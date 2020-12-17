快訊

無懼查水表！蘇偉碩：若民意無法改變萊豬決策 重回街頭抗爭

國道3號寶山路段聯結車與4車追撞 1人受傷回堵10公里

【出版快訊‧小說推薦】郝譽翔／莫非此生就是地獄──讀《溝》

聯合新聞網 / Titan大田出版
書名：《溝：故事未了，黃昏已來》 作者：鍾文音 出版社：大田出版社 出版時間：2020年12月12日
書名：《溝：故事未了，黃昏已來》
作者：鍾文音
出版社：大田出版社
出版時間：2020年12月12日

是先行者的告白；是老年的地獄圖；是生命的幽默；是高齡求生記。老了學會哭泣，卻已經沒有眼淚……

鍾文音12月12日最新出版小說《溝：故事未了，黃昏已來》首次以「年紀」為主題書寫，繼《捨不得不見妳》後，更深度的探討生與死的作品。本書收錄33則短篇小說，把時間的皺褶一一掰開來，代與代，人與人，自我的，家庭的，社會的， 記憶的……溝，堆積淚水，滋潤生命。（編按）

文／郝譽翔

　　初識文音，是在上個世紀的九〇年代，我們因為文學獎而結緣。那時台灣的文壇仍然有如奧林匹斯山眾神的國度一般熠熠發光，而剛戴上文學桂冠的我們，更是天真的以為從此自己就踏上了峰頂，至於未來呢？恐怕也只有更高的峰頂了，壓根兒沒有想到桂冠也有枯萎的一天，更不用提老。

　　尤其是文音。年輕時的她活脫脫就是少女三毛的翻版，長髮飄逸，纖細溫柔又透露著野性，矛盾的混合顯得格外迷人而且神秘。我還記得她的《昨日重現》剛出版時，台北車站地下街的櫥窗貼著大幅長條的新書廣告，彷彿處處都是海報上她那雙深邃迷離的大眼，在注視著過往的行人，來去匆匆如流水的世界。

　　其實在二、三十歲的年紀談「昨日」，多半帶著點浪漫懷舊的意味，就像是旅行遠走一樣，都是一個人自由自在的追尋探險。地球是圓的，沒有邊際可言，而時間更只有當下，無牽無掛，揮霍不盡。

　　然而一眨眼，那些卻真的變都成「昨日」了，我們還來不及驚詫，就一腳跨過了半生，如今文音的「昨日」猶在，卻不再流浪天涯，而成了深情戀家的老靈魂。她現在要說的是「高齡求生」，而「故事未了，黃昏已來」，昨日已經不可能「重現」，但它也未曾死去，一縷魂魄悠悠附著滲入了物件，在日常生活中點滴堆砌，累積固著有如老少女一雙臂膀上肥大的贅肉，攬鏡見著了只讓人膽戰心驚。

　　女人誰不怕老？誰不自欺芳華猶在？然而文音這一回卻毫不迴避，《溝》書寫「老」到了殘忍的境地，甚至用放大鏡去逼視—―—「有點年紀的女人流的淚會滑過皺紋，卻無法灌溉歲月。」「都說老人的淚是伊底帕斯王，想哭沒淚，想笑卻掉淚。」這些警語也未免太讓人倒抽了口涼氣，彷彿一針見血戳中了老的荒謬與無奈。

　　文音以幾近於諂刻少恩的手法，寫盡了各式各樣的「老」，可悲、可笑、可憐又復可恨之處，推翻了老年書寫一貫充斥著養生慢活的陳腔濫調。且看她揭露了郊山安養院的真面目―——「連這裡的交誼廳都是有地盤的」，而老人一點也不因為老而溫良恭儉讓，反倒是彼此之間心機用盡，狠烈廝殺；喪妻的老男人在倒下之後，全身差滿了鼻胃管、導尿管等，淪為一個靠兒子把屎把尿的「管管大人」；K歌坊中聚滿了一群「不唱歌，像一千零一夜，談八卦保持求生，搭配曖昧氛圍求年輕」的老台妹們……，《溝》的三十多則故事組成了初老之人的眾生相，他們聒噪喧囂，反抗老去卻又不得不老，從肉身到靈魂無一不在掙扎喊叫，只得訴諸於靈修、觀落陰、醫藥、保險到心理治療，最終卻還是要色相敗壞，天人五衰，衣冠頓萎，味覺嗅覺聽覺與觸覺一併腐爛，而漫漫一生到頭來只餘「老後江湖，引海成沙。」文音寫得辛辣蒼涼，幾乎把老年書寫推到動人心魄的極致了，我實在很難想像還有誰能夠超越？

　　其實我和文音這一代人都還未老，或者應該說是來到了門邊上，正忐忑不安窺探著門內幽深的世界，但她對於這一切，卻似乎比我們都更早瞭然於胸，提前道出了「黃昏已來」的求生之志，而其志是如此的沛然莫之能禦，哀豔淒厲，讓我不禁想起了吳道子的〈地獄變相圖〉。論者評〈地獄變相圖〉是在「寺觀之中，圖畫牆壁三百餘間，變相人物奇臥異狀，無有同者。」《溝》竟也是如此，三十多則故事所勾勒出來的高齡人生，光怪陸離之形狀，成住壞空，滿紙風動不已，而人生無邊苦海的本質立現眼前，莫非此生就是地獄。

●本文摘自 大田出版社 所出版之新書《溝：故事未了，黃昏已來》 推薦序。


桂冠 安養院 大田出版社 閱讀風向球

相關新聞

【出版快訊‧小說推薦】郝譽翔／莫非此生就是地獄──讀《溝》

是先行者的告白；是老年的地獄圖；是生命的幽默；是高齡求生記。老了學會哭泣，卻已經沒有眼淚…… 鍾文音12月12日最新出版小說《溝：故事未了，黃昏已來》首次以「年紀」為主題書寫，繼《捨不得不見妳》後，

【出版推薦】袁瓊瓊／我允許──讀《當時小明月》

文／袁瓊瓊（作家‧編劇） 　　因為懂一點星座，學生會找我看盤。佳樺的盤我也看過。當時問她想知道什麼？佳樺問：「我能不能寫作？」 　　看了她的自序，我才知道，這個問題她問的人不是只有我一個。 　

只要有家庭就有教育 猶太人打造出頂尖人才的教育力量！

《猶太人成為全球頂尖人物的學習法》以猶太人教育子女的十個戒條為基礎，說明為什麼猶太人透過聆聽、包容、忍耐這三大原則，在全球各領域都能培養出頂尖的人才。 在猶太教育中，「家庭」是尤為重要的。即使會堂和學校遭到破壞，只要有家庭的地方就依然存在教育。這也是他們打造出頂尖人才的強大力量。透過感同身受與支持，確認家人團結一心的安息日晚餐，在那樣的場合學習傾聽對方意見、闡述個人意見的技巧，全家人聚在一起，給予彼此支持及鼓勵。猶太人的「床邊故事」文化，也改變了人類的生活。

【醫學專區】蔡英傑／微生物，決定你的健康

過去談人體共生菌，幾乎都聚焦在占了九五％的腸道菌，現在科學家開始把觸角伸到身體其他部位。依照貝金的假說，身體每個部位的生態特性差異大，個別都發展出獨特的微生物相，也都和健康有密切關係。

「志祺七七」鍵盤時代新勢力　改造社會也可以是好生意

《歡迎來到志祺七七！不搞笑、談時事，資訊設計原來很可以》這是一本從「我」到「我們」、從「一個人」到「一群人」，撞了很多牆、試錯得來的「跌倒學」。這棵眾人眼裡看似瘋狂、胡亂生長的技能樹下，在土壤的深處，

矽谷獨角獸霸主Uber，為何變成創投界口耳相傳的警世故事？

如《惡血》黑暗失控，如《鯨吞億萬》高潮迭起！失控的發展策略、有毒的新創文化，新書《恣意橫行》帶你看狂人如何用謊言、背叛與欺騙建成這座失速帝國！

詩壇教皇羅智成新書發表會本週登場，各路高手獻聲、眾星雲集！

神秘、甜美、離奇、荒涼，虛搆的文字如何叫人牽掛？ 《荒涼糖果店》 紙上開張 《地球之島》於12月18日（五）晚上7:00在紀州庵文學森林 2F人文空間，不見不散！

【出版推薦】盛浩偉／透過文學，看見臺灣更深邃的時光地景－瀟湘神《殖民地之旅》

就在正好一百年前的1920，日本文豪佐藤春夫曾經因緣際會、意外來到臺灣，就此開展成一段文化史。一百年後的2020，臺灣奇幻小說家瀟湘神則追隨佐藤春夫的腳步，重新走過一趟相同的旅程，並寫下《殖民地之旅》（衛城出版）。除了重新詮釋佐藤春夫的旅行之外，也要透過巡迴講座，帶領讀者穿透歷史的迷霧，看見臺灣更深邃的時光地景。

百歲時代來臨！從日本萎縮的人口結構深掘高齡問題

《大港的女兒》：以時代女性視角回望港都的百年歷史風雨

史書寫名家．陳柔縉「首部時代小說」以日本時代高雄港為舞臺，細膩又大器，刻劃近代臺灣百年流轉，並寫出高雄的女兒如何不服輸，在異族的腳下、在異國的天空，一步一步不停歇，衝破困局，活出自己的名字。

【出版推薦】劉瑞華／如果你不讀亞當．斯密的書　

有人曾說，非小說書籍讓你獲得知識，但小說可以給你智慧。作者強納森．懷特就漂亮展現了這一點。他用一個娛樂性強、寓意深刻的故事，告訴我們如何可以擁有更好的生活、更美善的社會，而且用更宏觀的角度——兼顧道德與實際——讓每個人適得其所。這本書可以讓任何年紀的人，尤其是學生，對於我們社會的未來，擁有更深刻、完整的看法。這是了不起的成就，也是很愉快的閱讀經驗。 ——Michael Ray，史丹佛商學院教授

剖腹產麻醉失敗痛全程！揭術中麻醉難解且真實的醫療案例

麻醉，幾乎被視為與外科和牙科手術不可分割且極為關鍵的醫療手段，使醫師執行各種駭人的手術時，能夠順利進行。然而，看似應用普遍的麻醉術，不僅發展時間不過短短一百多年，我們對它的理解甚至可能也不夠深刻……

熱門新聞

書展大獎暨金蝶獎得獎公布　圖像小說、香港議題別具意義

鍾怡雯／鴿大爺

【我的居心地‧網路徵文優勝作品】向小花／老式縫紉機

【青春名人堂】劉冠吟／巴黎地鐵

【話題徵文：經驗的養分】鄧九雲／高高低低的步伐

【住在陰陽海邊】施岑宜／地方媽媽的恐懼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。