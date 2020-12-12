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京劇女伶變身超級英雄！金漫獎得主常勝最新力作《閻鐵花》

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《閻鐵花1》 作者：常勝Chang Sheng 出版社：大辣出版 出版時間：2020年12月1日
書名：《閻鐵花1》
作者：常勝Chang Sheng
出版社：大辣出版
出版時間：2020年12月1日

文／大辣出版編輯部

　　說到超級女英雄你可能會想到黑寡婦、神力女超人、反派小丑女，但你有想過臺灣如果有個超級女英雄，那該是什麼樣子？

　　漫畫家常勝十分擅長描繪科幻、奇幻作品，更有獨特人物寫實與人性深刻刻劃的內涵，早期的《BABY.》以及獲得金漫獎肯定的《隱藏關卡》都是科幻類型的作品，寫實的畫風加上扎實的敘事風格，今年推出最新創作、臺灣首部超級英雄漫畫《閻鐵花》首集已於12月1日上市，預計有3-5冊。

　　金漫獎得主常勝表示，我一直很相信，一部作品，通常源自於一個簡單到不行卻強而有力的核心概念（點子）。傳統戲曲與科幻結合，詮釋一個不一樣的原創超級英雄，這看來有些野心過大的想法，也害怕躊躇著自己能否駕馭。不過對我來說，似乎也承載著長久以來對部分美的印象以及執著於令自己著迷的點子與題材，想要將她畫出來。這個點子是《閻鐵花》一個京劇女伶成為超級英雄的故事。

　　《閻鐵花》也延續了前作《九命人―時之輪迴》，採手繪方式。出道以來大多使用電繪，轉變十五年來的繪畫習慣原因很簡單就是他想留一些東西給自己的小孩。繪製草稿、描至完稿紙、上墨線，繁複步驟花費的時間剛好是電繪的三倍。儘管繁瑣，手繪還是有其迷人之處，墨水總能帶來出乎意料的變化，包含了許多美麗的錯誤。

　　近年常勝很喜歡看國外影集，更發現影集有更多篇幅去精細地說故事，與漫畫關係更近，他認為，「如果是一本單行本漫畫，可能就像一部兩小時的電影，但如果是長篇漫畫，則比較像影集。」他也似電影導演，愛用老演員。資深讀者可能會發現，在《閻鐵花》第一回中，臺下看戲的禿頭老人，便是《隱藏關卡》裡常到便利商店拿便當的街友，他喜歡在不同的作品裡面，安插一些小彩蛋與老讀者互動。

　　勇於挑戰不同題材的漫畫家常勝，這一次新作《閻鐵花》在傳統戲曲的婉轉詞聲中，講述背負血海深仇的少女閻鐵花，將要以一身武術直面橫亙三十年時光的陰謀……一場公開的網路直播殺人，鏡頭中的京劇女旦哼唱著《白蛇傳》段子，「離卻了峨眉到江南⋯⋯」轉身槍殺綑綁於椅子上的議員兒子，「小女子⋯閻鐵花⋯」

　　閻鐵花，30年前的閻家京劇團滅門血案，唯一倖存者、年僅15歲的閻鐵花成了兇手進了監獄，並於10年前死於監獄中。而現在，出現與30年前容貌如出一轍的、自稱閻鐵花的人又是誰？又會揭開什麼隱藏在當初命案之下的真相呢？一起開卷揭曉吧！

●以下擷取《閻鐵花1》書中部分試閱內容：

（圖／大辣出版社提供）
（圖／大辣出版社提供）

（圖／大辣出版社提供）
（圖／大辣出版社提供）

（圖／大辣出版社提供）
（圖／大辣出版社提供）

（圖／大辣出版社提供）
（圖／大辣出版社提供）


《閻鐵花》新書座談會

【臺中場】

講者｜常勝 x 黃健和（主持）

時間｜12/12（六）15:00-17:00

地點｜Image3非常圖像空間（臺中國家歌劇院5F，台中市惠來路二段101號）

【臺北場】

講者｜常勝 x 致怡+ZEI+

時間｜12/19（六）15:00-17:00

地點｜基地書店（台北市大同區華陰街38號）


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