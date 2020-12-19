科技焦慮背後的孤獨恐慌 你也變成「摩丑族」了嗎？

文／聖地亞哥．羅倫佐（Santiago Lorenzo）

馬努爾是假名。我不該透露他的真名。

他是現今人們稱之為「鑰匙兒童」的小孩。他的爸爸媽媽，不曉得是工作繁忙還是紅杏出牆，從來都不在家。他總是將家裡的鑰匙掛在頸子上，因為放學後沒有人照顧他，這處境可以說是缺愛，且艱苦。許多孩子若缺乏關照，隨著時間一年一年過去，不是開始搞自殘、玩起病態的角色扮演遊戲，就是飆車摔個渾身稀巴爛、罹患厭食症，或者多愁善感過了頭。

馬努爾並沒有落入上述這番田地。他是疏於關照的受詞，他將缺乏照顧的優缺點一一列下，接著陷入思索。對他而言，無人照顧顯然是他走運，他由衷感謝父親時常不見人影，因為如此一來他就不必忍受許多蠢事。他覺得空無一人的家像是由他主宰的空間，像是一座營寨，而他年紀輕輕，就成了這兒的老大。

他覺得那些「非鑰匙兒童」很可憐，他們餐桌上擺放著點心，但代價是被剝奪了獨處的機會，既沒辦法好好思索自己的事情，也失去了自己偷偷做一些小壞事的機會。馬努爾突然間就獨立了起來，很快便學會煎歐姆蛋捲、用禮物包裝紙包裹書本，懂得在沾到油漬的衣服上撒一小撮麵粉，避免油漬擴散。

某日，馬努爾修好一盞檯燈的插頭。他把這件事當作是祕密，因為他曉得爸爸媽媽會責罵他亂碰電器。家裡的檯燈是自己修好的。有時候，根本沒人搞得懂這些玩意兒是怎麼一回事。馬努爾開始絕口不提他做得好的事。他對電子設備產生了興趣，把他修理檯燈時用的那把螺絲起子當作護身符，實用，不具備任何魔力，但依舊帶給他好運，尺寸不長不短，半透明的黃色握柄閃耀著令人無法抗拒的光芒。馬努爾是個巧手小匠，而且之後變得越來越厲害。

遇到爸媽時，馬努爾總是對他們百依百順的，試著理解他們口中說出的蠢話，對他們幹的荒唐小事視而不見。爸媽回家後，見到他們意志消沉，馬努爾會鼓勵他們，試著安慰他們。但要是爸媽的情緒跌落谷底，他則會閃到一邊去。總之，打開天窗說亮話，馬努爾覺得他的爸媽很可憐。至於我們其他人，接下來這句話聽了也別大驚小怪──在馬努爾眼中，我們也是挺可憐的。

馬努爾和我一樣，身材短小，身高成長來到一百五十七公分便戛然而止，不再繼續縱向發展了。

他天資聰穎。若讓精神科醫師對他進行智力測驗，他會被鑑定為智商超拔。然而，上述的情況根本沒發生過。有一回他拒絕進行智力測量測驗，說反正智力這種東西無論測定結果為何，還不是一定得使用它，那又何必要測。他這才叫做展現過人智力。要是哪次馬努爾拿自己的智商說嘴，肯定是在胡扯，他這是刻意拿掉智商裝笨，曾經靠著裝傻占盡他人便宜。

他很有學習的天賦，無須精密的工具，光憑藉一般的器械，睜大眼睛仔細觀察，便可以無師自通。他透過聽廣播學習英語，沒參加任何課程或補習班。他光是觀察公車司機如何開車，就在駕訓班突飛猛進。他自垃圾箱撿回許多機器，一一拆解，摸明白它們的構造。

他渴望知識，渴望動手做些什麼，總是仔細觀察事物，做起事來也相當謹慎。他找了許多事情來做，我不曉得他是在檢查機器構造啦，在翻閱書本啦，還是望著窗外發呆啦，諸如此類的活兒。重點是要讓頭腦和手指動起來。我記得有天我倆在聊一個老梗的話題，說要是神燈精靈出現在面前，我們會許什麼願望。我一向不是很有創意的人，我許願可以騰空飛行或隱形。

而馬努爾竟然說他對我這兩個願望完全不感興趣。他說飛，他已經會飛了，使用Google地圖翱翔。他也覺得自己已經像是個隱形人，因為他不覺得有任何人注意到自己。他說他要許願不必睡覺，說當他在忙自己的事，忙到最起勁的時候眼皮卻開始闔上，絲毫無力與睡意抗衡，實在是操他媽的煩死人了。他說他會選擇擺脫這種奴隸制度，清醒站著度過餘生。眾人皆睡我獨醒，怎麼不迷人。

書名：《摩丑時代》作者：聖地亞哥．羅倫佐（Santiago Lorenzo）譯者：劉家亨出版社：采實文化出版日期：2020年10年29日

馬努爾的好奇心旺盛。我們來想像一下，若他在法庭上被惡意判處槍決，肯定也是會不爽的，想也知道。但另一方面，槍決是一種新鮮得無可辯駁的體驗，而且體驗機會可不多呢，平凡如他，肯定也會感到十分興奮，肯定也會正面看待這種赴死方式的。

他做起任何事來都是一絲不苟。在電子郵件裡引用電影時，還會特地將片名標為斜體的呆瓜，我就只認識他這麼一個。這僅僅是其中一個例子，任何需要嚴謹對待的事物，他的標準沒有最高，只有更高。

他渴望與人往來，總說自己什麼都不想錯過，倘若在一座城市內他無法澈底理解每一個他讀到或聽到的字，那這座城市就不是他能夠落腳的地方。馬德里是個人滿為患的首都，由於他什麼都不想錯過的關係，他無法居住在比馬德里小的城市，老是說若哪天他想搬家，除了跑去布宜諾斯艾利斯或墨西哥市定居，沒有別的選項。

●本文摘選自 采實文化 所出版之《摩丑時代》。