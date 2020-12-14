【出版推薦】盛浩偉／透過文學，看見臺灣更深邃的時光地景－瀟湘神《殖民地之旅》

文／盛浩偉

就在正好一百年前的1920，日本文豪佐藤春夫曾經因緣際會、意外來到臺灣，就此開展成一段文化史。一百年後的2020，臺灣奇幻小說家瀟湘神則追隨佐藤春夫的腳步，重新走過一趟相同的旅程，並寫下《殖民地之旅》（衛城出版）。除了重新詮釋佐藤春夫的旅行之外，也要透過巡迴講座，帶領讀者穿透歷史的迷霧，看見臺灣更深邃的時光地景。

在當年，佐藤春夫與文壇師父谷崎潤一郎、谷崎的妻子千代，三人曾經展開一段師生手足多角戀，後被稱為「小田原事件」。而正是因為身處多角戀情的壓力，間接促成佐藤春夫到海外旅行散心的契機，最終讓佐藤春夫來到臺灣與福建等地，並在臺灣展開為期兩個月的行程。期間，他由南至北，一路遊覽高雄、嘉義、南投、臺中、彰化、臺北等地，當中尤其又以集集、日月潭、埔里、霧社、鹿港、豐原、霧峰等地的行程，令佐藤春夫印象深刻，並將之當作題材，加以寫成數篇小說，也因而成為日本、臺灣兩地文學史上的經典。然而時移事往，由於臺灣自身歷史的動盪、政權更迭、社會變化等等，這段曾經讓人津津樂道的故事彷彿被塵封，與我們產生隔閡。

當代小說家瀟湘神的創作靈感，就源自於此。佐藤春夫的小說中，記錄了他看見的日治時期臺灣景象，有前現代與現代的齟齬，也有不同族群彼此之間的不對等與摩擦。那麼，隔了一百年，情況又是如何呢？這一百年間，又有什麼變化呢？瀟湘神以其長期耕耘臺灣文史的廣博知識，並透過《殖民地之旅》這本致敬佐藤春夫的踏查散文，來向我們傳遞臺灣歷史的多元，以及發掘「時光地景」的可貴。他寫道：「正因臺灣確實有眾多族群，承認『他者的歷史』，正是我們必須面對歷史的理由。或許無法得知歷史真相，但也無妨，只要懷著謙卑，那便不是徒勞無功的」。

《殖民地之旅》系列活動資訊：

這本散文包含了不同的族群、歷史、語言、文化，隨著新書的出版，衛城也在北、中、南各地規劃了新書座談活動，跟著《殖民地之旅》一起遊臺灣。

第一場活動在12月13日，地點為臺中的梓書房，題目為「討厭佐藤春夫的方法——我們如何在百年後追尋作家的視線」，將由本書作者瀟湘神與文學評論家曲辰對談，細細解析這趟旅程，並發掘殖民者、旅人、當代小說家等不同角色，他們視野裡的可見與不可見。

第二場活動在12月17日，地點在臺北的日日是好日，題目為「你知道百年前的人怎麼旅行嗎？不知道的話現在告訴你」，對談者則是同為小說家的楊双子。在這一場，他們將會和讀者分享他們蒐集資料、實地踏查，以及以臺灣歷史為題材來創作的心得。

第三場活動在12月19日，地點在臺南的聚珍臺灣，題目是「鬼影幢幢——從虛構鬼屋看當代臺灣書寫的可能」，這場講座中，瀟湘神將與讀者聽眾們分享：文學當中的奇幻元素，是如何鍛接過往破碎的歷史，並讓讀者藉此看見更深刻的時光地景、看見未來的可能。