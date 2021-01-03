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從寄生之廟到重生之路：《重生之路》新書分享會

聯合新聞網 / 聯經出版
書名：《重生之路：基礎設施的死與生，全球經典案例圖解》 作者：賴伯威 出版社：聯經出版 出版時間：2020年11月05日
書名：《重生之路：基礎設施的死與生，全球經典案例圖解》
作者：賴伯威
出版社：聯經出版
出版時間：2020年11月05日

文／聯經出版行銷部

當基礎建設隨著時間被淘汰，餘下廢墟般的空間要如何展開新生命？

為了城市發展而生的建築，在產業轉型過後不再具備生產的功能，要怎麼面對發展的剩餘物，並且重新賦予可能性？

翻開《重生之路》，探索基礎設施的死與生。

城市賴以運作的根本，就是基礎設施。

基礎設施在現代經濟和國家建設具有相當的重要性，但隨著科技的進步、時代的更迭，原初的基礎設施逐漸過時，

必要性遞減甚至廢棄，如何再利用這些基礎設施，使它們「重生」，便成為城市乃至於國家的重要問題。

從隱藏在街頭巷尾的廟宇，到被世人遺忘的基礎建設，賴伯威從《寄生之廟》一路到《重生之路》，觀察現代社會的各式建築變遷。

（圖／聯經出版提供）
（圖／聯經出版提供）

從寄生之廟到重生之路：《重生之路》新書分享會

主講｜賴伯威建築師

時間｜1/16(六)14:30-16:00

地點｜新竹「或者書店」(302新竹縣竹北市文興路一段123號)

活動方式｜預先填單，免費入場（現場座位有限，建議讀者提早前往）

報名連結｜瞭解更多


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