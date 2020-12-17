【出版快訊‧小說推薦】郝譽翔／莫非此生就是地獄──讀《溝》

文／郝譽翔

初識文音，是在上個世紀的九〇年代，我們因為文學獎而結緣。那時台灣的文壇仍然有如奧林匹斯山眾神的國度一般熠熠發光，而剛戴上文學桂冠的我們，更是天真的以為從此自己就踏上了峰頂，至於未來呢？恐怕也只有更高的峰頂了，壓根兒沒有想到桂冠也有枯萎的一天，更不用提老。

尤其是文音。年輕時的她活脫脫就是少女三毛的翻版，長髮飄逸，纖細溫柔又透露著野性，矛盾的混合顯得格外迷人而且神秘。我還記得她的《昨日重現》剛出版時，台北車站地下街的櫥窗貼著大幅長條的新書廣告，彷彿處處都是海報上她那雙深邃迷離的大眼，在注視著過往的行人，來去匆匆如流水的世界。

其實在二、三十歲的年紀談「昨日」，多半帶著點浪漫懷舊的意味，就像是旅行遠走一樣，都是一個人自由自在的追尋探險。地球是圓的，沒有邊際可言，而時間更只有當下，無牽無掛，揮霍不盡。

然而一眨眼，那些卻真的變都成「昨日」了，我們還來不及驚詫，就一腳跨過了半生，如今文音的「昨日」猶在，卻不再流浪天涯，而成了深情戀家的老靈魂。她現在要說的是「高齡求生」，而「故事未了，黃昏已來」，昨日已經不可能「重現」，但它也未曾死去，一縷魂魄悠悠附著滲入了物件，在日常生活中點滴堆砌，累積固著有如老少女一雙臂膀上肥大的贅肉，攬鏡見著了只讓人膽戰心驚。

女人誰不怕老？誰不自欺芳華猶在？然而文音這一回卻毫不迴避，《溝》書寫「老」到了殘忍的境地，甚至用放大鏡去逼視—―—「有點年紀的女人流的淚會滑過皺紋，卻無法灌溉歲月。」「都說老人的淚是伊底帕斯王，想哭沒淚，想笑卻掉淚。」這些警語也未免太讓人倒抽了口涼氣，彷彿一針見血戳中了老的荒謬與無奈。

文音以幾近於諂刻少恩的手法，寫盡了各式各樣的「老」，可悲、可笑、可憐又復可恨之處，推翻了老年書寫一貫充斥著養生慢活的陳腔濫調。且看她揭露了郊山安養院的真面目―——「連這裡的交誼廳都是有地盤的」，而老人一點也不因為老而溫良恭儉讓，反倒是彼此之間心機用盡，狠烈廝殺；喪妻的老男人在倒下之後，全身差滿了鼻胃管、導尿管等，淪為一個靠兒子把屎把尿的「管管大人」；K歌坊中聚滿了一群「不唱歌，像一千零一夜，談八卦保持求生，搭配曖昧氛圍求年輕」的老台妹們……，《溝》的三十多則故事組成了初老之人的眾生相，他們聒噪喧囂，反抗老去卻又不得不老，從肉身到靈魂無一不在掙扎喊叫，只得訴諸於靈修、觀落陰、醫藥、保險到心理治療，最終卻還是要色相敗壞，天人五衰，衣冠頓萎，味覺嗅覺聽覺與觸覺一併腐爛，而漫漫一生到頭來只餘「老後江湖，引海成沙。」文音寫得辛辣蒼涼，幾乎把老年書寫推到動人心魄的極致了，我實在很難想像還有誰能夠超越？

其實我和文音這一代人都還未老，或者應該說是來到了門邊上，正忐忑不安窺探著門內幽深的世界，但她對於這一切，卻似乎比我們都更早瞭然於胸，提前道出了「黃昏已來」的求生之志，而其志是如此的沛然莫之能禦，哀豔淒厲，讓我不禁想起了吳道子的〈地獄變相圖〉。論者評〈地獄變相圖〉是在「寺觀之中，圖畫牆壁三百餘間，變相人物奇臥異狀，無有同者。」《溝》竟也是如此，三十多則故事所勾勒出來的高齡人生，光怪陸離之形狀，成住壞空，滿紙風動不已，而人生無邊苦海的本質立現眼前，莫非此生就是地獄。

●本文摘自 大田出版社 所出版之新書《溝：故事未了，黃昏已來》 推薦序。