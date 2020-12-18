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打開心靈地圖：《天主任用的佛教徒》新書分享會

聯合新聞網 / 聯經出版
書名：《天主任用的佛教徒》 作者：陳世賢 出版社：聯經出版 出版時間：2020年11月26日
書名：《天主任用的佛教徒》
作者：陳世賢
出版社：聯經出版
出版時間：2020年11月26日

文／聯經出版編輯部

宗教交談只說給準備好的、有信仰的人聽，無須爭辯，不必勉強。

宗教，是幫助人們認識世界的一扇窗，

不同的宗教以不同的方式打開心靈地圖，帶你去遊歷豐富的心靈世界。

而宗教交談，就是和不同信仰者分享彼此體會到的心靈世界，

因為交流，而擴大對世界的認識；

因為交流，或許就在某個瞬間，你將以嶄新的視野重獲新生。


作者陳世賢身為虔誠的佛教徒，卻獲邀擔任天主教醫院執行長長達十年，

白天讀〈天主經〉，晚上唸〈大悲咒〉，曾創下八天募款一億元的社福奇蹟。

過去也曾任宗教與和平協進會秘書長，策劃跨宗教的交流與合作，

和中外各意見領袖友好，一起經驗過許多不可思議的神蹟。

敬邀各位讀者參與《天主任用的佛教徒》新書發表會，更深入了解宗教交流的嶄新視野。

《天主任用的佛教徒》新書分享會（台東場）

主講｜陳世賢（本書作者）

時間｜12/26（六）13:30-15:00

地點｜台東故事館(台東縣台東市博愛路478號)

活動方式｜免費入場（現場座位有限，建議讀者提早前往）


《天主任用的佛教徒》新書分享會（新北場）

主講｜陳世賢（本書作者）

時間｜1/6（三）13:30-15:00

地點｜世界宗教博物館(新北市永和區中山路一段236號7樓)

活動方式｜免費入場（現場座位有限，建議讀者提早前往）


佛教 台東

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