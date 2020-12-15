快訊

對抗共軍擴張？英航艦部署西太平洋對印太局勢影響

北捷車廂驚傳異味 龍山寺站擠爆、1200名乘客被請下車

「志祺七七」鍵盤時代新勢力　改造社會也可以是好生意

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《歡迎來到志祺七七！不搞笑、談時事，資訊設計原來很可以：從50人的資訊設計公司到日更YouTuber的瘋狂技能樹》 作者：張志祺 出版社：天下文化 出版時間：2020年11月20日
書名：《歡迎來到志祺七七！不搞笑、談時事，資訊設計原來很可以：從50人的資訊設計公司到日更YouTuber的瘋狂技能樹》
作者：張志祺
出版社：天下文化
出版時間：2020年11月20日

《歡迎來到志祺七七！不搞笑、談時事，資訊設計原來很可以》這是一本從「我」到「我們」、從「一個人」到「一群人」，撞了很多牆、試錯得來的「跌倒學」。這棵眾人眼裡看似瘋狂、胡亂生長的技能樹下，在土壤的深處，其實一切都是從再簡單不過的自我問答開始：我是誰？存在的價值是什麼？該怎麼建立夥伴關係？這世界怎麼樣才可以更好？我們要怎麼樣才能賺到錢，又能做自己的活下去？（編按）

文／張志祺；採訪撰文 ／林欣婕

二〇一六年的秋天，在一個群眾集資的年會上，我認識了阿滴。由於我跟阿滴都是受邀的講者，會前會後都有不少聊天時間，所以就這樣熟了起來。

那時候的簡訊設計／圖文不符，團隊不過十多個人，也還不是很有名，當時的阿滴英文，也離兩百萬多訂閱還很遠，訂閱數不過十七萬多。除了一樣愛打電動、愛玩卡牌，最讓我們一拍即合的原因，是彼此當下的生命狀態。當時阿滴正在想要建立團隊，剛好我是創業路上的人；而作為YouTuber的阿滴，也建議我應該趕快投入YouTuber行列，給了我很多寶貴的建議，我們兩個湊在一起，除了打電動、說幹話，其實也有滿多時間，是在談正經事，擔任彼此的顧問。

勇敢加入主戰場，連結出更多機會與資源

「成祥，我們應該來做一個YouTube頻道！」我回公司提出申請。

「嗯……這件事你已經跟我提第三次了，代表你很在意，是真心想做……」成祥表示。

其實，做YouTube頻道這件事，對整個團隊來說，不是目的，而是個策略。

圖文不符一直都在默默的生產優質懶人包，呈現各種議題，每年也有遊戲或解釋型動畫等大型專案，來討論我們認為很重要的題目。但當時的圖文不符，在發展上碰到了三個瓶頸，分別是：「無法快速回應時事」、「成效無法累積」、「觸及不到年齡層更低的族群」。

YouTube的真人錄影，讓我們可以快速回應時事；平台演算法不同之下，YouTube的長尾相當驚人，可以補足臉書平台無法進行累積的問題；而在臉書的受眾年齡層逐漸上升、年輕人轉向IG與YouTube的情況下，要接觸年輕人，把戰場延伸至YouTube，也是必然之勢。弄清楚策略目標後，除了開始一邊找錢，我們也開始摸索頻道的形式與模樣。因為覺得自己一胖、二宅、三不喜露臉，剛開始我還真的沒有要自己跳下去做的意思。我們有考慮用動畫的方式來做一個頻道，但成本實在太高，速度也一樣無法解決公司遇到「快速回應時事」的問題。

「志祺我跟你說，『以人為載體』永遠是最好的方式，」阿滴強調，就算把動畫做得再厲害，觀眾能討論的永遠是圖文不符好棒、這個動畫好精緻」，頂多再被議題感動一下。

但如果張志祺今天成為了YouTuber，大家可以討論的話題，就可以含括「張志祺愛穿什麼顏色」、「我今天在哪裡遇到他」、「他的公司長什麼樣子」、「他最近跟哪個YouTuber有合作」……範圍能無限擴大延伸，還能與人的狀態共同演化。

更重要的是，如果開YouTube頻道是一個策略，那唯有把自己真的變成一位YouTuber，才能真正走進這個圈子、搞懂圈內文化，並與其他YouTuber有所連結，得到新的機會與資源，進而發揮更大的影響力。

如果要下海當YouTuber，領域應該要結合我們的專長，談社會議題與時事。阿滴推薦了談時事的美國YouTuber——Philip DeFranco頻道給我參考，當時他的訂閱數已經破三百萬。

「嗯，好吧，如果要做YouTuber的話，我要做日更，」我一邊思考，一邊說道。

「……你瘋了嗎？」阿滴表示傻眼，傻眼的不只阿滴，還有成祥與夥伴們。

雖然，日更也是一個策略，不過這又是另外一個故事，有機會再說。

「志祺七七」是YouTube上少數以時事議題評論型的頻道，目前該頻道已突破67萬人訂閱。（圖／翻攝自YouTube帳號「志祺七七 X 圖文不符」的影片）
「志祺七七」是YouTube上少數以時事議題評論型的頻道，目前該頻道已突破67萬人訂閱。（圖／翻攝自YouTube帳號「志祺七七 X 圖文不符」的影片）

資訊混亂的時代，誠信是最好的賣點

好不容易找到錢的時候，兩年過去，轉眼阿滴都已經破百萬訂閱了。雖然資金與夥伴終於到位，但都等了兩年，我們也不急著開工。在試錄之前，所有夥伴聚在一起，一起協作了一份文件，叫做「我心目中的志祺七七……」。從頻道該怎麼幫圖文不符加分、要為觀眾創造一個什麼樣的交流平台、影片剪完該長什麼樣子，到每位夥伴在頻道經營上最想做的事，我們都有充分的討論。

這份共十四頁的文件，成為我們的根基，每當遇到挫折，或是迷惑的時候，我們都會回到裡面，去找初衷裡的答案。其中，關於「要為觀眾創造一個什麼樣的交流平台」，當年我自己在文件裡面，寫下了這樣的話：

「期許『志祺七七』成為能夠快速跟上時事，清晰的把複雜事情說好的頻道。更是個『讓大家在這個資訊混亂的時代，能夠相信且讓人期待的頻道』。

在回答這題時，我想到了很小的時候看的一個節目，名稱大概是「地球真奇妙」之類的。內容大概是每週會介紹一個國家特殊的文化語言，當時的我總是很期待看到他的下一集，但現在有點久沒有感受過這樣的情緒了。

圖文不符的粉絲，在遇到重大事件時，常會問說：『圖文不符會不會出手？』我覺得這是一個好的方向。透過這節目，讓人知道：『圖文不符會出手』，就能帶出更多的價值。」

理想很豐滿，但現實果然很骨感。

在錄了第一支影片之後，連我自己都覺得畫面不耐看，當下馬上開始減肥。多等一天就是多燒一天的錢，為了上相，我兩個月火箭式減下24公斤。影片開始上線日更，主色調跟隨圖文不符的黃色與黑色，還有可愛的黃臭泥坐鎮。不過上線沒多久，果然開始大逆風，各種不被看好。

「社會議題那麼硬的題材哪有人要看？」

「太嚴肅了吧！要追時事為什麼不看新聞就好？」

「看網路影片都嘛是要放鬆好笑的，這沒市場啦！」

好在也不是第一天被罵爆，這次我倒是很平常心。當YouTber本來就不是我擅長的事，一開始沒有太被看好或是被關注，反而給了我低調進步的成長空間。

●本文摘自　天下文化　出版《歡迎來到志祺七七！不搞笑、談時事，資訊設計原來很可以》


阿滴 YouTuber 動畫 天下文化 閱讀風向球

相關新聞

百歲時代來臨！從日本萎縮的人口結構深掘高齡問題

文／卡米拉‧卡文迪許（Camilla Cavendish） 新生不再：人口結構將改變世界的權力平衡 到了二〇二〇年，地球上六十五歲以上的人口數將會首度超過五歲以下的人口數。祖父母多，孫子、孫女少

「志祺七七」鍵盤時代新勢力　改造社會也可以是好生意

《歡迎來到志祺七七！不搞笑、談時事，資訊設計原來很可以》這是一本從「我」到「我們」、從「一個人」到「一群人」，撞了很多牆、試錯得來的「跌倒學」。這棵眾人眼裡看似瘋狂、胡亂生長的技能樹下，在土壤的深處，

矽谷獨角獸霸主Uber，為何變成創投界口耳相傳的警世故事？

如《惡血》黑暗失控，如《鯨吞億萬》高潮迭起！失控的發展策略、有毒的新創文化，新書《恣意橫行》帶你看狂人如何用謊言、背叛與欺騙建成這座失速帝國！

詩壇教皇羅智成新書發表會本週登場，各路高手獻聲、眾星雲集！

神秘、甜美、離奇、荒涼，虛搆的文字如何叫人牽掛？ 《荒涼糖果店》 紙上開張 《地球之島》於12月18日（五）晚上7:00在紀州庵文學森林 2F人文空間，不見不散！

《大港的女兒》：以時代女性視角回望港都的百年歷史風雨

史書寫名家．陳柔縉「首部時代小說」以日本時代高雄港為舞臺，細膩又大器，刻劃近代臺灣百年流轉，並寫出高雄的女兒如何不服輸，在異族的腳下、在異國的天空，一步一步不停歇，衝破困局，活出自己的名字。

簡化歷史？：流行文化中的霧社事件

自從一九九○年代起，兩位對此事件現存的文化表述，最有貢獻的人物是本土自由歷史學家鄧相揚以及插畫家邱若龍。身為執業醫師的鄧相揚，在霧社附近長大並成為書寫霧社事件文化歷史的多產作家。他出版了一系列深入研究此事件的書籍，包括《風中緋櫻—霧社事件真相及花岡初子的故事》、《霧社事件》、《霧重雲深：霧社事件後，一個泰雅家庭》。藝術家邱若龍是《霧社事件：台灣原住民歷史漫畫》的作者及插畫家。這是一本二百六十六頁的圖文小說，深入描寫原住民起義的故事。一九九八年他導演了第一部以此事件為主題的紀錄劇情片《嘎雅—1930年的賽德克族與霧社事件》。

【出版推薦】盛浩偉／透過文學，看見臺灣更深邃的時光地景－瀟湘神《殖民地之旅》

就在正好一百年前的1920，日本文豪佐藤春夫曾經因緣際會、意外來到臺灣，就此開展成一段文化史。一百年後的2020，臺灣奇幻小說家瀟湘神則追隨佐藤春夫的腳步，重新走過一趟相同的旅程，並寫下《殖民地之旅》（衛城出版）。除了重新詮釋佐藤春夫的旅行之外，也要透過巡迴講座，帶領讀者穿透歷史的迷霧，看見臺灣更深邃的時光地景。

【出版推薦】劉瑞華／如果你不讀亞當．斯密的書　

有人曾說，非小說書籍讓你獲得知識，但小說可以給你智慧。作者強納森．懷特就漂亮展現了這一點。他用一個娛樂性強、寓意深刻的故事，告訴我們如何可以擁有更好的生活、更美善的社會，而且用更宏觀的角度——兼顧道德與實際——讓每個人適得其所。這本書可以讓任何年紀的人，尤其是學生，對於我們社會的未來，擁有更深刻、完整的看法。這是了不起的成就，也是很愉快的閱讀經驗。 ——Michael Ray，史丹佛商學院教授

剖腹產麻醉失敗痛全程！揭術中麻醉難解且真實的醫療案例

麻醉，幾乎被視為與外科和牙科手術不可分割且極為關鍵的醫療手段，使醫師執行各種駭人的手術時，能夠順利進行。然而，看似應用普遍的麻醉術，不僅發展時間不過短短一百多年，我們對它的理解甚至可能也不夠深刻……

京劇女伶變身超級英雄！金漫獎得主常勝最新力作《閻鐵花》

　　說到超級女英雄你可能會想到黑寡婦、神力女超人、反派小丑女，但你有想過臺灣如果有個超級女英雄，那該是什麼樣子？ 　　漫畫家常勝十分擅長描繪科幻、奇幻作品，更有獨特人物寫實與人性深刻刻劃的內涵，早期

一個父親的願望：約翰‧伯格《婚禮之途》

或者，某件壞事發生在某人頭上的時候。也許是一場病，也許是一起意外。他有危險了，而那些愛他的人會到神的面前許下誓言，如果所愛之人能夠康復，他們就會做一件好事來還願。如果你孑然一身，獨活人世，你也可以替自己祈願。

日本亞馬遜行銷類榜首書　打破你的品牌經營迷思！

花大錢宣傳，成效卻不如預期；已經低價促銷了，業績還是沒有起色；如何才能打動顧客，創造亮眼成績呢……日本行銷大師西口一希將教你如何分析一人，就讓所有人買單！ 超過三十多年行銷經驗的西口一希曾任日本P&G市場總監、樂敦製藥行銷部長，成功創造出許多銷售佳績。藉由自己獨創的「單一顧客分析法」，不僅將護膚商品「肌研」推升為日本銷售第一的化妝水，並推出男用護理品牌「DE/OU」，發售一年就成為男用市場第一。

熱門新聞

【樂齡點滴】陳逸珊／白雪公主不怕老

【生產再發現】陶葉／與產後憂鬱擦身而過的我

【當代小說特區】簡媜／三溫暖（中）

奇幻旅程…文策院長胡晴舫辭職

美國大都會、奇美全球五大提琴博物館 推名琴線上演奏

【腦科先生說古今】汪漢澄／心智之河

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。