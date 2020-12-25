快訊

義大醫院機電中心冒濃煙 病患凌晨睡夢中驚醒吊點滴逃生

下周寒流要來了！彭啟明：台灣自2005年以來最冷跨年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【詩情話意】羅智成／在生命與死亡過度的地方

聯合新聞網 / 聯合文學出版社
書名：《荒涼糖果店》 作者：羅智成 出版社：聯合文學 出版時間：2020年11月23日
書名：《荒涼糖果店》
作者：羅智成
出版社：聯合文學
出版時間：2020年11月23日

「我們注定相遇

獨一無二的作品

已在此開啟

相知與惦記

相遇與分離

將是一再重演的宿命」


「甚麼作品？」

「盡情去想像吧

想像你擁有一個

量身打造的故事

而我已預先被擺進去……」

「所以我必須

不時進到我的作品裡

即時了解自己的宿命？」

「哈哈哈，我呢？

就待在你的作品裡


專心打理我的糖果店

等著你給我一個名字

一個角色或意義？」

她又回頭繼續去撩撥

那些五彩繽紛的小獸


「我希望調配、設計出各種糖果

來慶祝過往的歲月

無論是悲是喜

他們像一首首舌尖融化的歌

記載著我豐盛的人生

與美滿或淒涼的時刻

當你含著它吻著它時

各種記憶或

各種心境的滋味

隨著分泌的津液

緩緩流瀉出來

你就短暫重溫了

最珍貴的時光」


就像寫詩一樣

她陶醉地說

以無法替代的詞彙

為萬事萬物命名

「命名」賦予了

它們某種形體

把它們的法力一一喚醒

但官能的記憶

比文字雄辯 直接

我們原本就不只靠大腦

來嫁接發生過的事件

是用整個身體

她擺出優美的舞蹈動作

來強化她的口氣


來，試試「閱讀

帶著核桃的脆爽與

濃濃奶香的牛軋糖

它有一種含毒的油墨味

你覺得把文字也生生嚥下了

那時

母親正在為我

讀第一本童話

我看著精美的插圖

怯生生走進故事裡

它們建構 繁衍出

我最初的世界觀

書本外

母親耐心的聲音

把方塊字細細嚼過

再透過聽覺餵進來

我的想像力緊隨著

那溫柔的抑揚頓挫

在意識的河床上

小心翼翼穿過急流

●本詩摘自 聯合文學 出版之《荒涼糖果店》。

聯合文學 閱讀風向球 詩人 閱讀

延伸閱讀

基隆獨立書店小獸書屋勇敢創業 鄭麗君來加持推薦4本書

羅智成《荒涼糖果店》 甜點控X聯合文學獨家合作推出限定版「荒涼糖果罐」

另類基隆Style！ 認清楚再入內 藏在「二樓以上」的驚喜

中國新增8例確診 天津再有1宗本土病例

相關新聞

「甲」面真相！如何從手腳指甲看出你的健康指數？

文／李安騏 指甲的生長速度跟你想得不太一樣 我從小與外祖父母的感情就很親密，務農的外公種田一輩子，眼見他的雙腳簡直是長在泥土裡，而他的腳趾甲就像化石般又厚又硬，趾甲產生的粉塵變成外婆的惡夢，就怕

解密唐鳳！從天才兒童到臺灣首位數位政委的人生紀實

文／丘美珍、鄭仲嵐 我的兒子充滿謎團 　　天才一旦出現在凡間，總是令人仰慕。當三十五歲的唐鳳在二○一六年以數位政委的身分出現時，媒體的聚光燈除了湧向她，也湧向她的父母。所有人都想知道，到底如何要教

感人故事全是假，好心卻被當肥羊？社群募資暗藏詐騙陷阱

你以為你夠聰明，實際上，你早已掉入陷阱！ 史上最強詐欺犯✕神鬼交鋒本尊 驚天騙局還沒結束！不再假冒機師後，他聯手FBI揭穿騙術的故事更加精采 身為聯邦調查局頂級安全顧問的法蘭克，揭露了現今詐欺犯、駭客、行騙高手透過網路或電話竊取個資和金錢的最新手法，藉由各種真實案例解析，有效保護自己的金錢與安全。

【詩情話意】羅智成／在生命與死亡過度的地方

在生命與死亡過度的地方，假如有一家神秘的糖果店，人們將在此註銷原先的記憶，或者，甚至換上全新的記憶， 死亡或重生之旅是否不再令人畏懼？

【品牌迷思】西口一希／別把顧客喜好和購買意願混為一談

花大錢宣傳，成效卻不如預期；已經低價促銷了，業績還是沒有起色；如何才能打動顧客，創造亮眼成績呢……日本行銷大師西口一希將教你如何分析一人，就讓所有人買單！ 超過三十多年行銷經驗的西口一希曾任日本P&G市場總監、樂敦製藥行銷部長，成功創造出許多銷售佳績。藉由自己獨創的「單一顧客分析法」，不僅將護膚商品「肌研」推升為日本銷售第一的化妝水，並推出男用護理品牌「DE/OU」，發售一年就成為男用市場第一。

《洗車人家》姜泰宇／我們都只是那個蹲著的人

在這個社會上我們就是蹲著的那一群人，仰頭看著客戶，每天把自己的身體弄得萬分疲憊，賺取一些微薄的收入。

不藏私懷舊餐桌！補充元氣的「蕃茄洋蔥芋頭雞湯」

你有多久沒吃到家鄉菜？是否曾經哪個瞬間，回憶起小時候從廚房裡撲鼻而來的香氣，那鍋在爐火上細熬慢燉的老菜脯排骨煲，還有那盤被媽媽滷得油油亮亮的豬五花肉，才想到似乎很久沒有好好下廚，享受親手煮食的樂趣？ 全球最大食譜網站Cookpad相信「烹飪可以讓世界更美好」，特別廣邀各方烹飪高手，一起下廚烹煮記憶中難忘的菜餚，將屬於「家」的飲食滋味和料理故事，不藏私一一分享出來，喚起人們下廚烹飪的興致和熱情。

雖然是「自閉症」但沒關係！從天才自閉症類群科學家視角看世界

自閉症、注意力不足過動症（ADHD）、廣泛性焦慮症（GAD）加總在一起，關上了她面對世界的門，但科學給了她解鎖的金鑰，寫出這本書。幫不懂人類是怎麼回事的人，提供解釋。幫自以為懂得人類的人，換個視角看世界。

邱常婷／成人或成仙的未竟之途──評東燁《東海伏妖誌》

島嶼盆地，群妖百集！ 東燁最瑰異的長篇，歷時逾三年完成，以妖怪書寫島嶼地誌 少年掌門人徐聿與劍靈姬羽踏上征途！ 收服頭城貓妖、雞籠蛇精、玉山神禽、澎湖鬼市、平湖海翁； 迎戰草山奶奶、芝蘭疫鬼、劍潭詩魂、圓山魍神、火颶麒麟…… 看似平和的人間世，卻是群妖亂舞，諸魔橫行！ 而命運的因果輪迴有其終結之時？

別打擾情侶談戀愛！美食之魂「關西燒物」竟是這樣來？！

日本庶民美食發展最蓬勃的大阪，絕對不能不提「粉物」，尤其「お好み焼き」可說是關西一帶的美食之魂！這一道爭奪過無數次B級美食之最的料理，究竟在食文化上的歷史發展是怎麼綻放、發揚的呢？《日本庶民美食：Nippon所藏日語嚴選講座》帶你一探B級美食，一起看看大阪府當地最不容錯過的行家美味吧！

【舊朝往事】趙冬梅／中國歷史上首場「馬王政爭」，王安石勝！

這是一個朝代的轉折史，作為君主，他們奮發進取：行新法、討交趾、收河潢、改制元豐、伐夏開邊⋯⋯卻無法阻止國家衰亡。 這是一群有識之士的時代悲歌，作為臣子，他們名震千古：韓琦、歐陽修、司馬光、王安石、蘇軾⋯⋯卻難解當下危機。 君臣遇合之際，他們積極尋求變革，卻終將改革變成政治角力，將北宋推向危亡的深淵！

重返古書街！日文壇奇才鹿島茂揭你所不知道的書業興衰史

世界最大的古書街──神田神保町，曾遭地震、大火與戰爭劫難，卻始終未曾衰敗，儼然以頗具毅力的姿態吸引時下新知匯集，凝聚書業、大學與外語學習機構在此地扎根。神保町究竟有何獨特魅力，能成為等同「世界遺產」般珍貴的知識匯聚之處？ 《神保町書肆街考》是本書作者鹿島茂考察神保町從幕末到現代的史地變遷，一窺異國文化和日本精神在神保町的碰撞與流動，企圖完整描繪神保町文藝社會樣貌。除了書業之外，亦論及明治、大正時期劇場與電影院在神田區域的蓬勃發展，因中國留學生到來而形成的中華街，還有「御宅族」給神保町古書街帶來的重大轉變等。《神保町書肆街考》是值得所有閱讀愛好者珍藏的重磅作品，更是瞭解日本近代文化的必讀之作。

熱門新聞

【故宮文物月刊】雪域遺珍—院藏清代三大呼畢勒罕進貢法器

【浮生人物誌 52】王正方／我當上了話劇男主角

【話我童年的花】劉墉／九重葛

【生活進行式】林宜諄／生命的影響力─從人生的挫折學習同理

【青春名人堂】吳毅平／我有大頭

【星期五的月光曲 台積電文學沙龍68】撩亂青春到人生下半場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。