【詩情話意】羅智成／在生命與死亡過度的地方

「我們注定相遇

獨一無二的作品

已在此開啟

相知與惦記

相遇與分離

將是一再重演的宿命」

「甚麼作品？」

「盡情去想像吧

想像你擁有一個

量身打造的故事

而我已預先被擺進去……」

「所以我必須

不時進到我的作品裡

即時了解自己的宿命？」

「哈哈哈，我呢？

就待在你的作品裡

專心打理我的糖果店

等著你給我一個名字

一個角色或意義？」

她又回頭繼續去撩撥

那些五彩繽紛的小獸

「我希望調配、設計出各種糖果

來慶祝過往的歲月

無論是悲是喜

他們像一首首舌尖融化的歌

記載著我豐盛的人生

與美滿或淒涼的時刻

當你含著它吻著它時

各種記憶或

各種心境的滋味

隨著分泌的津液

緩緩流瀉出來

你就短暫重溫了

最珍貴的時光」

就像寫詩一樣

她陶醉地說

以無法替代的詞彙

為萬事萬物命名

「命名」賦予了

它們某種形體

把它們的法力一一喚醒

但官能的記憶

比文字雄辯 直接

我們原本就不只靠大腦

來嫁接發生過的事件

是用整個身體

她擺出優美的舞蹈動作

來強化她的口氣

來，試試「閱讀」

帶著核桃的脆爽與

濃濃奶香的牛軋糖

它有一種含毒的油墨味

你覺得把文字也生生嚥下了

那時

母親正在為我

讀第一本童話

我看著精美的插圖

怯生生走進故事裡

它們建構 繁衍出

我最初的世界觀

書本外

母親耐心的聲音

把方塊字細細嚼過

再透過聽覺餵進來

我的想像力緊隨著

那溫柔的抑揚頓挫

在意識的河床上

小心翼翼穿過急流

●本詩摘自 聯合文學 出版之《荒涼糖果店》。