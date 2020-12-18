【生命領悟】金允那／與創傷一同成長：盡是未完成

文／金允那（김윤나）

盡是未完成

二○一三年九月，在課堂間的休息時間我打開了手機，看到了顯示通知，是數十通老公打來的未接來電。「這時間為什麼打來」，隨著年紀漸長，開始不想接到這樣的電話。

「有什麼事嗎？ 」

「爸爸暈倒了，我也是接到電話現在剛到，他的意識好像不是很清楚。」

我曾經想過，如果沒有爸爸的話，我的人生分明會變得比較輕鬆，但我不希望是在這種時間點。剛過周歲的孫子有很多美好的事，令人厭煩的債務也幾乎快要還完了。我崩潰地收拾好行李離開教室，為了攔計程車而來回奔走時，又再次接到老公打來的電話。

「老婆，爸爸好像正在失去意識，現在通個電話可能比較好。」

「喂？ 爸爸！ 爸爸！ 」

「嗯，我的女兒∼爸爸沒事，沒事。幹嘛哭呢？ 是這些人小題大作了。」

「爸爸，等我一下，我正在去的路上。」

「嗯，好，慢慢來，慢慢來。」

「爸爸，對不起，對不起，對不起。」

「我……的……女……」

「爸爸，我愛你，我愛你。」

「喔……嗯……」

因為腦出血而昏倒的爸爸，在簡短的通話間，意識每一秒都在流失，說話的聲音開始斷斷續續、口齒不清，餘下的則像是某種哀號，就連呻吟也漸漸失去聲音的輪廓。我緊緊抓住即將倒下的爸爸，呼喊著對不起、我愛你。我感到手足無措，究竟是因為什麼而如此愧疚呢？

計程車司機特別加快速度，當我抵達急診室時，淚流滿面、患有糖尿病三十年的媽媽用呆滯的眼神迎接我。代替外出工作的女兒照顧孫子的媽媽，在爸爸昏倒後馬上將嬰兒背到背上，搭上救護車一起來到醫院。那樣的場面真是驚心動魄。

「爸爸，我來了。」

靜靜躺在隔簾間的爸爸沒有任何反應，雙眼失去焦點，身上的孔洞插滿了管子，強效的藥物不停地注入。因為出血過多，所以爸爸持續接受輸血，醫院盡力完成所有處置，而那也已經是全部了。醫生說在腦部積血的狀態下馬上進行手術的話，危險性非常高，他們的說明既專業又詳細，但我們聽得懂的就只有「到此為止」而已。爸爸彷彿是被棄置在大學醫院一角的包裹，就那樣躺臥著。

啊，讓人無言的腦出血。「一直那樣喝酒，得了肝癌的話是打算折磨誰」，我總是一邊這麼說，一邊感到戰戰兢兢。因為害怕發生那種情況所以只加入了癌症保險，結果居然是腦出血。後來我常想，若將來在橫越十字路口時突然被卡車撞死了，也只是件悲傷但一點也不稀奇的事。

加護病房一天只有兩次十五分鐘的會客時間，戴上名牌後，兩人為一組入內。

已經年過五十的叔叔站在自己的哥哥面前哭泣，爸爸以前最喜歡叔叔，嘴上老掛著「我的弟弟、我的弟弟」。叔叔揉著爸爸與病情毫不相干的小腿，哭喊著這到底是什麼情況，怎麼會成為這副模樣，然後泣不成聲。兄弟之間漫長的糾葛，也在死亡面前化作一個點，然後漸漸消失不見。無論是爸爸這床或是對面那床，都有許多人淚流滿面地轉過身來，每個人都以各自的方法，善用那短暫的時間後才離去。

爸爸一天天地變得愈來愈虛弱，顴骨突了出來，嘴巴也漸漸凹了下去。全身的血液彷彿日漸乾涸一般，肌膚開始透出暗沉的黃光。熱氣正在消散，觸感變得浮腫且失去韌性。讓人心情沮喪的霉臭味愈來愈濃，那味道就像生命已然消逝。或許，不再有說話能力的人，就是用氣味來表現自己吧。

家人們開始著手籌辦喪禮。「爸爸直到最後一刻都在為妳著想呢，還特別留給妳準備的時間」，很多人在日後都這麼形容爸爸留下的這段日子。在籌備喪禮的過程，子女們沒有整理自己情緒的餘裕。必須從四個等級的壽衣裡選出一種，家屬們穿的黑色韓服也分成高級和一般的，我已經分不清楚是不是選擇比較貴的，就算是比較孝順的女兒。突然要製作靈堂上的遺照、決定菊花要擺放的數量、飲食要準備幾種、飲料和酒水要用什麼方式提供給弔唁者，還有工作人員需要幾位、要工作幾小時等等。為了處理這些事，身為女兒的我連傷心的空暇時間都沒有，只能經常地去查看自己的帳戶。

某個對健康的人來說適合外出散步的晴朗早晨，我正準備要前往療養院，電話鈴聲就響了。「醫院剛剛通知我們，要我們趕快過去。」是媽媽打來的。因為不忍心在我們抵達前摘掉呼吸器，所以爸爸仍辛苦地拖著一口氣。我們一到達醫院，醫生便急切地開立了死亡證明書。那塊再也無法掀開的白布，直直地蓋到爸爸的頭頂。

（圖／Unsplash）

為數不多的家人們默默地舉辦了喪禮，對第一時間便前來弔唁的人致上謝意，並用餐食接待他們。身為女兒的我努力表現得像個喪主，在爸爸身邊迎接致哀的人們，沒有客人的時候，便到弔唁者休息的地方一一問候致謝。同樣的話不曉得反覆了多少遍：爸爸今年幾歲、是怎麼去世的、將安眠於何處。雖然雙方都知道這些只是形式上的慰問，但是在喪禮現場也只能聊這些。

要熬過整整兩個晚上才能再見到爸爸。雖然在那段期間憔悴得不成人形，但依舊是位長得和我很像的男子，他全身被壽衣包裹，一直到小指都像冰塊一樣寒冷。我的眼淚潰堤。多麼不幸又可悲的人生......怎麼會就這樣躺在這裡呢？我哇哇的

痛哭失聲。

「是最後一面了，最後一面。」

總是如此焦灼。我想在落下的淚滴縫隙裡牢牢記住爸爸的五官，可是眼睛卻沒辦法好好地張開看清。我著急地撫摸著爸爸身體各處，明明還有很多話沒說完，喉嚨卻像被火燒似地一點聲音也發不出來。全身都不聽使喚，這是我出生以來第一次感到如此難受。直到聽見要留盤纏給爸爸上路，我才重新打起精神。這些年來不願意賣的人情，我直到最後一刻才大方地鬆手。

我們往火葬場移動，那個地方就像是個講究禮儀的工廠。周圍傳來人們的痛哭聲，一片悲鳴哀戚。沿著既定的動線走，我們到達了一座巨大的電梯前面，那是一息尚存之人便無法進入的地方。門打開了，爸爸的棺木被送了進去。那一瞬間，世界崩塌了，連為了照顧生者而強忍住悲痛的人都不禁跪倒在地。

在火葬場裡，無論是在會擦身而過的狹窄路口，或是站在廁所的鏡子前時，大家都不會窺探彼此的臉。有任何不便也只是忍過去，聽到哭喊的聲音也不會有任何關心。這裡和外面的世界不同，除了「生與死」之外，什麼也沒有。

火花從燃起到燃盡，我們在遺屬休息室裡守著爸爸整裝離去的模樣。在送家人最後一程的房裡，痛哭與安慰的聲音此起彼落，有時聲音也用沉默與嘆息來延續。

望著螢幕畫面，人們談論著死亡，也替遺留下來的家屬們的生活感到憂慮。然後，遺骨重新回到家人懷裡，我接下了裝著爸爸的小小骨灰盒。六十年的人生，就彷如滄海一粟，是那麼地微不足道。我也在不知不覺中喃喃自語：「爸爸，原來最後也不過如此啊。」

在靈骨塔前，最後一次抱了爸爸的骨灰盒。溫熱的氣息讓我感到驚訝，也就此記住了那個溫度。爸爸是個溫暖的人，雖然沒辦法提供家人生活費，但是卻不會對路過的貧困人士視而不見。他會對著在社區裡撿箱子的老奶奶喊「婆婆、婆婆」，然後瞞著媽媽偷偷搬食物給她；若是看見孩子，爸爸則喜歡抓一把糖果或餅乾送給他們。即使喝醉了，爸爸也不會忘記將我喜歡吃的零食裝在塑膠袋裡，一邊甩動一邊走回家；還有爸爸那硬是站在巷口，等女兒的背影一路填滿後照鏡再從視野裡消失的模樣，這些記憶，從一個個角落裡逐漸浮現。

爸爸去世後，我的心持續著一片荒蕪，即使有丈夫和孩子陪在身邊，也老是向上尋著自己的根本，就好像血脈被切斷般的心情。在世界的任何一個角落，都再也找不到自己的親人了，那股悲傷化作巨大的孤獨感向我靠近。「等妳生兒育女後就懂了」，說著這句話後轉身聳聳肩的爸爸，我總是不停反芻他當時的心情。

不久前有一位後輩對我說，他無法原諒自己的父母長久以來將自己拒之門外，即使明天父母驟逝，自己也好像絕對不會釋懷。那時我對他說：「原來這就是你現在的心情，氣到了這種程度。」

可是，我在內心裡想的完全不同。「我知道你現在都是真心的，即使明天會感到後悔，也仍然對今天能夠做到的事充滿埋怨。然而，這些情感都要等到父母的身軀在熾熱的火焰裡燃燒，為人子女的心也同樣煎熬的時候，才會清晰地浮現。」

我也因為以前不懂得對爸爸說抱歉，過去的回憶又一一湧上心頭。

如果對某人深惡痛絕，以後就會發生更令人心傷的事。特別是痛恨的對象突然消失的話，憎惡的情緒會就此殘留下來，甚至轉變成了瞄準自己的箭也說不定。

比起怨恨，想要恨卻不能恨的情感，會更讓活著的人陷入痛苦。每當我看到聽見父母的名字就忍不住發抖的子女們，都會為他們提前感到擔心，然而，這種情感本來就要晚一步才能領悟，所以我也很難用言語表達。

在與讀者的座談會上，我曾經說過「即使我是專家，也沒辦法事事順遂，爸爸還在世的時候，我沒能和他分享真正的心裡話」。當時有一位女性舉手發問，她說自己和父親之間也累積了很多創傷，希望在感到後悔之前能夠試著和父親對話，因為不曉得該從哪裡著手，於是她這麼問我：

「如果爸爸活過來的話，您想對他說些什麼呢？ 為了讓自己對爸爸少些怨恨，您會做出哪些不一樣的改變？ 」

「我好像不會特別做些什麼。」我是這麼回答的。但是，我不會再將父母判定為不合格，而是會努力試著去了解一個人的人生。現在，我懂得從各方面去解讀一個人，除了用眼睛觀察、以耳朵傾聽的表面之外，人們還有被遮蓋住的側面，以及想要隱藏的陰暗面，甚至還有連自己也無法認清的底面。我想將這個概念也套用在爸爸身上。

書名：《給總是假裝堅強、逃避傷痛的你：解開童年創傷的心理圈套，運用自我對話，療癒不安與焦慮》作者：金允那（김윤나）出版社：大好書屋／日月文化出版時間：2020年12月3日

爸爸小時候的夢想是什麼呢？和母親是怎麼墜入愛河裡的？在有孩子的情況下成為了離婚男，當時是怎樣的心境？什麼時候因為子女而痛哭失聲？在生活中什麼時候最感到幸福？這些問題我一個也答不上來，對於爸爸的人生我一無所知。

我曾想過，如果我知道這些問題的答案，或許會少恨爸爸一點。我在人生的某個轉捩點上逃了出來，開始對爸爸的人生感到好奇，然而，這些問題已經沒有機會問出口了。我再也沒有管道去理解爸爸的愛、希望、痛苦、孤獨、緊迫與恐懼，這一次，我依舊晚了一步才領悟這個道理。

人生盡是未完成，是寫到一半又作罷的信但即便如此，我們也要漂亮地寫下去愛盡是未完成，是唱到一半停歇的歌曲但即便如此，我們也要美麗地唱出聲爸爸生前很喜歡唱一首叫做〈人生盡是未完成〉（인생은 미완성，暫譯）的歌，但我小時候很討厭所謂的未完成，因為看起來不足，而為了彌補那份缺憾，就得樂於犧牲其他某種事物。

然而，現在「未完成」這個詞彙，反而看起來相當充盈，我甚至想著，難道還有比這個詞更適合形容人生的嗎？

●本文摘自 大好書屋 出版之《給總是假裝堅強、逃避傷痛的你》。