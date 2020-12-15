「志祺七七」鍵盤時代新勢力　改造社會也可以是好生意

文／張志祺；採訪撰文 ／林欣婕

二〇一六年的秋天，在一個群眾集資的年會上，我認識了阿滴。由於我跟阿滴都是受邀的講者，會前會後都有不少聊天時間，所以就這樣熟了起來。

那時候的簡訊設計／圖文不符，團隊不過十多個人，也還不是很有名，當時的阿滴英文，也離兩百萬多訂閱還很遠，訂閱數不過十七萬多。除了一樣愛打電動、愛玩卡牌，最讓我們一拍即合的原因，是彼此當下的生命狀態。當時阿滴正在想要建立團隊，剛好我是創業路上的人；而作為YouTuber的阿滴，也建議我應該趕快投入YouTuber行列，給了我很多寶貴的建議，我們兩個湊在一起，除了打電動、說幹話，其實也有滿多時間，是在談正經事，擔任彼此的顧問。

勇敢加入主戰場，連結出更多機會與資源

「成祥，我們應該來做一個YouTube頻道！」我回公司提出申請。

「嗯……這件事你已經跟我提第三次了，代表你很在意，是真心想做……」成祥表示。

其實，做YouTube頻道這件事，對整個團隊來說，不是目的，而是個策略。

圖文不符一直都在默默的生產優質懶人包，呈現各種議題，每年也有遊戲或解釋型動畫等大型專案，來討論我們認為很重要的題目。但當時的圖文不符，在發展上碰到了三個瓶頸，分別是：「無法快速回應時事」、「成效無法累積」、「觸及不到年齡層更低的族群」。

YouTube的真人錄影，讓我們可以快速回應時事；平台演算法不同之下，YouTube的長尾相當驚人，可以補足臉書平台無法進行累積的問題；而在臉書的受眾年齡層逐漸上升、年輕人轉向IG與YouTube的情況下，要接觸年輕人，把戰場延伸至YouTube，也是必然之勢。弄清楚策略目標後，除了開始一邊找錢，我們也開始摸索頻道的形式與模樣。因為覺得自己一胖、二宅、三不喜露臉，剛開始我還真的沒有要自己跳下去做的意思。我們有考慮用動畫的方式來做一個頻道，但成本實在太高，速度也一樣無法解決公司遇到「快速回應時事」的問題。

「志祺我跟你說，『以人為載體』永遠是最好的方式，」阿滴強調，就算把動畫做得再厲害，觀眾能討論的永遠是圖文不符好棒、這個動畫好精緻」，頂多再被議題感動一下。

但如果張志祺今天成為了YouTuber，大家可以討論的話題，就可以含括「張志祺愛穿什麼顏色」、「我今天在哪裡遇到他」、「他的公司長什麼樣子」、「他最近跟哪個YouTuber有合作」……範圍能無限擴大延伸，還能與人的狀態共同演化。

更重要的是，如果開YouTube頻道是一個策略，那唯有把自己真的變成一位YouTuber，才能真正走進這個圈子、搞懂圈內文化，並與其他YouTuber有所連結，得到新的機會與資源，進而發揮更大的影響力。

如果要下海當YouTuber，領域應該要結合我們的專長，談社會議題與時事。阿滴推薦了談時事的美國YouTuber——Philip DeFranco頻道給我參考，當時他的訂閱數已經破三百萬。

「嗯，好吧，如果要做YouTuber的話，我要做日更，」我一邊思考，一邊說道。

「……你瘋了嗎？」阿滴表示傻眼，傻眼的不只阿滴，還有成祥與夥伴們。

雖然，日更也是一個策略，不過這又是另外一個故事，有機會再說。

「志祺七七」是YouTube上少數以時事議題評論型的頻道，目前該頻道已突破67萬人訂閱。（圖／翻攝自YouTube帳號「志祺七七 X 圖文不符」的影片）

資訊混亂的時代，誠信是最好的賣點

好不容易找到錢的時候，兩年過去，轉眼阿滴都已經破百萬訂閱了。雖然資金與夥伴終於到位，但都等了兩年，我們也不急著開工。在試錄之前，所有夥伴聚在一起，一起協作了一份文件，叫做「我心目中的志祺七七……」。從頻道該怎麼幫圖文不符加分、要為觀眾創造一個什麼樣的交流平台、影片剪完該長什麼樣子，到每位夥伴在頻道經營上最想做的事，我們都有充分的討論。

這份共十四頁的文件，成為我們的根基，每當遇到挫折，或是迷惑的時候，我們都會回到裡面，去找初衷裡的答案。其中，關於「要為觀眾創造一個什麼樣的交流平台」，當年我自己在文件裡面，寫下了這樣的話：

「期許『志祺七七』成為能夠快速跟上時事，清晰的把複雜事情說好的頻道。更是個『讓大家在這個資訊混亂的時代，能夠相信且讓人期待的頻道』。

在回答這題時，我想到了很小的時候看的一個節目，名稱大概是「地球真奇妙」之類的。內容大概是每週會介紹一個國家特殊的文化語言，當時的我總是很期待看到他的下一集，但現在有點久沒有感受過這樣的情緒了。

圖文不符的粉絲，在遇到重大事件時，常會問說：『圖文不符會不會出手？』我覺得這是一個好的方向。透過這節目，讓人知道：『圖文不符會出手』，就能帶出更多的價值。」

理想很豐滿，但現實果然很骨感。

在錄了第一支影片之後，連我自己都覺得畫面不耐看，當下馬上開始減肥。多等一天就是多燒一天的錢，為了上相，我兩個月火箭式減下24公斤。影片開始上線日更，主色調跟隨圖文不符的黃色與黑色，還有可愛的黃臭泥坐鎮。不過上線沒多久，果然開始大逆風，各種不被看好。

「社會議題那麼硬的題材哪有人要看？」

「太嚴肅了吧！要追時事為什麼不看新聞就好？」

「看網路影片都嘛是要放鬆好笑的，這沒市場啦！」

好在也不是第一天被罵爆，這次我倒是很平常心。當YouTber本來就不是我擅長的事，一開始沒有太被看好或是被關注，反而給了我低調進步的成長空間。

●本文摘自 天下文化 出版《歡迎來到志祺七七！不搞笑、談時事，資訊設計原來很可以》。