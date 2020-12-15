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詩壇教皇羅智成新書發表會本週登場，各路高手獻聲、眾星雲集！
文／聯合文學編輯部
神秘、甜美、離奇、荒涼，虛搆的文字如何叫人牽掛？
《荒涼糖果店》 紙上開張
孤獨、離散、原始、自由
這個星球只能擁有這個文明？
《地球之島》 再度公轉
知道糖果罐、時鐘與紙袋的秘密嗎？荒涼糖果店開張！
羅智成出版新書《荒涼糖果店》和《地球之島》，將於12/18（五）晚間七點於紀州庵文學森林舉辦新書發表會，除帶來新書之外，也力邀重量級貴賓陳芳明、須文蔚等人出席發言，並邀請新生代詩人曾貴麟、卓純華、名廣播主持人洪嘉勵、國語日報企劃部主持鄭惠文等到場一同讀詩，更有神秘嘉賓帶來長笛及舞蹈表演，不僅是一場新書發表會，更是一場詩文與藝術的饗宴！
本次聯合文學也特別與甜點控合作，推出獨家限定版「荒涼糖果罐」要送給當天參與的讀者，將在紙上讓你垂涎欲滴的文字，化為能讓你拿在手中的甜蜜！
佳節前夕，誠摯邀請您與詩人共舞，歲末盛宴即將開演！
羅智成新作《荒涼糖果店》&《地球之島》新書發表會
活動日期： 12月18日（五）
活動時間： 晚上7:00
活動地點：紀州庵文學森林 2F人文空間
報名網址：了解更多
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