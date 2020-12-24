「甲」面真相！如何從手腳指甲看出你的健康指數？

文／李安騏

指甲的生長速度跟你想得不太一樣

我從小與外祖父母的感情就很親密，務農的外公種田一輩子，眼見他的雙腳簡直是長在泥土裡，而他的腳趾甲就像化石般又厚又硬，趾甲產生的粉塵變成外婆的惡夢，就怕是細菌傳染給家人，當時，治療期間使用的局部外用抗黴菌藥物對皮膚及趾甲不見其效，在那個年代還流行過泡稀釋的醋也沒有根治，此外，當時看到外公剪趾甲用上了狀似鉗子的工具，雖然感到稀奇卻也心生疑惑又恐懼，記憶中他泛著血漬的雙足，煩惱的是怎麼修剪還都是灰趾甲！

不僅是外公的問題甲，因為自己年幼時大腳趾被磚頭砸傷後，經歷長時間重新生長，修剪、看皮膚科及整型外科，趾甲卻一直長不回原形。青春期的我用OK繃裝飾腳趾，後來則仰賴水晶指甲遮蔽醜腳趾帶來的缺憾。問題是，指甲拔光了為何不能保證長回原形?新生的指甲為什麼變得凹凸不平，又容易破裂呢?

且看我們身上這一小片指甲，不論從功能或外觀，指甲與頭髮一樣在功能上和美學上都是皮膚重要的延伸附屬物。不過，沒有頭髮並不影響我們的生活，正如許多男士的光頭造型顯得俐落帥氣，但沒有指甲就相當不方便，即使美甲材質也只能運用在原本健康的指甲上。

（圖／Unsplash）

如果你的指甲一直在健康狀態，恭喜你，但你對於每天跟你生活在一起、工作在一起、美麗在一起的指甲到底瞭解多少？觀察過指甲生長的速度嗎，包括你多久會修剪手指甲及腳趾甲？你仔細觀察過自己的指甲長相，好奇過他們如何從自己的手指尖及腳趾頭長出來?

指甲們從指肉中成長就像是軟管中噴出的牙膏，但是這一小片硬甲大部分不會有向左、向右或向上歪斜，而是緣著指頭二側筆直的延伸。許多醫學統計資料顯示，成人的指甲平均每天長0.1公釐，若依此推算，指甲要從根部推生到指尖大約需要半年時間。所以當指甲生病出問題時，醫生開口服藥都會叮嚀患者最少要連吃3個月，道理就在這兒。當然這只能算是大眾的「平均值」，因為指甲的生長速度會受到性別、季節與使用頻率影響，比方說男生的指甲長得比女生快，炎熱的夏季指甲就長得比寒冷的冬季快。不僅如此，若我們單看手指甲，其實左手與右手的指甲生長速度也並不同調，就是常用手的指甲也會長得比較快，下回您剪指甲時不妨特別留意看看。此外，每個人指甲的生長速度，因體質與生活習慣不同也各不相同，即使住在一個屋簷下的家人也是如此。

手指甲與腳趾甲的生長速度也是不同的，一般而言，手指甲長得比腳趾甲快，因為腳大部分時間都約束在鞋襪裡，所以生長速率較慢。手指甲平均每星期長0.5至1.2毫米，比腳趾甲的生長速度快了3倍。而且，手指越長指甲生長得越快。

書名：《指甲健康研究室》作者：李安騏出版社：莫克文化／城邦文化 出版時間：2019年10月31日

指甲、骨骼及牙齒是人體上三種最堅硬的組織，部分原因是它們所含的水分少，平均大約有百分之十，因此指甲通常被認為是不可滲透的屏障，但事實並非如此，指甲擁有滲透性，能夠吸收水分，一旦浸在水裡，指甲含水量增加，就會變軟。這種滲透性使得任何有害物質和藥用物質會經由指甲吸收，因此應用於指甲的化妝品有可能對指甲帶來風險。

總而言之，指甲生長速度原則受「年齡、氣候、性別、晝夜循環、營養、女性月經」等六大因素影響，女性在月經來之前和懷孕期會長得較快。男性則因為新陳代謝較快，指甲生長的速度平均較女性快。醫學統計還揭示，指甲在夏天生長得比在冬天快，在南方生長得比在北方快，在白天生長得比在夜間快。指甲的生長也與運動有關，慣用右手的人，右手指甲生長得較快；慣用左手的人，左手指甲生長得較快。

●本文摘選自 莫克文化／城邦文化 出版《指甲健康研究室》。