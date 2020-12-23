快訊

新冠確診境外+6！案711接觸者採撿今出爐 陳時中14：00說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解密唐鳳！從天才兒童到臺灣首位數位政委的人生紀實

聯合新聞網 / 讀.書.人
行政院政務委員唐鳳。記者徐兆玄／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
行政院政務委員唐鳳。記者徐兆玄／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

文／丘美珍、鄭仲嵐

我的兒子充滿謎團

　　天才一旦出現在凡間，總是令人仰慕。當三十五歲的唐鳳在二○一六年以數位政委的身分出現時，媒體的聚光燈除了湧向她，也湧向她的父母。所有人都想知道，到底如何要教養出這樣一位天才？

　　如果回顧唐鳳的零到十四歲，這段與父母親互動最多的人生，可以說，唐鳳在大多數時候，對父母親來說，都是一個謎。而解謎的過程，曾經讓整個家庭差點崩解。

　　面對這個充滿謎團的生命，這對父母親不論從自己的成長經歷，或是從教養書上，都無法找到應對的答案。

　　唐鳳升上二年級之前，學校已經透過資優測驗，辨識出她的智商是等級最高的分數。學校來了一封信，詢問唐鳳的爸媽，二年級以後，要不要轉去有資優班的學校呢？

　　因為唐鳳覺得原來的班級有點無聊了，所以，跟媽媽討論後，兩人心想，轉學去嘗試新環境也不錯。沒想到，進入新學校資優班後最大的挑戰不是功課，而是其他的事。

　　她在學校的資優班當班長，功課很好。但是因為資優班的家長喜歡拿孩子的成績互相比較，有些孩子們因此開始忌妒成績好的同學。曾經有一次，有一位拿不到第一名就會被爸爸打的同學，憤憤不平地對說他說：「你為什麼不死掉？如果你死了，我就是最好的了。」

　　同學帶給她壓力，老師也是，因為有些老師會懲罰學生。

　　她曾因為忘記帶手帕、衛生紙去學校，被老師懲罰。上了三年級，她被選上班長，在上自然科時，因為班上秩序不好，老師要全班閉眼罰站，她偷偷睜開眼被老師發現，結果，因為她是班長還違規，被老師用掃把打了一頓。

　　本來她很喜歡的音樂課，換了老師之後，那位老師會拿著「像教室木頭椅腿」一樣粗的棍子打人。

　　當班長的她，被老師要求要維護班上的秩序，老師叫她把違規同學的名字記在黑板上，那些同學就會被老師處罰。她回家後跟媽媽說：「同學們都恨我，下課跑來揍我，我好難過。」

　　有一天，資優班的老師發下一張考卷，要同學們在二十分鐘之內做完，老師隨後離開教室。唐鳳早早就做完了。但有做不出來的同學，伸手過來搶她的考卷，要看她的答案。她不想讓同學看，拿著考卷逃跑，四、五個同學追在後面，她一不小心摔在地上，其中一個同學追上來，使盡全身力氣對她踢了一腳，她撞到牆，昏了過去。

　　媽媽把她帶回家之後，在洗澡時掀開她的衣服一看，肚子那裡有一大塊瘀青，可見當時同學踢她的力道有多大。

　　這只是她漫長學校生涯中的一天。這一年，她常常在半夜做惡夢，哭著醒來。有好幾次透露出想要自殺的念頭。她常常請假，沒有去上學的日子，她把自己關在房間裡，哭、看書、發呆。後來，她終於跟媽媽說：「我不要去上學。」

　　在那個年代，家裡有一個拒學的孩子，就像丟下一個摧毀平靜的手榴彈，既定的常識與規矩，都被炸得粉碎。唐鳳的母親，看到孩子被學校生活壓迫到想自殺，立即決定支持孩子轉學。

　　唐鳳轉至北市指南山區一所迷你小學。在山區小學雖然較為友善，但是無法滿足唐鳳的學習需要。唐鳳母親必須另外幫唐鳳尋找學習資源，甚至，支持唐鳳部分時間在家自學。

　　可是，這樣的相挺，不但學校的老師不以為然，連家人都不斷質疑。從唐鳳的爸爸、祖父、祖母、姑姑到叔叔，沒有一個人支持。

　　受到最大衝擊的是父親唐光華。唐光華曾經回憶，自己的中學生涯中，學校老師為了讓學生考上好學校，不惜用體罰逼迫他們拿出更好的成績，他至今無法忘記在教室裡出現的場景，老師用木條打同學屁股發出巨大的聲音，空氣中充滿恐懼和不安。

　　直到大學，他碰到充滿智慧的老師，才真正享受到求知的快樂，如此純淨美妙、觸動心靈。那時唐光華每天沉浸在尼采、齊克果、卡繆等哲學巨匠的著作之中，「從那時候，自由就成為我最堅持的價值。」

　　所以，他相信任何年紀的孩子，只要經過適當的引導，都應當領略這種知性之美。

　　唐光華不用威權或體罰對待孩子。在三歲以前，唐鳳跟爸爸之間有一種神祕的儀式。每天爸爸上班時，唐鳳會慎重其事地拿著一塊小石頭，交到爸爸手上。而唐光華也會莊重地收下她的託付，放在口袋裡，然後邁步走出家門。這個旁人不解的儀式，兩人持續了很久。彷彿是一個幼小的孩子，把自己的心託付給父親，讓父親為她去探索外面的世界，為她帶回見聞。

　　唐鳳幼稚園時，唐光華常常牽著她的手，一邊散步一邊跟她談論蘇格拉底、因式分解、矛盾集錦（數學的六個領域：邏輯、機率、數、幾何、時間及統計之中的矛盾），談論人生的真善美。唐光華是唐鳳生命中第一個數學和哲學的啟蒙老師，這些童年散步中的見聞，影響她一輩子。

　　從三歲到七歲，在別的孩子玩樂高的時候，唐鳳迷上了數學的方程式。解方程式就像是玩遊戲破關，這種征服難題的樂趣，讓她一路挑戰到九元一次方程式。

書名：《唐鳳：我所看待的自由與未來》作者：丘美珍、鄭仲嵐出版社：親子天下出版時間：2020年11月04日
書名：《唐鳳：我所看待的自由與未來》
作者：丘美珍、鄭仲嵐
出版社：親子天下
出版時間：2020年11月04日

　　然而，隨著升上較高學年，唐鳳在學校過得越來越艱難，跟父親的關係也越來越緊張。唐光華覺得自己教養出來的孩子不應該逃避現實，逃避學校，要勇敢面對考驗，然後過關。唐鳳卻覺得父親不了解她的苦處。

　　為什麼大人覺得應該要闖過的關卡，有的孩子卻過不了？

　　幾年以後，有學者研究出這種孩子屬於「高敏感特質」（由美國精神分析學者伊蓮艾榮博士（Dr. Elaine Aron）在一九九六年提出），與生俱來的感官知覺，使得他們對於任何喜怒哀樂，比一般人更敏銳。他們更容易對美好的事物感受到喜悅，也更容易對嫌惡的事物感到驚恐。不論是正面或負面的情緒，在他們身上都會顯現出更明顯的反差。這類型的人情緒容易被別人影響，不喜歡犯錯，容易自責。

　　這樣的孩子在童年時，脆弱易感。不過，如果能熬過艱難的成長期，長大後的他們，反而會比同年齡的孩子更沉穩，更具內省特質。

　　但是，在這樣的研究還沒有廣為人知的時候，此時，唐鳳家裡上演的是真實的親子災難。

●本文摘自 親子天下出版的《唐鳳：我所看待的自由與未來》


唐鳳 親子天下 衛生紙 閱讀風向球

相關新聞

不藏私懷舊餐桌！補充元氣的「蕃茄洋蔥芋頭雞湯」

你有多久沒吃到家鄉菜？是否曾經哪個瞬間，回憶起小時候從廚房裡撲鼻而來的香氣，那鍋在爐火上細熬慢燉的老菜脯排骨煲，還有那盤被媽媽滷得油油亮亮的豬五花肉，才想到似乎很久沒有好好下廚，享受親手煮食的樂趣？ 全球最大食譜網站Cookpad相信「烹飪可以讓世界更美好」，特別廣邀各方烹飪高手，一起下廚烹煮記憶中難忘的菜餚，將屬於「家」的飲食滋味和料理故事，不藏私一一分享出來，喚起人們下廚烹飪的興致和熱情。

解密唐鳳！從天才兒童到臺灣首位數位政委的人生紀實

文／丘美珍、鄭仲嵐 我的兒子充滿謎團 　　天才一旦出現在凡間，總是令人仰慕。當三十五歲的唐鳳在二○一六年以數位政委的身分出現時，媒體的聚光燈除了湧向她，也湧向她的父母。所有人都想知道，到底如何要教

雖然是「自閉症」但沒關係！從天才自閉症類群科學家視角看世界

自閉症、注意力不足過動症（ADHD）、廣泛性焦慮症（GAD）加總在一起，關上了她面對世界的門，但科學給了她解鎖的金鑰，寫出這本書。幫不懂人類是怎麼回事的人，提供解釋。幫自以為懂得人類的人，換個視角看世界。

邱常婷／成人或成仙的未竟之途──評東燁《東海伏妖誌》

島嶼盆地，群妖百集！ 東燁最瑰異的長篇，歷時逾三年完成，以妖怪書寫島嶼地誌 少年掌門人徐聿與劍靈姬羽踏上征途！ 收服頭城貓妖、雞籠蛇精、玉山神禽、澎湖鬼市、平湖海翁； 迎戰草山奶奶、芝蘭疫鬼、劍潭詩魂、圓山魍神、火颶麒麟…… 看似平和的人間世，卻是群妖亂舞，諸魔橫行！ 而命運的因果輪迴有其終結之時？

別打擾情侶談戀愛！美食之魂「關西燒物」竟是這樣來？！

日本庶民美食發展最蓬勃的大阪，絕對不能不提「粉物」，尤其「お好み焼き」可說是關西一帶的美食之魂！這一道爭奪過無數次B級美食之最的料理，究竟在食文化上的歷史發展是怎麼綻放、發揚的呢？《日本庶民美食：Nippon所藏日語嚴選講座》帶你一探B級美食，一起看看大阪府當地最不容錯過的行家美味吧！

【舊朝往事】趙冬梅／中國歷史上首場「馬王政爭」，王安石勝！

這是一個朝代的轉折史，作為君主，他們奮發進取：行新法、討交趾、收河潢、改制元豐、伐夏開邊⋯⋯卻無法阻止國家衰亡。 這是一群有識之士的時代悲歌，作為臣子，他們名震千古：韓琦、歐陽修、司馬光、王安石、蘇軾⋯⋯卻難解當下危機。 君臣遇合之際，他們積極尋求變革，卻終將改革變成政治角力，將北宋推向危亡的深淵！

重返古書街！日文壇奇才鹿島茂揭你所不知道的書業興衰史

世界最大的古書街──神田神保町，曾遭地震、大火與戰爭劫難，卻始終未曾衰敗，儼然以頗具毅力的姿態吸引時下新知匯集，凝聚書業、大學與外語學習機構在此地扎根。神保町究竟有何獨特魅力，能成為等同「世界遺產」般珍貴的知識匯聚之處？ 《神保町書肆街考》是本書作者鹿島茂考察神保町從幕末到現代的史地變遷，一窺異國文化和日本精神在神保町的碰撞與流動，企圖完整描繪神保町文藝社會樣貌。除了書業之外，亦論及明治、大正時期劇場與電影院在神田區域的蓬勃發展，因中國留學生到來而形成的中華街，還有「御宅族」給神保町古書街帶來的重大轉變等。《神保町書肆街考》是值得所有閱讀愛好者珍藏的重磅作品，更是瞭解日本近代文化的必讀之作。

科技焦慮背後的孤獨恐慌 你也變成「摩丑族」了嗎？

摩丑族，家中塞滿3C產品，一天到晚確認手機，害怕寂靜、害怕陷入只有自己的情境，老是將一天填滿，渴望更多朋友和更多人愛，說服自己正過著快樂的生活。對摩丑族來說，孤獨是他們極欲擺脫的事。看到這，有沒有覺得

蕭美琴／坦承面對才能解決問題──給臺灣人看的庫德族史

你聽說過庫德族嗎？你知道這群族人在哪裡嗎？擁有三千多年歷史、人口超過三千萬的庫德族人，為何至今不能成立自己的國家？ 《庫德的勇氣中》作者許善德，來自伊拉克庫德自治區的臺灣女婿，以第一人稱寫下華文世界

打開心靈地圖：《天主任用的佛教徒》新書分享會

宗教交談只說給準備好的、有信仰的人聽，無須爭辯，不必勉強。 宗教，是幫助人們認識世界的一扇窗，不同的宗教以不同的方式打開心靈地圖，帶你去遊歷豐富的心靈世界。 而宗教交談，就是和不同信仰者分享彼此體會到的心靈世界，因為交流，而擴大對世界的認識；因為交流，或許就在某個瞬間，你將以嶄新的視野重獲新生。

【生命領悟】金允那／與創傷一同成長：盡是未完成

韓國人氣心理輔導專家金允那從事「聽別人祕密」的工作，這是第一次，她對人們說起自身的故事，吐露埋在心底深沉的創傷…… 金允那七歲那年被母親拋棄，由酒精中毒、負債累累的父親拉拔長大，度過了艱辛的童年。隨著接觸心理諮商，自己的傷口結痂、癒合的同時，金允那內心也被這樣的聲音牽引著：不能假裝無視身邊人的創傷。因此，她決定揭露過往的傷痛，期待自己的生命故事，能鼓舞每個傷痕累累的人，擁有繼續往前邁進的勇氣。

【日常省思】我生命中的貴人——先了解自己，才能幫助別人

想幫助別人願意真心改變，你真的有「幫忙到」？還是反而「幫倒忙」？ 凡是懂得幫助他人找到內心熱情的教練，並不提供建議給對方，而是提出開放式問題，真誠傾聽。重點是要讓接受指導的人想像理想的自我，探索真實的自我、擬定學習計畫，並實驗和練習新的行為與角色。 許多人都可以回想起某人在談話中啟發我們思考真正關心的事，或想達成的人生夢想，不管那人跟我們是什麼關係。這樣的談話引發了深刻的思索，最終促使我們採取行動，以創造未來。

熱門新聞

龍應台、凃玉雲獲金石堂風雲人物 「出版永遠不死！」

【為母心情】王大可／當個「水姑娘」

【小兒科醫師的診間筆記】陳彥任／打針絮語

解密唐鳳！從天才兒童到臺灣首位數位政委的人生紀實

衷曉煒／所謂領導者

【愛情音樂國】黛絲林／青春二三事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。