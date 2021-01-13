當中醫遇上新冠肺炎，西醫檢測、中醫治療能達100%治癒率？

文／李宗恩

上一章談論了中醫治療新冠肺炎背後的醫理，雖然「說」了不少，如果沒有實際臨床驗證，也就只能是「理論」「假說」，甚至流為「清談」。然而，想要真的在臨床上驗證，並不是一件簡單的事。

首先，疑似高危險性傳染病的病患，絕大多數不會到中醫診所就診，很多地方甚至規定只有符合資格的大型西醫院可以接治高危險性傳染病病患。

第二，接治這些病患的西醫院，幾乎不可能使用中醫方法來治療，就算是非常少數所謂的「中西醫並治」，也是以西醫治療為主，中醫只是在旁邊幫幫忙而已。即使真的是中醫治癒的，也啞口莫辯，無法證明不是西醫方法治癒的，只能說有中醫幫忙下，西醫的治癒率較高或病人康復較快。

第三，少數的中醫診所接治了高度疑似新冠肺炎的病患，就算治療得很好，病人症狀全部消失了，看起來也完全正常了，怎麼證明一定是新冠肺炎？畢竟流感肺炎症狀也可能很相似。即使病人之前做了病毒基因檢測，確定是新冠肺炎，又能不被強制隔離地來找中醫看診，而中醫也真的治療到沒有症狀、病人自己覺得康復了，若沒有通過病毒基因檢測陰性的肯定，也很難說服社會大眾。

換句話說，想要有明確的證據來證明中醫能夠治癒新冠肺炎，病人接受任何治療前，必須先有病毒基因檢測，確定是新冠肺炎，然後完全以中醫的方法來治療；治療之後，還必須要病毒基因檢測陰性，加上西醫影像及各種醫學指標達到痊癒標準；更重要的是，病人還不能只是輕症、中症，必須得是危急的重症，不然會被認為是病人自癒，和中醫治不治療無關！這些條件不容易全都達到，不過，還真的被我遇到了。

Covid-19病毒。（圖／Unsplash）

通許縣人民醫院的成功案例

河南省開封市通許縣人民醫院是一家中型的二甲西醫院，有一千多位醫生和醫護人員，以及一千兩百多張病床。因緣際會下，原本為百分之百的典型西醫院，兩年前開始推展學習中醫，成立了「倪海廈中醫教學培訓基地」，院內幾百位西醫及護士積極學習經方中醫，許多位資深的主任醫師更開始在臨床上以中醫治療取代原本熟悉的西醫治療。我很榮幸成為這個教學培訓基地的總指導，和院方有許多討論，也直接指導幾位學習特別好的醫師。這其中的來龍去脈，本來想在這個段落裡解釋清楚，不過，考慮本書內容的相關性及篇幅，決定在此不囉嗦，以後有機會再告訴讀者。

新冠肺炎疫情在武漢大爆發後，通許縣人民醫院為該縣唯一可以接治重大傳染疾病的醫院，我們知道瘟疫的病人潮即將到來，也意識到武漢以西醫方式應對新冠肺炎效果不彰。因此，我依據多年治療禽流感、豬流感及各種不同季節性流感肺炎的經驗，如同前面解釋外感進程演變一樣，告訴了幾位負責領導抗疫的主任醫師，我們應該如何以中醫方式來治療新冠肺炎。

果然，武漢封城沒幾天，通許縣人民醫院就收治了二十多位從武漢返回通許或與武漢返回者有直接接觸的發燒、高度疑似新冠肺炎的病人。在這個緊急情況下，通許縣人民醫院建立了特殊的「西醫檢測，中醫治療」醫療模式—也就是以病毒基因檢測來分辨肺炎病人為新冠肺炎，還是A流感、B流感等其他病毒感染導致的肺炎，同時使用CT醫學影像及各種檢驗報告來判斷病人情況及病情發展；然而，治療方面卻使用中醫的方法，堅持不使用西藥。

證實療效

一開始有些參與治療的醫生還質疑主任醫師以中醫治療的決定，等看到了「大青龍湯」「射干麻黃湯」「葛根湯」「澤漆湯」等中藥方劑開始產生效果，整個醫院上上下下被臨床實際療效給說服了。這不僅僅加強了對「西醫檢測，中醫治療」醫療模式的信心，全體一千多位同仁開始服用中藥來預防被感染，也自動自發參與各種支援事項，從準備中藥材、製作中藥湯劑、配送至各個科室及病房，到新病人過濾、入院、治療等管理，建立了完善的對抗新冠肺炎疫情的流程。

這中間有個小插曲。一開始收治的病人之中，有些被病毒基因檢測確診為新冠肺炎後，當地政府部門馬上派醫療團隊來「接管」，按照政府當時的硬性規定，不顧之前中醫治療的良好效果，強行為確診病人使用類固醇、干擾素、抗流感病毒藥物等，原本中醫治療的流程似乎將付諸流水。然而，冥冥之中或許有些定數，那幾位病人以西藥治療不到半天，病情轉壞，更出現上吐下瀉及其他各種嚴重副作用。政府派來的醫療團隊也沒有治療新冠肺炎的經驗，看到這樣的情況也束手無策，不敢負責任，只好讓病人回歸院方，在通許縣人民醫院的堅持下，全部改回以中醫方式治療。這也讓後來收治的病人可以完全使用中醫治療，達到我們之前討論的「西醫確診，中醫治癒，西醫證實」的標準。

通許縣人民醫院快速有效地治癒新冠肺炎確診病人，包括危急的重症病例，治癒率百分之百。而病人出院兩週後回院複檢，肺功能完全正常，無纖維化、積液或其他後遺症，證實了中醫治療效果卓越、快速、無副作用、成本低廉。同時，在服用中藥防疫下，一千多位醫療人員無一感染，院方也免費提供當地居民中藥湯劑來防疫，通許縣六十多萬居民中，沒有再出現新的確診病例。通許縣人民醫院面對新冠肺炎這樣重大的疫情，以「西醫檢測，中醫治療」的醫療模式，做到了「無轉院、無死亡、無感染、無致殘」四大標準，更在支援開封地區其他醫院治療新冠肺炎中做到百分之百治癒，可以說在對抗新冠肺炎疫情中大放異彩。

通許縣人民醫院以中醫抗疫的事蹟，很快被新聞媒體及網群大幅報導，受到非常多中西醫的推崇及社會大眾的讚許，網上傳閱數千萬人次。中國官方開封廣播電視台、河南省中醫管理局及臺灣寰宇新聞網等，都以正式的新聞來報導。中央電視 CCTV-4 國際中文台也在國家中醫藥管理局的大力推薦下，在其播放的《中華醫藥抗擊疫情》節目裡，特別採訪報導了通許縣人民醫院以中醫藥抗疫成功的故事。中國大陸疫情較為穩定後，中央電視台亦派了知名導演歐陽帶領一隊劇組進駐通許縣人民醫院，拍攝了一部勵志微電影，如實記錄了當時一線醫生及護士們的辛勞。許多人一、兩個月沒有回家，一群平凡人創造了不平凡的事蹟，以經方中醫打了一場非常漂亮的戰役，而我也被導演要求飾演我自己，回溯當時我遠程指導及視訊看診的過程。

這裡還得再提到另一個插曲。武漢封城前幾天，我首度在網上公開討論中醫如何治療新冠肺炎；一週多後，我們對外宣布中醫治療確診病患效果卓越。

這些早期公布的消息被大陸許多網群轉載，引起了國家中醫藥管理局的高度關注，詢問網群負責人消息的來源及可靠性、研究我們治療的方法，並在同一時間點上，緊急啟動了「新興新型冠狀病毒感染的肺炎中醫藥有效方劑篩選研究」專項。當我們第一位治癒病患的病毒基因檢測結果出爐，證實了中醫療效，國家中醫藥管理局立即開始在山西、河北、黑龍江、陝西四省試點實施中醫臨床療效的觀察。

一週後，國家中醫藥管理局對外公布試點結果十分優異，正式對各省市大力建議以「清肺排毒湯」來救治新冠肺炎確診病人。不難想像，清肺排毒湯的思路及用藥和我們在通許縣人民醫院的中醫治療相當類似。當然，基於各種政治因素，我們無法完全確認清肺排毒湯是不是真的起源於我們的病例，不過，「功成不必在我」，只要清肺排毒湯真的有幫助到病人，都是件非常好的事情。

●本文摘自 方智出版／圓神出版 之《當張仲景遇上史丹佛》。