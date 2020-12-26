呼吸道疾病：「新冠肺炎+流感」，有多少人挺得住！？

文／蔡英傑（國立陽明大學教授）

瑞典卡羅林斯卡學院的拉奧（Rao）教授，發表在《科學》期刊的論文題目，直接就是「肺部發炎源自腸道」，為腸肺軸做了絕佳的註解。令人振奮的還有，肺本身的菌相研究也越來越成氣候。這一節，我將聚焦在討論流感與新冠肺炎，這兩種病毒疾病看來將長長久久與人類共存。

益生菌對新冠肺炎有效嗎﹖

記得有一年H1N1流感流行期間，大女兒由醫院打電話來，語帶興奮地說：「爸，我得了H1N1，可以放七天假」，那時她還是小兒科住院醫生，天天面對幾十位H1N1小病患。她大包小包搬了許多要用的物品、要讀的書回家，一回家就拉著我看台語鄉土肥皂劇，一副撈到七天長假的輕鬆模樣。

這次的新冠肺炎就完全不同了，看她傳來在醫院全副武裝的相片，完全笑不出來。台灣算是最安全了，不敢想像如果我女兒是在紐約、在倫敦，我大概寢食難安，惶惶不可終日。

最近常被問的問題就是：「益生菌對預防新冠肺炎究竟有沒有效？」我總是爽快地回答：「新冠，不確定。但預防流感、減輕症狀，有效！」

益生菌的一貫風格，就是它們總是和你搏感情，喜歡像下圍棋般為你的健康全面布陣，益生菌的效果是預防性的，必須長期習慣性地攝取，不能臨時抱佛腳。

我們要查研究論文，通常直接上Pubmed網站，功能齊全，方便好用，譬如說我要查新冠肺炎發表的論文數目，在這個網站打進Covid-19，竟然出現將近六萬篇論文，才九個月而已，真是驚人。其中也有五十多篇和益生菌有關，例如：瑞士洛桑大學的吉安諾尼（Giannoni）教授，討論益生菌如何能壓平新冠肺炎的感染曲線；羅馬大學的倫佐（Renzo）教授談益生菌可否做新冠肺炎的輔助療法。大家都是由益生菌的抗發炎及腸道菌調節功效切入，討論對新冠肺炎的症狀是否有舒緩作用，或預後可能有何幫助，都是想當然爾的推測，但要有實證研究出來，還有得等。

圖片來源：Pexels

新冠肺炎患者的腸道菌呈現失衡

新冠病毒感染細胞是經由ACE2接受器，而ACE2不但存在鼻腔、支氣管和肺中，在腸上皮細胞也有，所以，在肛門抹片、糞便、汙水系統中，都可以檢測到新冠病毒。新冠肺炎患者的腸道菌都有失衡現象，香港中文大學黃秀娟教授追蹤分析十五位病患住院期間的腸道菌，觀察到：腸道菌失衡程度，與糞便中病毒量及病情嚴重度有相關。

腸道菌失衡，也可能是免疫失衡所導致。以前SARS期間，大家就經常聽到「細胞激素風暴」，應該保家衛國的免疫反應失去控制，把好好的一個肺，當成了殺戮戰場，很快就演變成急性呼吸窘迫症候群，淋巴細胞急遽減少。

新冠肺炎患者的腸道菌和免疫都會失衡，但絕不宜因此就推論說益生菌有幫助，有一分證據，才能說一分話。益生菌對流感的預防效果，已廣泛被民眾所認知，因此新冠肺炎流行期間，益生菌銷售量也暴增。「微生態」就是指腸道菌相，益生菌算是一種「微生態調節劑」，不過是用來預防繼發的細菌感染，不是治療或預防新冠肺炎本身。

可降低呼吸道感染的益生菌

日本東北大學的北澤教授最近發表一篇綜論，討論免疫益生菌（immunobiotics）對新冠肺炎是否有幫助，內容主要講阿根廷Cerela研究所研發的鼠李醣乳桿菌CRL1505對新冠肺炎的功效。這株由羊奶分離的菌，十年前就開始圍繞著病毒、病菌的呼吸道感染主題，發表了三十餘篇論文，包括一篇隨機雙盲臨床試驗，讓二九八位二〜五歲兒童飲用以該菌製作的發酵乳，在飲用的六個月期間內，罹患呼吸道感染的比例降了一半。其實，這株菌所製成的發酵乳，自二○○八年就被納入阿根廷全國營養計畫，提供給數十萬兒童飲用。雖然只有一項臨床試驗，但數十篇動物試驗論文，將這株菌抗病毒的機制研究得夠深入，北澤教授講這株菌對新冠病毒的功效時，才能言之有據。

不過，該論文的第一作者比列納（Villena）博士也是Cerela研究所的研究員，難免會特別鍾情於這株菌。最近，他又和北澤教授在《細胞》期刊發表CRL1505死菌體或其細胞壁肽聚醣成分，能調節新生小鼠的先天免疫反應，提升對呼吸道融合病毒的抵抗力，這種病毒是兩歲以下小孩最常見的下呼吸道感染病毒。我認為CRL1505這株菌，真的是這一陣子最熱門的呼吸道益生菌。

接著談流感，益生菌對新冠肺炎的研究剛剛起步，但是對流感的研究，不論是動物或臨床都非常多，而且還繼續不斷發表，我只舉近幾年的臨床試驗。

二○一八年，美國印第安那大學的丹妮莉（Dannelly）教授和北京團隊合作，在北京收了一三六位成人，服用科漢森公司的乾酪乳桿菌431及發酵乳桿菌PCC三個月，結果顯示可降低上呼吸道感染機率，而且增加血液IFN-γ及糞便IgA濃度，顯示免疫力顯著提升。二○一九年，西班牙的Biosearch Life公司找了九十八位住在安養中心的老人，服用該公司的棒狀乳桿菌K8，結果也顯示可以降低呼吸道感染率、提升流感疫苗功效、降低止痛藥用量。

益生菌可增強「疫苗效力」

現在注射流感疫苗非常普及，衛福部更是一再呼籲年長者及幼童等務必要施打疫苗。一般而言，老人及幼兒對疫苗的反應較弱，保護效果經常不如預期，已經有非常多研究指出：服用益生菌，有助於提升疫苗效力。最近有幾篇很受重視的統合分析論文發表，顯示醫學界對這項議題已經逐漸形成共識。

新竹馬偕醫院的雷偉德、林千裕、葉姿麟等幾位醫師，在二○一七年及二○一八年發表兩篇探討「益生菌增強流感疫苗效果」的統合分析，分別分析九項及十二項隨機對照臨床試驗，結論也是益生菌輔助使用，可提升疫苗的保護效果。墨爾本大學齊默曼（Zimmermann）教授發表在二○一八年的統合分析，則是分析了二十六個臨床研究，這些研究分別探討了四十株益生菌對十七種不同疫苗效果的影響，當然，菌株、劑量、服用期間等的不同，效果會有所差異，不過整體看來，益生菌確實能增強疫苗效果以及保護的期限，而且所需的費用算是最低廉的。

我的建議是：到了秋冬流感季節，不論你身體多健壯，請務必記得撥個空打流感疫苗。請警惕自己，新冠病毒潛伏在各個角落，伺機要與流感病毒攜手再來個大進襲！當然，流感疫苗不能預防新冠病毒，但得了流感，一定會削弱你對新冠病毒的抵抗力。所以，從前你不覺得要打，現在絕對輕忽不得，尤其是老人、兒童，還有身體狀況不佳的朋友。

「益生菌究竟能不能預防流感或新冠肺炎？」我的回答是：就目前的臨床研究結果分析，預防流感確實可以，新冠也有機會。長期補充益生菌，可以讓你比較不容易感冒，即使感冒了，症狀也將明顯緩和，發燒咳嗽的天數與嚴重程度，都會大幅改善。更重要的是，讓你不需要吃太多抗生素！少吃抗生素，不但對個人，對保護自然環境也非常重要。

我常被問到的另一個問題是：「為什麼益生菌吃在肚子裡，卻能夠保護呼吸道，對抗病毒入侵呢？」這是有趣而且重要的問題。病毒或細菌入侵身體的主要通道，不是身體表面緻密堅實的皮膚，而是覆蓋身體「內表面」的黏膜組織。皮膚就像城牆，只要阻擋外敵入侵即可，可是黏膜組織就像城門，不但同時要防範外敵入侵，還要讓營養物質能夠進入。所以，負責防衛黏膜的黏膜免疫系統，當然就成了感染防禦的主角。而由免疫B細胞所製造的IgA（免疫球蛋白A），是黏膜免疫的主力戰將。

當益生菌被吃到「肚子」裡，引發一連串的免疫調節作用，「全身」的黏膜免疫力都因而提升，在呼吸道黏膜中，會幫我們對抗流感病毒；在泌尿生殖道黏膜中，也會幫助我們對抗各種病菌、病毒。

●本文摘自 方舟文化出版 之《益生菌2.0大未來：人體微生物逆轉疾病的全球新趨勢》。