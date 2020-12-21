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邱常婷／成人或成仙的未竟之途──評東燁《東海伏妖誌》

聯合新聞網 / 聯經出版
書名：《東海伏妖誌（上卷）》 《東海伏妖誌（下卷）》 。 作者：東燁 出版社：聯經出版 出版日期：2018年12月26日、2020年12年10日
書名：《東海伏妖誌（上卷）》 《東海伏妖誌（下卷）》
作者：東燁
出版社：聯經出版
出版日期：2018年12月26日、2020年12年10日

文／邱常婷

　　讀東燁的《東海伏妖誌》，我經常會想起那些自己閒暇無事時用手機迅速讀過的超長仙俠小說，永遠未完結，永遠有新的冒險、新的角色走入劇情，更有無窮盡的奸巧小人或邪惡勢力在等待，因此我讀姬羽和徐聿的故事，初時帶著幾絲驚恐，一是害怕主角大開後宮，二是擔憂劇情超展開，幸虧已知有上下兩冊，倒不需憂心完結與否。

　　故而在我慢慢意識到，本作實是毅然朝傳統奇幻文學的方向前進，其整體結構嚴謹，並貼合台灣歷史與地方傳說，將眾妖收束於作者創造的仙俠世界觀，我感到驚喜且好奇。《東海伏妖誌》主角徐聿是十六歲的少年，在東瀛長大，想重回中原故土，對那樣的理想中國抱有一定的幻想與憧憬，如此展開的冒險，卻因意外停留於台灣，原先預計始於中原的追尋之旅，也只能先於台灣開始，既是隱喻也是伏筆，既是開始也是結束，年少主角在此成長，隨之與寄宿太初劍中的劍靈姬羽相遇，姬羽是周天子嫡系，棲身劍中已有兩千八百年，彷彿替代了徐聿對古老中原的想像與執念，驟然發生一連串妖異事件，更讓他們不得不攜手除妖，收集姬羽四散的元靈石。

　　於是故事的目的顯現，六顆元靈石所代表的六種妖怪鬼物需一一收伏，也帶出在仙俠故事與妖怪傳說之外，本書的主題是「成為真正的人」，姬羽生前捨身鑄劍，本該繼續修煉邁向登仙之途，卻因兩劍失去一劍，成為半仙劍靈，她要選擇集全元靈石後，究竟是羽化登仙，抑或還陽成人，每當二人提起此事，卻總有扞格，氣氛也趨於古怪，徐聿老是輕輕取笑姬羽無法做下廚掃地等凡人瑣事（其實也就是女人該做的事），更沒有男人願意忍受她的脾氣，娶她為妻，因此還陽為凡人，所指的更是成為女人。相較之下姬羽煩惱的卻是「成人」或「成仙」，做為劍靈的她已存在兩千八百多年，時而老氣橫秋，時而又如孩童般任性，「成人」將回到有限的生命，「成仙」則是永生，後者乍看是本書的主題，卻也是最少被提及的可能性，因「成仙」是一種美好、不可企及的想像，不可企及所以才美好，才值得夢想，或許可以說，「仙」就是一種完美的人類型態，不老不死，沒有愛恨貪嗔癡，很理想，但永無法抵達，因而回過頭來探問做為凡人的真正價值，那才是真正的人。

　　故事的階級於是確立，「人」是最美好的形象，厄戮修煉多年，只能修得貓妖模樣，無法修得人貌，也不能訴說人語；猶公大頭如斗，長相不似人形，便以為醜，最後還將樣貌改得如徐聿長相；其餘妖怪，法力高強的總有人形，然而究竟何謂真正的人？我想便是主角徐聿，他是凡人，卻也是故事中的人類原型，一個善良、具有無窮潛能的少年英雄，只是到了最後，「人」的定義又藉由徐聿獲得翻轉，戰勝了內裡的「妖性」方能證明其「人性」，妖確實可能成為人，雖然這樣的跨越，就像人要修仙一樣，必須付出沉重的代價。

　　妖鬼的存在，於故事中與「人」對立、互相敵視，然而眾妖怪鬼物卻又總是憧憬著人的形貌，說著人的語言。「人」真的有那麼好嗎？做為讀者看到後來，不禁為這些妖鬼們感到悲傷。

　　在結構上，上冊以單元劇的形式帶出問題並獲得兩主角的解決，同時發現背後可能的沉痛原因，是較為穩當的寫法。下冊則更為自由，同一角色可能在前幾章即出現，卻與主角牽連極深，直到幾章之後才揭開真面目，元靈石做為重要物件，也不再一一收伏，而隨劇情起伏取回或失去，讀來更加精采。作為讀者感到比較可惜的，大概是整體氣氛毫無懸念，大多平鋪直述降妖，即便曾有微微驚悚恐怖，也是點到即止，以及或許是由於出場角色眾多，有些神怪出場是出場了，戲份卻稍少，譬如下冊的椅子姑，僅僅是為了問話讓其出現，展示用意明顯。不過作者擅長藉由對話塑造出活潑生動的角色，使得無論人或劍靈、妖怪或鬼，都具有鮮活的生命力，姬羽和徐聿的打情罵俏，也經常令人忍俊不禁。

　　是的，姬羽和徐聿，他們讓我想起一些日本漫畫裡可愛傲嬌、具有一點暴力傾向的女主角（再加上千年蘿的設定），以及優柔寡斷、善良到讓人懷疑是中央空調的男主角，可到了最後，當徐聿做了那個傻呼呼的，與溫順的姬羽共赴神州的夢，你方意識到這確實只是一個夢，姬羽不可能溫順，徐聿也不可能前往想像裡的中原，夢醒之後，回首前文，原來他們早已共同譜寫了屬於此地的傳說，夢雖美好，卻非真實，而姬羽和徐聿，也在這一刻擁有屬於他們獨特的角色姿態。

書名：《東海伏妖誌》套書合購作者：東燁 出版社：聯經出版
書名：《東海伏妖誌》套書合購
作者：東燁
出版社：聯經出版

　　《東海伏妖誌》像是一幅拼貼畫，有中國古典文學的風采，以及日本漫畫般的畫面感，兼及武俠修仙類型，結尾更頗有香港動畫片《小倩》的情調，誠實的說，我對故事的結局不太滿意，大概是因為做為一名女性，我想像著姬羽能夠更強大、更自由，更不拘於愛情，在「成人」或「成仙」的可能性裡，能與徐聿攜手走向更遠的路。但另一方面，做為國中時曾在書桌下偷翻愛情小說的不用功學生，我對於能夠再讀到穹風以東燁為名撰寫的故事，感到滿足，年輕時讀的小說，同學間彼此傳閱，漸漸就翻爛了，不知道後來去了哪裡，那時我曾想，不知道這些作者還會不會繼續寫下去，倘若會，寫出的是什麼樣的故事呢？多年之後讀《東海伏妖誌》，固然有種懷舊情感，但更重要的是無意間取得當時疑問的答案，並通過十六、七歲的徐聿，意識到我已成長，年少偶遇的作者亦然。

●妖氣推薦：聯經出版於12月10日出版新書《東海伏妖誌（下卷）》


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