你有什麼絕對優勢，可以讓你用更少的時間，掙更多的錢？
文／黃啟團
為什麼別人可以掙得比你多？
一般來說，學者大都沒什麼錢，過著較為清貧的生活。但我認識的一位科班出身的知名心理作家卻賺取了非常多的財富。
也許有人會說，從事心理工作的人那麼多，其中肯定會有一些佼佼者。其實，這位老師也面臨過「金錢恐懼」。他在自己的作品中曾提到過，他有一張金融卡，戶頭裡面存著出書、辦講座和開辦心理課程賺到的錢。但如此重要的一張卡，他竟然常常忘在自動櫃員機裡。
幾次意外之後，他總結說，自己每次忘記取卡的時間點，往往是在收入上有了意外驚喜的時候，如報社發了超出預期的獎金、收到了幾本書的版稅等。每當有意外驚喜時，他都會有些慌張和不適應，內心深處竟然產生了不想要這些錢的念頭，所以想讓它們「損失掉」。
這種狀態，在心理學上叫做「不配得感」，我們在後面會詳細論述。如果這種觀念不改變，他也不可能擁有今天的財富。
當然，無論是在工作還是生活中，他都是一個有著超常感知能力的人，他不僅可以療癒別人，也可以療癒自己。連他這樣的心理學家都會有金錢方面的困惑，更何況普通人呢！
看完這個故事，我想問大家一個問題：
．為什麼有些人掙的錢是我們的好幾倍，甚至好幾萬倍呢？
所謂「時勢造英雄」，每隔幾年，我們就會發現，某某領域冒出不少「財富新貴」。且不說像阿里巴巴這樣的大企業，微信公眾號紅了，很多網紅賺得口袋滿滿，直播紅了，有的直播主甚至購買了上億元的豪宅……
如此，我們便能夠知道，「名氣」雖然不是賺錢的必要選項，卻可以成為一個人突出重圍的利器。
掙錢的祕密一：「絕對優勢」越大，掙的錢就越多
「壹心理」ＡＰＰ是在二○一一年上線的。上線幾年後，我們開始進行第一輪融資。當時，我們需要找一家財務公司做審計，然後出一份第三方的財務評估，這樣風險資本才能投資我們。但做這份審計要花上百萬，著實把我嚇了一跳。
我經營公司已經二十多年了，每年也會邀請第三方機構幫我們公司做審計，每一年的審計費也就萬把塊的事情。而當時，「壹心理」還沒有多少業務，每年營收也才百萬多。
為什麼做一份財務評估居然要花上百萬呢？因為它能為我們提供更大的價值，也就是說，只要這份審計報告一下來，「壹心理」就能夠獲得一筆幾千萬的投資。專門做審計的公司，能幫被審計的公司獲得更多的投資，當然要收取更多的服務費了。而相形之下，一家普通的財務公司幫另一家普通公司做審計，僅僅是做稅務年審而已，無法帶來更多的收益，所以其收費很低。
●●
這個真實例子就帶出了掙更多錢的第一種方式：提供更大價值的勞動。
●●
這種勞動並不是一般人能夠完成的，而是需要具備很強的專業技能。這種技能超越了絕大多數人，所以叫「絕對優勢」。
絕對優勢亦稱「絕對利益」，原指在某一商品的生產上，一國所耗費的勞動成本絕對低於另一國。這個理論最早是由古典經濟學家亞當‧斯密（Adam Smith）在「絕對優勢」理論中提出的。後來，這個概念泛指在競爭中擁有超出競爭對手很多的優勢。
你為別人提供的價值越大，你掙的錢就越多。
當然，擁有絕對優勢的人永遠都是少數，但這些人卻能為世界做出巨大貢獻。這樣的人才，無論是對於國家、百姓，還是對於國際社會的穩定，都擁有著無可替代的巨大價值，堪稱「國寶」。
掙錢的祕密二：為「高價值人群」提供服務
那麼，我們普通人是不是就無法像偉大的科學家、企業家一樣，為別人提供巨大的價值，以獲取更多的財富呢？其實不是這樣的。
一般的心理諮商費用大概是一小時兩千元，但有個朋友告訴我，他認識的一位心理師一個下午就可以有三十萬元收入。
為什麼同樣是做諮商，他一個下午能夠有三十萬元的收入呢？原因是他為演藝明星做諮商。他的案主大都是明星，為明星解決一些心理上的困擾。這種形式的心理諮商收費之高，讓我大開眼界。
●●
這個故事帶出了掙更多錢的第二種方式：當你為一些高價值人群提供價值的時候，你也會獲得更多的金錢。
●●
你可能會疑惑，作為一個普通人，怎樣獲得為高價值的人服務的機會呢？這裡，我想說一個理髮師的故事。
我曾在廣州市天河區上班，辦公室樓下有一家理髮店，我經常在那裡剪髮，剪一次髮大概是幾百元。後來，幫我剪髮的那位理髮師跳槽到了天河北的一家髮廊，出於對他理髮技術的認可，即便天河北停車不方便，我還是喜歡找他剪髮。但結帳時，嚇了我一跳，同一個髮型師原來收幾百元，可是在這家新店卻要收上千元，幾乎是原來的五倍！
為什麼收費一下子翻了好幾倍呢？是髮型師的理髮技術提升了嗎？答案是否定的。
是因為店的位置不同了，裝修標準也不一樣，最大的不同應該是顧客的消費層次不一樣。當所有的成本累積到一起，就提高了價格，也讓理髮師能夠服務到更有消費能力的顧客。
所以，當你無法擁有絕對優勢的時候，你可以採取迂迴的方式，讓自己服務高價值客戶。
掙錢的祕密三：為「更多人」服務
如果你無法為明星、企業家這樣的高價值人群提供服務，那身為普通人的你，是不是就沒有希望賺錢了呢？
不是，我們還有一個途徑，就是當你無法提供更大價值，也無法為高價值的人提供價值的時候，你可以為「更多的普通人」提供服務。
例如，我認識一位一年能夠淨賺好幾百萬元的女孩。起初，她是透過通訊群組為網友免費提供情感諮商服務的。後來，她發現這一類的需求市場很大，就嘗試收少量的錢，從四十九塊到九十九塊，然後到九百九十九元，再到一千六百元、兩千四百元，慢慢到今天的七千九百九十九元。
當她的情感諮商群組越來越受歡迎的時候，一個群組就變成了八個群組。這時候，她講一次課就能服務接近四千人。每個人每年繳納七千九百九十九元的服務費，她就賺到了好幾百萬元的淨利。
●●
藉這個故事，我想各位讀者已經明白第三種掙更多錢的方法了。
如果你沒有「絕對優勢」，無法提供一些高價值的服務，也無法為一些高價值的人群提供服務，你就可以為更多的普通人提供一些低價值的服務。當你能夠服務到更多人的時候，你一樣可以獲得更多的收益。
「掙錢」的三大方法
綜上所述，在「掙錢」這件事上，可以歸納出以下的公式：「掙錢總量＝產品（服務）價值×顧客價值×顧客數量」。
所以，要想掙到更多的錢，大致有以下幾個途徑：
第一，努力學習，提升自己的能力，成為「絕對優勢」高的人
如果你無法擁有「絕對優勢」，至少可以擁有「比較優勢」。
第二，尋找一些特定的客戶群體
我們可以選擇一些高價值人群作為服務對象，就像我們前面講到的一些例子。當然，「物以類聚，人以群分」，如果你要為高價值人群服務，你自己也必須要成為高價值人才。
第三，拓展客戶的數量
當你無法做到上面兩點的時候，就要做最後這一點了，就是把你的服務範圍無限地擴大。這種方法恰恰因為網路技術的發展變得較為簡單──只要你服務的人足夠多，你就可以獲得更多的收入。
●本文摘自寶瓶文化出版之《別人怎麼賺錢，是你不會的》。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言