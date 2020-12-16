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【出版推薦】袁瓊瓊／我允許──讀《當時小明月》

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《當時小明月》 作者：林佳樺 出版社：有鹿文化／紅螞蟻圖書 出版時間：2020年07月03日
書名：《當時小明月》
作者：林佳樺
出版社：有鹿文化／紅螞蟻圖書
出版時間：2020年07月03日

文／袁瓊瓊（作家‧編劇）

　　因為懂一點星座，學生會找我看盤。佳樺的盤我也看過。當時問她想知道什麼？佳樺問：「我能不能寫作？」

　　看了她的自序，我才知道，這個問題她問的人不是只有我一個。

　　可能因為本身是寫作的人，總覺得寫作是簡單的事，能不能寫，不是自己最清楚嗎？實話說，不太明白佳樺這句問話意思。於是想當然耳，把「能夠寫作」這個概念，替換成「成名」、「賺錢」。

　　因為從盤上看，佳樺命裡這兩項都實在不是很旺，於是便直截回答：「不能。」

　　佳樺一聽，面色大變。半晌，才又惶急地，幾乎是聲音顫抖地又問一次：「真的不能寫嗎？」袁半仙就又檢查了一下她的命盤，再度鐵口直斷：「不能。」

　　我之所以把這事記得很清楚，是因為兩點。一是佳樺的反應。她聽了以後，默不作聲。因為還有別的同學，我注意力轉向，去算別人的命了。但是雖看著別人，我隱隱有點覺得自己說了「不好」的話。坐在我身旁的佳樺，非常安靜，但可以感覺到她身上有一股堅韌又倔強的不甘散發出來。

　　二就是：這之後就時常在報章上看到佳樺在文學競賽中得獎。而且，很快地，出書了。就是這本《當時小明月》

　　佳樺的文字非常精細。看她描繪宜蘭外婆家種種，無論室內或戶外，都像是新寫實繪畫，可以透過她的書寫，清楚地看到那些景象：上下分離後研磨面凹槽逐漸磨平的石磨；藥房裡收置藥材的小櫥組成的藥櫃；摺成虎頭形狀的藥包；外公給人把脈的手勢；外婆擣藥材的姿態；一老一小在草叢間採摘可以逼出體內寒氣的「金不換」……畫面一幅又一幅，完全依靠佳樺的文字功力，舊時代的氣息撲面而來。

　　佳樺不是那種文藝腔調明顯的作者。她的書寫更像是素人畫。非常樸素，而在樸素中有自己的小小的心事。那心事異常幽微，藏匿在字裡行間，幾乎像是害怕被發現。

　　看這本書的時候，我不時興起：「這孩子怎麼這樣可愛卻又這樣悲哀啊」的感受。書中極大篇幅記錄佳樺的小時候。因為姊姊已上小學，弟弟仍在襁褓，在父親罹病之後，母親負擔加重，因之把家中排行老二的佳樺送到了外婆家。

　　佳樺沒明寫被「流放」到外婆家時的年紀，因為還不到上學的歲數，我推測大概是三歲上下。關於兒童成長的研究中提過，孩童在三歲前沒有自立能力，因之與他接觸最多的對象，孩童會有「依戀」傾向。這傾向固化之後，會形成某種類似制約的紐帶。甚至比血親的臍帶連結更強。依照這個理論，佳樺的「依戀」紐帶其實是繫在外婆身上的。在外婆家生活了三年，而現在，這個已然成年，有夫有子的佳樺，仍在講述。

　　書中這個被描寫成極煩人的孩子，其實古靈精怪，充滿奇思異想，生命力勃發，而且相當的調皮。是天使一般的小孩啊，但作者的寫法卻幾乎是帶著疑慮，無法對自己的存在理直氣壯，似乎無法理直氣壯地愛自己、欣賞自己。

　　這種對於自我永遠懷著不安的狀態，我個人的解讀是：或許來自於童年期依戀對象的被剝奪。在依戀母親時，母親把她送走；生活三年，對外婆產生依戀之後，又被外婆送走。

　　某方面，我很感謝阿盛給予佳樺肯定，使她不致因為我胡言亂語對寫作失去信念。而另一方面，我又隱隱相信著：就算阿盛跟我的回答一樣，我猜佳樺會再去問別人，要問到有人回答：「能。」為止。

　　看完了《當時小明月》之後，我忽然明白：對於佳樺，寫作不是「出名」，不是「賺錢」，甚至不是「療癒」，不是被「肯定」，對於佳樺，寫作是在迷霧中找路。她好像站在一個開著無數門的迷宮裡，她會去敲每一扇門，忐忑，但又懷著奇妙的信心，相信有一扇門完全屬於她自己。或許要走很長的路，或許要面對許多被敲開了，又砰然關閉的門，但是，當那扇屬於她的門開啟的時候，她便可以回家了。

　　海靈格（Bert Hellinger）有一首很美的詩，叫做〈我允許〉：

海靈格（Bert Hellinger）/〈我允許〉

　　我允許任何事情的發生。

　　我允許，事情是如此的開始，如此的發展，如此的結局。

　　因為我知道，所有的事情，都是因緣和合而來，一切的發生，都是必然。

　　若我覺得應該是另外一種可能，傷害的，只是自己。


　　我唯一能做的，就是允許。

　　我允許別人如他所是。

　　我允許，他會有這樣的所思所想，如此的評判我，如此的對待我。

　　因為我知道，他本來就是這個樣子，在他那裡，他是對的。

　　若我覺得他應該是另外一種樣子，傷害的，只是自己。


　　我唯一能做的，就是允許。

　　我允許我有了這樣的念頭。

　　我允許，每一個念頭的出現，任它存在，任它消失。

　　因為我知道，念頭本身本無意義，與我無關，它該來會來，該走會走。

　　若我覺得不應該出現這樣的念頭，傷害的，只是自己。


　　我唯一能做的，就是允許。

　　我允許我升起了這樣的情緒。

　　我允許，每一種情緒的發生，任其發展，任其穿過。

　　因為我知道，情緒只是身體上的覺受，本無好壞，愈是抗拒，愈是強烈。

　　若我覺得不應該出現這樣的情緒，傷害的，只是自己。


　　我唯一能做的，就是允許。

　　我允許我就是這個樣子。

　　我允許，我就是這樣的表現。我表現如何，就任我表現如何。

　　因為我知道，外在是什麼樣子，只是自我的積澱而已。


　　真正的我，智慧具足。

　　若我覺得應該是另外一個樣子，傷害的，只是自己。

　　我唯一能做的，就是允許。

　　我知道，我是為了生命在當下的體驗而來。

　　在每一個當下時刻，我唯一要做的，就是全然地允許，全然地經歷，全然地享受。

　　允許，一切如其所是。

　　送給佳樺。

●本文摘選自 有鹿文化／紅螞蟻圖書 出版之《當時小明月》推薦序。


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