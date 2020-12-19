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蕭美琴／坦承面對才能解決問題──給臺灣人看的庫德族史

聯合新聞網 / 讀.書.人
蕭美琴。聯合報記者王燕華／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
蕭美琴。聯合報記者王燕華／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

你聽說過庫德族嗎？你知道這群族人在哪裡嗎？擁有三千多年歷史、人口超過三千萬的庫德族人，為何至今不能成立自己的國家？

《庫德的勇氣中》作者許善德，來自伊拉克庫德自治區的臺灣女婿，以第一人稱寫下華文世界第一本專著，他向讀者介紹庫德族人悠久的文化與歷史，以及過去30年來伊拉克庫德自治區追求獨立自主的奮鬥過程，包括庫德族人從被瓜分、屠殺，到獲得自治與和平的故事。臺灣駐美代表蕭美琴專文推薦。

文／蕭美琴（駐美代表）

　　這是一個我身邊真實的故事。就我認識的善德跟家華，這一本書，是他們精彩的人生緣分和奮鬥的故事。

　　家華從我二○○二年初任立法委員時就加入我的團隊，直到二○○八年我因初選落敗暫時離開立法院，她也出國遊學充實自己。有一天她告訴我，她找到真愛，一位遠在伊拉克的庫德族人，而她決心遠赴重洋到庫德自治區去找他！本來以為是她遊學期間認識的，沒想到是一段網路緣分。雖然我私下有些不安與質疑，但她有她的堅持與冒險的勇氣，我也只有祝福。很高興她跟善德從相識到相愛，也成為當時引人注目的佳話。後來善德到臺灣來，我簽了他們結婚證書的證婚人欄，見證這段相知相惜、跨越文化與國界的緣分。

　　善德是一個庫德族有為的青年，在庫德斯坦的國立大學取得雙學位。九歲時為了躲避海珊對庫德人的屠殺，全家逃亡到伊朗。在逃難的途中與家人失散，回到家鄉後才知道，他們已失去了大哥跟阿公阿嬤。善德在失去親愛的家人後，更深知為國家民族努力的重要。

庫德族長期被壓迫的事實，在國際上是比較少受到關注的。庫德族人在各地生存，他們的語言，文化，生活方式都被打壓，言論自由被剝奪。因為長期的壓迫，庫德族人渴望有自己的政府，建立屬於自己的國家。

　　即便對自己民族有強烈的情感，善德敘述庫德族人追求獨立建國的角度是理性的。他不過度誇耀庫德人的成就，也不只是訴諸悲情歷史。對於庫德人獨立建國的挫折，他不責怪別人，而是真實呈現族人內外部的問題。也因為他相信只有坦承面對問題才能解決問題，他對於庫德族人面對的問題與挑戰，常會有獨特的見解。

書名：《庫德的勇氣：庫德族人追求和平與獨立的故事，以及一段跨國界的台庫情緣》作者：許善德、陳鳳瑜 出版社：讀書共和國／八旗文化出版時間：2020年12月02日
書名：《庫德的勇氣：庫德族人追求和平與獨立的故事，以及一段跨國界的台庫情緣》
作者：許善德、陳鳳瑜
出版社：讀書共和國／八旗文化
出版時間：2020年12月02日

　　這幾年，善德在臺灣努力學習中文。為了加速學習，他要求家華不要用英文，堅持以中文溝通；他從一開始的「你好」，到能自在交談，甚至徵選進入中興大學國際政治研究所研讀，且用中文撰寫論文並取得碩士學位。善德鞭策自己，要透過自己的學習，期許有一天能用中文說出庫德族人奮鬥的故事，讓華人世界認識庫德族，進而讓國際上更多人支持庫德斯坦。他現在正一步一步實現這個想法，除了撰寫論文，現在也推出中文書，要向華人世界分享庫德人的故事。

　　這本書有家華跟善德共同的奮鬥與努力。他們用愛情、政治，以及溫馨的角度，從兩人的故事出發，讓臺灣人能更深入瞭解庫德的歷史。如今善德已經在臺灣落地深根，兩人有一個可愛的寶寶。未來他們還有很多計畫跟夢想要實現，也祝福他們！

●本文摘自 讀書共和國／八旗文化 所出版之新書《庫德的勇氣：庫德族人追求和平與獨立的故事，以及一段跨國界的台庫情緣》 推薦序。


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