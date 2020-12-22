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不藏私懷舊餐桌！補充元氣的「蕃茄洋蔥芋頭雞湯」

聯合新聞網 / 日月文化
番茄洋蔥芋頭雞湯。（圖／山岳文化提供）
番茄洋蔥芋頭雞湯。（圖／山岳文化提供）

你有多久沒吃到家鄉菜？是否曾經哪個瞬間，回憶起小時候從廚房裡撲鼻而來的香氣，那鍋在爐火上細熬慢燉的老菜脯排骨煲，還有那盤被媽媽滷得油油亮亮的豬五花肉，才想到似乎很久沒有好好下廚，享受親手煮食的樂趣？

《懷舊餐桌！走入60間廚房學做家傳菜》由全球最大食譜網站Cookpad相信「烹飪可以讓世界更美好」所著，特別廣邀各方烹飪高手，一起下廚烹煮記憶中難忘的菜餚，將屬於「家」的飲食滋味和料理故事，不藏私一一分享出來，喚起人們下廚烹飪的興致和熱情。（編按）

文／Cookpad

番茄洋蔥芋頭雞湯

療癒又補充元氣

小玉子的私房菜

我很喜歡煮湯，在喝湯時，總有一種被療癒的感覺。這道番茄洋蔥芋頭雞湯，是我的一個嘗試，在雞湯中加入當季的芋頭， 番茄洋蔥則是冰箱裡的常備食材，只要把食材都準備好，一起放進電鍋燜煮即可，不用顧爐火，拯救忙了一天的我。

以前，我其實是個對料理沒興趣的人，覺得麻煩，也因為小時候在廚房被燙傷的經驗，讓我對下廚感到恐懼。直到長大後的某一天，因為人生際遇的變化，讓我決定挑戰自己， 勇於面對害怕的事，因此開始接觸料理，從簡單的食譜開始，慢慢地進步。這道湯真的很簡單，也很容易成功，希望能幫助跟我一樣的料理新手，在料理中慢慢地找到成就感。

書名：《懷舊餐桌！走入60間廚房學做家傳菜：從日常飯食到經典佳餚，全球最大食譜網站Cookpad教你輕鬆煮出懷念古早味》作者：Cookpad出版社：山岳文化出版時間：2020年12月3日
書名：《懷舊餐桌！走入60間廚房學做家傳菜：從日常飯食到經典佳餚，全球最大食譜網站Cookpad教你輕鬆煮出懷念古早味》
作者：Cookpad
出版社：山岳文化
出版時間：2020年12月3日

材料(5人份)

土雞切塊 1盒

洋蔥 1顆

番茄 2顆

薑 1塊

水 適量

芋頭 數塊

作法

1 雞肉汆燙後備用；洋蔥切碎、薑切片、番茄切塊，備用。

2 冷鍋放進油和洋蔥後開火，炒香洋蔥，並依序加入番茄、薑片、雞肉拌炒。接著加入適量的水，充分攪拌後，滾煮5分鐘。

3 將作法2倒入電鍋內鍋，並加入芋頭；電鍋外鍋加1杯水，用電鍋燜煮，開關跳起後即完成。


●本文摘自 山岳文化／日月文化 出版之《懷舊餐桌！走入60間廚房學做家傳菜：從日常飯食到經典佳餚，全球最大食譜網站Cookpad教你輕鬆煮出懷念古早味》


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