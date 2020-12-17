【醫學專區】蔡英傑／微生物，決定你的健康

文／蔡英傑（國立陽明大學教授）

呼吸道：一呼吸，鼻腔菌生態就會改變

因為新冠肺炎肆虐全球，大家很關心「呼吸」這件事，所以我先來談談呼吸道。

負責肺部氣體交換的肺泡，讓我聯想到孩童吹出來、隨風飄飛的肥皂泡泡。肺泡數目達七億多，總表面積近一百平方米，由鼻腔湧入的大量空氣，通過肺泡細胞膜，進入肺泡裡密密麻麻的毛細血管，循環全身。空氣中無數病菌、病毒，竟然只靠鼻腔簡單的過濾，就隨著吸氣直衝脆弱的肺泡，是不是讓人感到毛骨悚然！我們的呼吸，二十四小時不眠不休，肺部的免疫防衛系統要多麼強大，才能把防衛工作做到滴水不漏﹖這個防衛體系如果被新冠病毒擊潰，那就必須進加護病房，就必須掛上呼吸器。

過去認為呼吸道，特別是下呼吸道（肺部）是無菌的，否則就是病入膏肓。現在才知道，其實呼吸道也有它重要的共生菌。「腸肺軸」（gut-lung axis）的路徑，除了有免疫系統的交流外，菌的互相交流也不可忽視，畢竟腸和肺兩個系統，雖然食物進嘴巴，空氣走鼻腔，然而竟然進入同一通道，才又分流到胃或肺。

鼻腔是「伺機性病原菌」的主要儲存庫，伺機侵犯呼吸道，一旦攻擊成功，就會造成許多呼吸道疾病，如過敏性鼻炎、鼻竇炎、氣喘、肺炎，甚至與中耳炎也有關係。鼻腔共生菌的首要任務，也許就是壓制這些鼻腔病原菌。澳洲的普薩蒂斯（Psaltis）教授領銜的國際鼻竇微生物體研究團隊，二○二○年發表分析九個國家、四一○人鼻竇菌相的研究成果，不論是健康的人或慢性鼻竇炎患者，棒狀桿菌和葡萄球菌都是鼻竇中最優勢的菌種，負責壓制壞菌，保持鼻腔菌相健康。莫拉克斯菌大概是鼻腔菌中的超級壞蛋，鼻腔莫拉克斯菌多的兒童，急性呼吸道感染發生率最高，且容易氣喘。

插播一個有趣的研究，瑞士伯恩大學的希爾提（Hilty）教授，二○一八年研究養豬廠員工的鼻腔菌相，竟然與豬場空氣菌，以及豬隻的鼻腔菌相非常接近，看來鼻腔菌非常容易受到環境的影響。但要如何照護鼻腔菌相﹖這個問題我暫時也提不出有理論基礎的方法，戴口罩也許是唯一有效的做法吧。

肺部的菌數極低。大腸組織每克菌數多達十的十一到十二次方；肺部組織每克只有十的三到五次方的菌。肺部菌不太像鼻腔菌，反而比較像是由口腔入侵的，特別是睡眠時，會厭放鬆，微量口水容易進入氣管，同時就帶入細菌，所以肺部菌以源自口咽部的普氏菌、偉榮球菌為主，數目不多，但對維護肺部免疫系統卻非常重要。

侵犯肺部的頭號病菌，就是結核分枝桿菌。肺結核為全球最重要的傳染病之一，每年奪走一四○萬人以上的生命。在台灣也是死亡數最多的傳染病。慢性呼吸道疾病（COPD）和癌症、糖尿病、心血管疾病並列四大非傳染病，雖然沒有直接相關的病原菌，但慢性呼吸道疾病的病患，肺部發炎菌特別多。肺癌在國人癌症排行中，男女皆居首位，是十大癌症中的三冠王，醫療支出最高、死亡率最高，且晚期發現比例也最高。肺癌一般認為和COPD一樣，也是和肺炎鏈球菌之類的發炎菌有關。

眼睛：腸道菌、口腔菌都來作亂

眼睛感覺是身體較為脆弱的部位，一想到裡面住滿了細菌，令人不禁起了雞皮疙瘩。沒錯，貴為靈魂之窗，也照樣有共生菌同居。眼結膜的菌相，竟然和口腔差不多複雜，有很多的丙酸桿菌和棒狀桿菌。

眼睛的共生菌與眼睛免疫系統，攜手構建嚴密的防護網，對抗病菌入侵。眼淚含有具殺菌作用的溶菌酶，有濕潤沖刷作用，也是防護網重要成員。年紀大了，眼淚減少，眼部問題就多了。

眼睛血管少，還有稱為血―眼屏障以及血―視網膜屏障等組織阻隔，照理來說，應該比較難被外來的細菌或免疫細胞侵入。但常見的葡萄膜炎，卻是因為腸道菌活化T細胞大老遠跑到眼部，攻擊眼睛葡萄膜，引發發炎紅腫，視力模糊等。青光眼、視網膜病變、黃斑部病變等大家熟知的眼睛病變，竟然也和腸道菌及口腔菌扯得上關係。

全世界有一億人戴隱形眼鏡，戴隱形眼鏡的人，結膜上會有較多和結膜炎、角膜炎相關的機會病菌。有趣的是，大家都是用手戴上隱形眼鏡，結果手上的菌並沒有明顯傳到眼睛。紐約大學的貝洛教授評論說，身體各部位的共生菌，其實對外來侵入的細菌或病毒，都相當有抗性，不會輕易就大幅變動。

一般認為，戴隱形眼鏡應該會降低眼睛菌相的自我修復能力，但目前的研究並沒有看到這個現象。

（圖／Unsplash）

口腔：唾液每毫升有上億隻微生物

口腔是全身生態最複雜的部位，牙齒、牙齦、牙根、舌頭共生菌相都大不相同。口腔每天要處理大量食物，但口腔內的微生物體卻非常恆定，甚至在不同的國家地區，健康人的口腔核心菌相都很類似。有研究每天追蹤唾液菌的變化，整整一年，發現竟然有九九•七％的菌完全不變。

健康的成人一天要分泌一公升以上的唾液，唾液每毫升有上億隻微生物，同時含有如溶菌素、防禦素等多種抗菌物質，這些抗菌物質其實殺菌力都不強，但足以維持口腔微生物體的恆定。真正頑強的病菌，就送下去交給胃酸去處理。

口腔的核心共生菌，是偉榮球菌、鏈球菌、牙齦卟啉單胞菌等，多為不常聽到的厭氧菌。大腸內厭氧可以理解，口腔居然也厭氧？口腔菌喜歡在牙齒、假牙，甚至黏膜表面形成生物膜（biofilm）。幾隻菌游了過來，先落個腳，分泌一些有黏性的多醣固定下來，然後招朋引伴地形成聚落，分泌更多的多醣，層層包覆，內外隔絕，形成穩定的厭氧環境，這就是「生物膜」，也是口腔菌維持恆定的有效手段，但這種特殊構造也經常造成麻煩：像是惡名昭彰的牙菌斑，也是一種強固的生物膜，刷牙刷不掉，抗生素殺不盡，必須定期去牙科清除，否則就開始發炎。不用說，接踵而來的就是蛀牙、牙齦炎，牙周病，甚至引起口腔黏膜病變及身體其他器官的病變。

口腔菌中的變種鏈球菌是牙菌斑中的主要菌種，也是造成蛀牙的病原菌；更討厭的是牙齦卟啉單胞菌，這株菌被認定是牙周疾病的關鍵病菌（keystone pathogen）。只要少量的牙齦卟啉單胞菌，就可以破壞正常口腔菌相以及口腔免疫，加速牙齦組織損傷。牙周病再惡化下去，全身發炎指標會飆高，對健康影響可大了，動脈硬化、心肌梗塞、糖尿病，甚至多種癌症的罹患機率都會上升。

我們天天不自覺地吞下一、二公升的唾液下去，新瀉大學的山崎（Yamazaki）教授二○一八年的論文指出：據估計，牙周病人每天會吞下不少牙齦卟啉單胞菌，大大傷害腸道菌相的穩定，進而削弱腸道屏障，使得血液中的內毒素及發炎指標飆升，引發上述的各種嚴重疾病。

口腔癌當然也與口腔菌密切相關。長庚醫院的張佑良醫師團隊，在二○一八年發表的研究報告，提到他們分析一九七位口腔癌病人及五十一位健康者的口腔菌後，選擇牙周梭菌、和緩鏈球菌、巴斯德卟啉單胞菌為口腔癌的指標菌，當口腔癌進展時，牙周梭菌會上升，另外兩株菌會下降。

那麼，如何保養口腔菌呢？口腔環境非常特別，所以養出一群非常特別的菌。從出生時，這群菌就在口腔各個適合自己的地區形成生物膜、鞏固地盤，與唾液共存，以至於研究口腔菌的科學家會很驚訝：為什麼不論地域，不論種族，不論生活飲食習慣，只要身體健康的人，口腔菌相看來都很像。因為口腔環境的特殊性，勝過了種族、生活等因素的差異性。

但是，當有了蛀牙，牙周開始經常發炎，穩固的口腔菌相就開始感受到壓力，一旦讓所謂的關鍵病菌站穩了腳步，情況就急轉直下。西班牙的羅齊爾（Rosier）博士，二○一八年在《牙醫研究》期刊發表了一篇很有啟發性的論文〈口腔微生物體的韌性與健康〉，人並非生而平等，有些人從不忌諱吃甜食，也不特別重視口腔衛生，但就是不會有蛀牙。序章中提到瑞典的維沛宏醫院給智障患者餵食大量甜食以引起齲齒，結果發現有二○〜三○％的患者，不論吃再多的甜食，就是不會有齲齒。

書名：《益生菌2.0大未來：人體微生物逆轉疾病的全球新趨勢》作者：蔡英傑出版社：方舟文化出版時間：2020年11月4日

就是有高達兩、三成的人對蛀牙有抗性。過去我們總是注目另外那七、八成會產生蛀牙的人，研究為什麼產生蛀牙，探討如何防治蛀牙。羅齊爾博士卻認為應該多花心力去研究那兩、三成不會產生蛀牙的人，為什麼他們不會產生蛀牙？為什麼他們的口腔菌韌性強，能抵抗關鍵病菌的入侵？我們期待後續研究的進展吧，不會太久的。

如何加強口腔微生物體的韌性？現在能給出的建議，還是要大家做好基本功夫：勤刷牙，正確刷牙，少吃甜食。真的想吃，寧願在用餐時一起吃，不要時不時想到就吃，還有找家鄰近方便的牙科，與醫師打好交情，定期去做牙齒保養，至少半年一次。

●本文摘自 方舟文化出版 之《益生菌2.0大未來：人體微生物逆轉疾病的全球新趨勢》