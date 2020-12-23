解密唐鳳！從天才兒童到臺灣首位數位政委的人生紀實

文／丘美珍、鄭仲嵐

我的兒子充滿謎團

天才一旦出現在凡間，總是令人仰慕。當三十五歲的唐鳳在二○一六年以數位政委的身分出現時，媒體的聚光燈除了湧向她，也湧向她的父母。所有人都想知道，到底如何要教養出這樣一位天才？

如果回顧唐鳳的零到十四歲，這段與父母親互動最多的人生，可以說，唐鳳在大多數時候，對父母親來說，都是一個謎。而解謎的過程，曾經讓整個家庭差點崩解。

面對這個充滿謎團的生命，這對父母親不論從自己的成長經歷，或是從教養書上，都無法找到應對的答案。

唐鳳升上二年級之前，學校已經透過資優測驗，辨識出她的智商是等級最高的分數。學校來了一封信，詢問唐鳳的爸媽，二年級以後，要不要轉去有資優班的學校呢？

因為唐鳳覺得原來的班級有點無聊了，所以，跟媽媽討論後，兩人心想，轉學去嘗試新環境也不錯。沒想到，進入新學校資優班後最大的挑戰不是功課，而是其他的事。

她在學校的資優班當班長，功課很好。但是因為資優班的家長喜歡拿孩子的成績互相比較，有些孩子們因此開始忌妒成績好的同學。曾經有一次，有一位拿不到第一名就會被爸爸打的同學，憤憤不平地對說他說：「你為什麼不死掉？如果你死了，我就是最好的了。」

同學帶給她壓力，老師也是，因為有些老師會懲罰學生。

她曾因為忘記帶手帕、衛生紙去學校，被老師懲罰。上了三年級，她被選上班長，在上自然科時，因為班上秩序不好，老師要全班閉眼罰站，她偷偷睜開眼被老師發現，結果，因為她是班長還違規，被老師用掃把打了一頓。

本來她很喜歡的音樂課，換了老師之後，那位老師會拿著「像教室木頭椅腿」一樣粗的棍子打人。

當班長的她，被老師要求要維護班上的秩序，老師叫她把違規同學的名字記在黑板上，那些同學就會被老師處罰。她回家後跟媽媽說：「同學們都恨我，下課跑來揍我，我好難過。」

有一天，資優班的老師發下一張考卷，要同學們在二十分鐘之內做完，老師隨後離開教室。唐鳳早早就做完了。但有做不出來的同學，伸手過來搶她的考卷，要看她的答案。她不想讓同學看，拿著考卷逃跑，四、五個同學追在後面，她一不小心摔在地上，其中一個同學追上來，使盡全身力氣對她踢了一腳，她撞到牆，昏了過去。

媽媽把她帶回家之後，在洗澡時掀開她的衣服一看，肚子那裡有一大塊瘀青，可見當時同學踢她的力道有多大。

這只是她漫長學校生涯中的一天。這一年，她常常在半夜做惡夢，哭著醒來。有好幾次透露出想要自殺的念頭。她常常請假，沒有去上學的日子，她把自己關在房間裡，哭、看書、發呆。後來，她終於跟媽媽說：「我不要去上學。」

在那個年代，家裡有一個拒學的孩子，就像丟下一個摧毀平靜的手榴彈，既定的常識與規矩，都被炸得粉碎。唐鳳的母親，看到孩子被學校生活壓迫到想自殺，立即決定支持孩子轉學。

唐鳳轉至北市指南山區一所迷你小學。在山區小學雖然較為友善，但是無法滿足唐鳳的學習需要。唐鳳母親必須另外幫唐鳳尋找學習資源，甚至，支持唐鳳部分時間在家自學。

可是，這樣的相挺，不但學校的老師不以為然，連家人都不斷質疑。從唐鳳的爸爸、祖父、祖母、姑姑到叔叔，沒有一個人支持。

受到最大衝擊的是父親唐光華。唐光華曾經回憶，自己的中學生涯中，學校老師為了讓學生考上好學校，不惜用體罰逼迫他們拿出更好的成績，他至今無法忘記在教室裡出現的場景，老師用木條打同學屁股發出巨大的聲音，空氣中充滿恐懼和不安。

直到大學，他碰到充滿智慧的老師，才真正享受到求知的快樂，如此純淨美妙、觸動心靈。那時唐光華每天沉浸在尼采、齊克果、卡繆等哲學巨匠的著作之中，「從那時候，自由就成為我最堅持的價值。」

所以，他相信任何年紀的孩子，只要經過適當的引導，都應當領略這種知性之美。

唐光華不用威權或體罰對待孩子。在三歲以前，唐鳳跟爸爸之間有一種神祕的儀式。每天爸爸上班時，唐鳳會慎重其事地拿著一塊小石頭，交到爸爸手上。而唐光華也會莊重地收下她的託付，放在口袋裡，然後邁步走出家門。這個旁人不解的儀式，兩人持續了很久。彷彿是一個幼小的孩子，把自己的心託付給父親，讓父親為她去探索外面的世界，為她帶回見聞。

唐鳳幼稚園時，唐光華常常牽著她的手，一邊散步一邊跟她談論蘇格拉底、因式分解、矛盾集錦（數學的六個領域：邏輯、機率、數、幾何、時間及統計之中的矛盾），談論人生的真善美。唐光華是唐鳳生命中第一個數學和哲學的啟蒙老師，這些童年散步中的見聞，影響她一輩子。

從三歲到七歲，在別的孩子玩樂高的時候，唐鳳迷上了數學的方程式。解方程式就像是玩遊戲破關，這種征服難題的樂趣，讓她一路挑戰到九元一次方程式。

書名：《唐鳳：我所看待的自由與未來》作者：丘美珍、鄭仲嵐出版社：親子天下出版時間：2020年11月04日

然而，隨著升上較高學年，唐鳳在學校過得越來越艱難，跟父親的關係也越來越緊張。唐光華覺得自己教養出來的孩子不應該逃避現實，逃避學校，要勇敢面對考驗，然後過關。唐鳳卻覺得父親不了解她的苦處。

為什麼大人覺得應該要闖過的關卡，有的孩子卻過不了？

幾年以後，有學者研究出這種孩子屬於「高敏感特質」（由美國精神分析學者伊蓮艾榮博士（Dr. Elaine Aron）在一九九六年提出），與生俱來的感官知覺，使得他們對於任何喜怒哀樂，比一般人更敏銳。他們更容易對美好的事物感受到喜悅，也更容易對嫌惡的事物感到驚恐。不論是正面或負面的情緒，在他們身上都會顯現出更明顯的反差。這類型的人情緒容易被別人影響，不喜歡犯錯，容易自責。

這樣的孩子在童年時，脆弱易感。不過，如果能熬過艱難的成長期，長大後的他們，反而會比同年齡的孩子更沉穩，更具內省特質。

但是，在這樣的研究還沒有廣為人知的時候，此時，唐鳳家裡上演的是真實的親子災難。

●本文摘自 親子天下出版的《唐鳳：我所看待的自由與未來》。