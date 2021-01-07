想遠離高血壓？《當張仲景遇上史丹佛》用科學思維帶你理解經典中醫

提到高血壓，得先花點時間討論一個觀念。高血壓不是一種「病」，而是人體表現出來的一個「症狀」，它本身不是人體出問題的源頭。

目前西醫學認為，九○．九五％的高血壓為「原發性」，意思是不知道真正的病因，只能從各種可能誘發的因素來旁敲側擊，譬如體重過重、壓力過大、酗酒、不運動、食物過鹹等；只有不到一○％的高血壓是「繼發性」，由內分泌失調、腎臟問題、先天性心血管缺陷、藥物副作用等可以找到的原因所引起的。不知道問題的源頭，而只是使用西藥或中藥來壓低血壓，不僅僅無法解決問題，往往造成更多的傷害。

在問題的根源上治療，而非硬將血壓降下

我們可以用都市供水來做個比喻。都市供水站利用水壓把水配送到都市裡各個家庭用戶，水壓及管線已設計好提供每戶適當的水量。有一天，也許是某個地方的水管破了，也許是某戶人家毫不節制地浪費用水，供水站供應的水量不敷使用，離供水站最遠的幾戶水量大幅下降，無法正常過日子，這幾戶人家急著向供水站求救。

供水站的工程師找不出哪裡出了問題，只好暫時加高供水站的水壓，讓水能夠到達沒水用的那幾戶人家。一陣子以後，都市督察人員來檢查供水站，發現供水站的輸出水壓過高，擔心某些地方的水管會承受不了壓力，也沒和供水站工程師討論為何之前把水壓設定調高，只顧著急急忙忙地把緊急排水閥打開來降低水壓；緊急排水閥打開後，供水站的輸出水壓降低了，督察人員很高興，寫了份報告交差了事後就換到下一個都市去檢查。結果呢？不但離供水站最遠的那幾戶根本沒有水可用，其他用戶很多也開始缺水了；更糟的是緊急排水閥排出的水無處可宣洩，造成淹水，給居民帶來更多的問題。

這個比喻聽起來很誇張，卻是高血壓治療中天天上演的真實事件。九○％以上的高血壓是不知道真正病因的原發性高血壓，而在不知道原因的情況下，直接使用大量的抗凝血劑，或者用其他生化方法硬把血壓降下，無異於上述的比喻，其對人體長期的負面影響可想而知。

那麼，中醫如何治療高血壓呢？中醫強調「辨證論治」，「證」代表病人的綜合表現，不是單一的症狀，更不是一個檢驗數據或西醫的病名；換句話說，中醫不直接治療高血壓這個單一症狀。但血壓不會無緣無故增高，高血壓病人也不會只有血壓高而沒有其他的問題。中醫針對病人各方面的徵兆，循線找出問題的根源：或許是肝腎的問題，或許是臟腑合作上的問題，或許是更深一層的問題—在問題的根源上做治療，血壓自然會下降，這也就是中醫「辨證論治」的治療原則。

病例

在此舉一個比較特別的病例。病人，女，俄羅斯白人，五十歲左右，是位數學老師，血壓一般在 220 / 120 mmHg 上下，緊張時收縮壓飆高到 260 mmHg。服用降血壓西藥效果不彰，血壓只會偶爾下降一些，大多時間仍然維持原狀。病人異常肥胖，體重一四○公斤，對自己的體態感到異常抑鬱，全身都覺得不對勁。

症狀

病人自述，多年前因為子宮病變而切除子宮，造成大量出血，那次手術意外後才出現高血壓的現象。病人雖然胖，卻不想吃東西，胃部總覺得脹；手腳冰冷，常常覺得上半身熱、下半身冷，有時舌頭腫脹到難受；白天不易流汗，半夜卻盜汗；每天大便三、四次，有時成形，有時鬆散，排便會有不盡感；排尿量少，但次數頻繁，排尿時不舒服；近三個月來感到口渴，較喜歡喝熱飲；大部分日子，半夜兩、三點會醒來。西醫檢查有膽結石及脂肪肝；另外，病人也告訴我，以前有嚴重的感情創傷，對她人生有很大的影響。

前一段的陳述好像十分雜亂，稍微研究過中醫的讀者卻可能會心一笑，診斷的蛛絲馬跡就藏在這些零零散散的資訊裡，我們還沒有特意解釋病人的脈診、舌診、眼診、臉色、語調、氣味等更多望聞問切的細節呢！

這位病人一開始不願意服用水藥，只願意服用少量的科學中藥粉劑，以平肝、補血活血、去濕等為基本方向。病人就診斷斷續續，中間還回到俄羅斯住了九個月。這樣有時服用、有時不服用科學中藥粉劑的情況下，病人把高血壓西藥停了，血壓維持在 160 / 110 mmHg 左右，雖然仍差，但比就診之前好一些。

（圖／Unsplash）

藥方解析

病人從俄羅斯返回美國一個月後，總算願意服用水藥。根據病人之前服用不同科學中藥粉劑的反應，我幫她開水藥方：柴胡、玉金、黃芩、龍骨、牡蠣、當歸、生地、丹皮、桃仁、川芎、懷牛膝、白朮、茯苓、陳皮、半夏、酸棗仁、知母、炙甘草。

病人血壓在兩、三週內下降到 140 / 100 mmHg 左右，可以正常教書了。但她仍然有許多生理及心理的問題，血壓也還有進步的空間，需要繼續治療，不然隔不了一年，血壓還是會再度上升，在此就不繼續討論「下半場」的治療。

書名：《當張仲景遇上史丹佛》 作者：李宗恩 出版社：方智出版／圓神出版 出版時間：2020年12月1日

去醫存藥的謬論

提到高血壓，我們就借題發揮，多說兩句。現在很多中醫都受到西醫的病名影響，甚至中醫大學及研究所亦以西醫的方式來思考，把高血壓解釋成五、六種中醫病理，分為「肝陽上抗型」「腎虛型」等幾型的高血壓，每一型高血壓對應一個固定的中藥處方。

這樣的分法，原本只是方便學習與討論，現在卻成為中醫治療高血壓的「指導原則」，很多中醫師落入選一型處方給高血壓病人服用，這型處方沒效，代表判斷錯型了，便換另一型高血壓的固定中藥處方再試試；當這五、六種類型高血壓的固定中藥處方都無效時，中醫師也就束手無策。這樣的做法，並不是正統中醫的「辨證論治」，而如此的「類型」思維，卻引發了所謂的「去醫存藥」的謬論，這其實是對中醫很大的誤解。

●本文摘自 方智出版／圓神出版 之《當張仲景遇上史丹佛》。