅了，很多網紅賺得口袋滿滿，直播紅了，有的直播主甚至購買了上億元的豪宅……

如此，我們便能夠知道，「名氣」雖然不是賺錢的必要選項，卻可以成為一個人突出重圍的利器。

掙錢的祕密一：「絕對優勢」越大，掙的錢就越多

「壹心理」ＡＰＰ是在二○一一年上線的。上線幾年後，我們開始進行第一輪融資。當時，我們需要找一家財務公司做審計，然後出一份第三方的財務評估，這樣風險資本才能投資我們。但做這份審計要花上百萬，著實把我嚇了一跳。

我經營公司已經二十多年了，每年也會邀請第三方機構幫我們公司做審計，每一年的審計費也就萬把塊的事情。而當時，「壹心理」還沒有多少業務，每年營收也才百萬多。

為什麼做一份財務評估居然要花上百萬呢？因為它能為我們提供更大的價值，也就是說，只要這份審計報告一下來，「壹心理」就能夠獲得一筆幾千萬的投資。專門做審計的公司，能幫被審計的公司獲得更多的投資，當然要收取更多的服務費了。而相形之下，一家普通的財務公司幫另一家普通公司做審計，僅僅是做稅務年審而已，無法帶來更多的收益，所以其收費很低。

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這個真實例子就帶出了掙更多錢的第一種方式：提供更大價值的勞動。

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這種勞動並不是一般人能夠完成的，而是需要具備很強的專業技能。這種技能超越了絕大多數人，所以叫「絕對優勢」。

絕對優勢亦稱「絕對利益」，原指在某一商品的生產上，一國所耗費的勞動成本絕對低於另一國。這個理論最早是由古典經濟學家亞當‧斯密（Adam Smith）在「絕對優勢」理論中提出的。後來，這個概念泛指在競爭中擁有超出競爭對手很多的優勢。

你為別人提供的價值越大，你掙的錢就越多。

當然，擁有絕對優勢的人永遠都是少數，但這些人卻能為世界做出巨大貢獻。這樣的人才，無論是對於國家、百姓，還是對於國際社會的穩定，都擁有著無可替代的巨大價值，堪稱「國寶」。

掙錢的祕密二：為「高價值人群」提供服務

那麼，我們普通人是不是就無法像偉大的科學家、企業家一樣，為別人提供巨大的價值，以獲取更多的財富呢？其實不是這樣的。

一般的心理諮商費用大概是一小時兩千元，但有個朋友告訴我，他認識的一位心理師一個下午就可以有三十萬元收入。

為什麼同樣是做諮商，他一個下午能夠有三十萬元的收入呢？原因是他為演藝明星做諮商。他的案主大都是明星，為明星解決一些心理上的困擾。這種形式的心理諮商收費之高，讓我大開眼界。

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這個故事帶出了掙更多錢的第二種方式：當你為一些高價值人群提供價值的時候，你也會獲得更多的金錢。

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你可能會疑惑，作為一個普通人，怎樣獲得為高價值的人服務的機會呢？這裡，我想說一個理髮師的故事。

我曾在廣州市天河區上班，辦公室樓下有一家理髮店，我經常在那裡剪髮，剪一次髮大概是幾百元。後來，幫我剪髮的那位理髮師跳槽到了天河北的一家髮廊，出於對他理髮技術的認可，即便天河北停車不方便，我還是喜歡找他剪髮。但結帳時，嚇了我一跳，同一個髮型師原來收幾百元，可是在這家新店卻要收上千元，幾乎是原來的五倍！

為什麼收費一下子翻了好幾倍呢？是髮型師的理髮技術提升了嗎？答案是否定的。

是因為店的位置不同了，裝修標準也不一樣，最大的不同應該是顧客的消費層次不一樣。當所有的成本累積到一起，就提高了價格，也讓理髮師能夠服務到更有消費能力的顧客。

所以，當你無法擁有絕對優勢的時候，你可以採取迂迴的方式，讓自己服務高價值客戶。

（圖／Unsplash）

掙錢的祕密三：為「更多人」服務

如果你無法為明星、企業家這樣的高價值人群提供服務，那身為普通人的你，是不是就沒有希望賺錢了呢？

不是，我們還有一個途徑，就是當你無法提供更大價值，也無法為高價值的人提供價值的時候，你可以為「更多的普通人」提供服務。

例如，我認識一位一年能夠淨賺好幾百萬元的女孩。起初，她是透過通訊群組為網友免費提供情感諮商服務的。後來，她發現這一類的需求市場很大，就嘗試收少量的錢，從四十九塊到九十九塊，然後到九百九十九元，再到一千六百元、兩千四百元，慢慢到今天的七千九百九十九元。

當她的情感諮商群組越來越受歡迎的時候，一個群組就變成了八個群組。這時候，她講一次課就能服務接近四千人。每個人每年繳納七千九百九十九元的服務費，她就賺到了好幾百萬元的淨利。

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藉這個故事，我想各位讀者已經明白第三種掙更多錢的方法了。

如果你沒有「絕對優勢」，無法提供一些高價值的服務，也無法為一些高價值的人群提供服務，你就可以為更多的普通人提供一些低價值的服務。當你能夠服務到更多人的時候，你一樣可以獲得更多的收益。

「掙錢」的三大方法

綜上所述，在「掙錢」這件事上，可以歸納出以下的公式：「掙錢總量＝產品（服務）價值×顧客價值×顧客數量」。

所以，要想掙到更多的錢，大致有以下幾個途徑：

書名：《別人怎麼賺錢，是你不會的》作者：黃啟團出版社：寶瓶文化出版時間：2020年12月2日

第一，努力學習，提升自己的能力，成為「絕對優勢」高的人

如果你無法擁有「絕對優勢」，至少可以擁有「比較優勢」。

第二，尋找一些特定的客戶群體

我們可以選擇一些高價值人群作為服務對象，就像我們前面講到的一些例子。當然，「物以類聚，人以群分」，如果你要為高價值人群服務，你自己也必須要成為高價值人才。

第三，拓展客戶的數量

當你無法做到上面兩點的時候，就要做最後這一點了，就是把你的服務範圍無限地擴大。這種方法恰恰因為網路技術的發展變得較為簡單──只要你服務的人足夠多，你就可以獲得更多的收入。

●本文摘自寶瓶文化出版之《別人怎麼賺錢，是你不會的》。