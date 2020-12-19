重返古書街！日文壇奇才鹿島茂揭你所不知道的書業興衰史

文／邱振瑞（詩人、作家暨翻譯家）

從地理和文化親緣性來看，日本成熟發達的出版文化，一直是臺灣出版界引為學習的範式，進口或者翻譯日文圖書更成為重要的貿易。出於這個視角，出版業者必須深刻洞悉臺灣讀者的普遍需求，如早期神田神保町專營外文原版書的舊書商那樣，經由勤奮精進和經驗累積才能練就出獨特的眼光來。進一步地說，出版社的文化底蘊（軟實力）正反映在日積月累的選書功夫中。就此而言，鹿島茂《神田神保町書肆街考》中譯本問世，具有啟發性的意義。在日本，這是一部全方位考察神保町書肆街的興衰史，對前行者的精神軌跡做了精要概括，同時，它亦可視為再現神保町年輕舊書商們敬愛和行銷書册的奮鬥史。現今讀來，依然洋溢著勵志的力量。

正如作者的寫作動機那樣：「我想寫寫關於神田，尤其是關於神田神保町的故事。不過，本書稿並非散文式的敘事，而是站在社會與歷史的角度展開敘事。言下之意，我會將這條全世界絕無僅有且獨樹一幟的『舊書街』重置於經濟、教育、飲食、居住等寬泛的人文坐標之中，從社會發展史的高度鳥瞰神保町。若行文順利，我既希望能提煉出神保町的獨特性，也期許著透過其自身的獨特性映照和反觀日本近代本身。」在我看來，鹿島茂這部費時六年寫出五十萬字的巨作，已體現其雄偉的目標。這部專著分為六部分十八個章節，每個章節都進行細緻的考究，連趣味橫生的細節都沒漏掉，他不愧是叫好又叫座的學界明星。這種不八股教條、深具可讀性的歷史書寫技藝，的確值得作家與出版同業學習。

例如，在書中，他提及一個關於翻譯與出版的歷史細節：以洋書翻譯和洋學教育為主要業務的蕃書調所（直屬江戶幕府的教育機構），頂住了來自漢學教育界的壓力，於一八五六年終於開堂興學，此舉頗有打破舊有教育制度的意思。更迫切的問題是，由於日本國門被叩開後洋書翻譯的事務激增，蕃書調所面臨著在短期內培養大量洋書翻譯人才的壓力。當時，幕府精通蘭學（西方學問）的譯員為數不多，全部出動也無法應付大量外交文書和軍事相關書籍的翻譯。有趣的是，這個急需譯員的危機卻給弱勢者帶來了新的希望。當時，蕃書調所人才嚴重不足，只好取消身分制度，陪臣和浪人（沒有主家、失去奉祿的日本武士）的學生們紛紛湧至，因為掌握了洋學等同於找到了出人頭地之路。在那之後，隨著自橫濱開港，越來越多的日本青年意識到荷蘭語並不能通用於全世界，因為在租界通用的語言中首先是英語，其次是法語和德語。

但極具歷史諷喻的是，在一八五八年的《日美修好通商條約》通商條約中約定了簽署後五年內的外交文書可附上日語或荷蘭語的譯文，五年期滿便不再添附譯文，直接採用美國、荷蘭、俄國、英國、法國等各方國的語言。也就是說，德川幕府面臨著倒數計時的壓力，必須在五年內培養出通曉英語、法語、俄語、德語的語言專家。正因為有此強大的外部壓力，後來催生出日本英語史上享有盛譽的《英日對譯袖珍辭典》。

書名：《神保町書肆街考》作者：鹿島茂譯者：周若珍．Narumi、 詹慕如出版社：馬可孛羅／城邦文化出版日期：2020年12年03日

另外，鹿島茂引述了木村毅的《丸善外史》一書，丸善外文書店的誕生與福澤諭吉多少有些關係。據說，福澤諭吉還在緒方洪庵的蘭學私塾時就苦於難以買到西洋書籍，那時，他只能依靠親手謄抄，自己做書。後來，福澤諭吉在一八六七年二度赴美時，將所有錢都用來購買書籍。然而，當大量書籍運抵橫濱港口時，幕府官員卻認為購書數量超額扣留了這批洋書。經過這次事件，福澤諭吉索性自己來，嘗試開設商社直接進口西洋書籍，這樣也能給慶應義塾的學生們提供方便。那時，在慶應義塾的學生中，有一名三十歲左右，閱歷豐富的男子，於是，福澤諭吉便將進口洋書的業務交由他來辦理。這名男子正是丸善書店的創始人早矢仕有的（一八三七－一九〇一）。事實上，在這部視野寬廣的通史中，隨處可見作者孜孜不倦的付出，他為讀者展開這樣的畫卷，諸如明治時期大量翻譯和洋書進口與翻印應急供需的簡史，乃至於大正昭和時期神保町舊書商打造書籍文化傳奇的光與影。

最後，還必須指出，我們作為中譯本的讀者是值得慶幸的，因為當我們通讀鹿島茂這部數十萬字的日本舊書街通史，正意味著我們已經完成一項閱讀的壯舉，並真正符合資格成為神田神保町書肆街的資深文化導覽員。而這樣的底氣與實力，絕不是輕易可獲得的。

（寫於二〇二〇年十一月六日 臺北）

●本文摘自 馬可孛羅／城邦文化 所出版之《神保町書肆街考：世界第一古書聖地誕生至今的歷史風華》 推薦序。